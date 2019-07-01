Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: июль 2019 года

Многим придется столкнуться с небольшими проблемами, однако их решение приведет вас к настоящему успеху.

Гороскоп на июль 2019 года для Овна

Для Овнов июль будет "жарким" во всех смыслах. Рабочих задач станет больше, но энергии и драйва хватит и на перевыполнение планов, и на летние вечеринки. Встречи с друзьями и бурные романы сделают этот месяц незабываемым, но соблазн посплетничать может испортить даже давнюю дружбу.

Гороскоп на июль 2019 года для Тельца

В июле многие Тельцы отправятся в путешествие. Желание сменить обстановку станет непреодолимым уже к середине месяца. В суете главное – не перепутать даты и рейсы. Вернувшись, Тельцы, скорее всего, затеют ремонт или переезд, а кое-кому придется активно участвовать в жизни родственников.

Гороскоп на июль 2019 года для Близнецов

Первая половина июля обещает быть финансово успешной. Вероятны неожиданные поступления; потратятся эти деньги, правда, тоже легко. Ближе к концу июля у некоторых представителей знака могут всплыть незавершенные дела. Гороскоп настоятельно рекомендует не затягивать с их разрешением.

Гороскоп на июль 2019 года для Рака

Июль 2019 позволит Ракам проявить свой потенциал в ведении бизнеса и на работе. Если в первой половине месяца вы вложите деньги в какой-то проект, то прибыль будет гарантирована. Вы сможете открыть в себе денежную жилку и лидерские или организаторские способности.

Гороскоп на июль также говорит, что работа у вас выйдет на первый план, и Раки могут потерять из фокуса сознания семью и любовь. К чему это приведет? Партнер вряд ли будет доволен.

Гороскоп на июль 2019 года для Льва

Лев – самый целеустремленный знак Зодиака, а в июле у них будет период, когда эти черты принципиально важно своевременно проявить. В основном вы будете нацелены на карьеру, а оптимизма и решительности вам не занимать. Если продолжите в том же духе, то возможен заметный рост.

В любви у Львов все сложится благополучно и взаимно. Вы так давно надеялись на встречу с человеком, который будет понимать вас с полуслова. Кстати, это не только чувства, объятия, но и общность взглядов на рабочую сферу. Гороскоп на июль 2019 года советует семейным Львам чаще доказывать свою любовь вторым половинкам и тогда все будет происходить лучшим образом.

Гороскоп на июль 2019 года для Дев

В июле особенно высока вероятность курортного романа. Мечтательность добавит Девам обаяния и шарма, но повысит рассеянность и забывчивость. Многим придется отложить важные дела до осени, но это и к лучшему: гороскоп не рекомендует принимать ответственные решения в спешке.

Гороскоп на июль 2019 года для Весов

Июль принесет обновление: у Весов появится другая работа или проект, сложатся новые отношения или начнется новый этап в уже существующих. Звезды рекомендуют не форсировать события, несмотря на возможное давление со стороны, а затаиться и выждать, что из этого получится.

Гороскоп на июль 2019 года для Скорпиона

Для Скорпионов июль 2019 станет весьма благоприятным месяцем практически во всех сферах. Так, в частности в работе вас ждут взлеты и успехи, для достижения которых вы прикладывали все усилия ближайший год. Наконец желаемое попадет к вам в руки – вы этого заслужили.

В отношениях также будет все хорошо, главное – не провоцируйте конфликты со своей второй половинкой. Вам предоставится отличная возможность развеяться и испытать совершенно новые эмоции.

Гороскоп на июль 2019 года для Стрельца

Гороскоп на июль 2019 для Стрельцов говорит, что начинать месяц нужно с упорной деятельности. Именно в первые дни вы будете на максимуме своих возможностей и сможете решить любые проблемы и дела. Дальше наступит период затишья.

В личной сфере у Стрельца все стабилизируется и обоснуется. Вам даже не придется волноваться из-за мелких неурядиц в быту, все наладится в срочном режиме. Главное, не препятствовать помощи со стороны судьбы.

Гороскоп на июль 2019 года для Козерога

В июле Козероги, как всегда, будут пытаться успеть решить несколько дел, и желательно одновременно. Однако, как показывает практика – это не всегда хороший выход. Астрологи рекомендуют вам структурировать все свои планы и тогда, решая все вопросы постепенно, сможете добиться желаемого результата.

Также стоит задуматься об отдыхе. Перетруждаясь, вы теряете эмоциональный баланс, что может повлиять на ваши взаимоотношения с близкими. Возьмите тайм-аут, съездите в интересное место, наберитесь впечатлений. Отдых у воды подействует на вас умиротворяющее.

Гороскоп на июль 2019 года для Водолея

Второй летний месяц принесет Водолеям много неожиданных событий. В середине июля может появиться желание завести домашнее животное, а тем, у кого питомец есть, вероятно, придется уделить ему больше внимания. Гороскоп рекомендует внимательно относиться к здоровью: есть риск простуды.

Гороскоп на июль 2019 года для Рыб

В июле некоторые представители знака радикально поменяют свое окружение, причем сделают это без обид и сожалений. Вероятно, новые люди привнесут в жизнь Рыб свежие идеи и увлечения. Не исключены дополнительные проекты, кому-то может поступить предложение о работе от конкурирующей компании.