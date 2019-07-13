Скачать
Суббота, 13.07.2019
Главные события 12 июля: приговор Маркиву, "новая люстрация", Зеленский в Днепре и ВКУ в России
Главные события 12 июля: приговор Маркиву, "новая люстрация", Зеленский в Днепре и ВКУ в России
В Одессе прошла церемония закрытия Sea Breeze-2019
В Одессе прошла церемония закрытия Sea Breeze-2019
Краснодар может перехватить у Динамо Зайца
Краснодар может перехватить у Динамо Зайца
Приметы и обряды на 13 июля - Двенадцать апостолов
Приметы и обряды на 13 июля - Двенадцать апостолов

Гороскоп на сегодня, 13 июля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 13 июля 2019: все знаки Зодиака
07:23 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Одному из знаков Зодиака в субботу лучше следить за эмоциями, а рожденных под другим будет переполнять энергия и вдохновение.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 13 июля 2019 для Овнов

    Отступление - не всегда означает поражение. Это стратегический ход, который поможет оценить ваши возможности, определить потребности и накопить силы. Именно таким будет этот день. Главная задача в этот период - укрепление "тыла".

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 13 июля 2019 для Тельцов

    Любая мелочь в этот день может стать последней каплей в огромной чаше вашего терпения. Общения с людьми по возможности постарайтесь свести к минимуму, чтобы не допустить сложных неприятных ситуаций. Всего лишь одно неосторожное слово даже близкого и родного человека может вызвать у вас ураган негативных эмоций.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 13 июля 2019 для Близнецов

    День удачен для работы с техникой и различными техническими приспособлениями. Очень полезно пить фруктовые соки, особенно подойдут дыня и тропические фрукты. Даже близкие тебе люди, скорее всего, не смогут выдержать сегодня твоего недовольства мелочами.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 13 июля 2019 для Раков

    Уже сейчас деньги, вложенные в проекты, начнут приносить доход. Реализация новых планов придет в новых вариантах. Хорошо складываются отношения с людьми. Если вы будете более открытым для близких, то заметите, что они поддерживают вас. Более того, вы сможете завоевать их доверие и поддержку.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 13 июля 2019 для Львов

    Самое время для того, чтобы собирать долги. В этот день особое значение будет проявляться в мелочах, поэтому вам стоит быть очень внимательными по отношению к своим словам и поступкам. В противном случае вам уготована участь стать объектом преследования местных сплетников и собственных недоброжелателей.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 13 июля 2019 для Дев

    Помни, семья - это самое ценное, что есть у человека, и ты должна приложить все силы, чтобы сохранить ее. Сегодня необычайно повысится твой шарм, магнетическое воздействие на окружающих. Звезды предполагают приятные знакомства. Тебе хочется не экзотического секса, а просто чуть-чуть заботы и любви.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 13 июля 2019 для Весов

    Весов поджидает много работы, дела могут быть связаны с какими-то коллективными деньгами или деньгами партнера. Вы сможете заработать столько денег, сколько вам потребуется. Нужно только получать удовольствие оттого, что дела идут хорошо и поддерживать баланс своих расходов и доходов.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 13 июля 2019 для Скорпионов

    День благоприятен для решения любых финансовых вопросов. Постарайтесь не брать и не давать в долг в это время, даже если это будет единственным возможным вариантом избавиться от проблемы. Неплохо было бы пройтись по магазинам и побаловать себя и своих близких небольшими подарками. Вечер прекрасно подойдет для небольшой прогулки.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 13 июля 2019 для Стрельцов

    День хорош для любых финансовых сделок. Этот день будет отличаться располагающей атмосферой. От тебя потребуется минимум: просто не разрушать ее. До полудня возможны сложности в таких областях деятельности, как страховой бизнес.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 13 июля 2019 для Козерогов

    Молодые Козероги смело бросятся в круговорот приключений и любовных романов. Не исключено, что кое-кого это приведет к заключению крепких брачных уз. А к мнению солидных представителей этого знака будут прислушиваться, ведь возрастет их авторитет. Не торопитесь и не форсируйте события. Лучше подождать свою "вторую половину", чем безрассудно связывать свою жизнь с первым попавшимся человеком.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

  • 12

    Гороскоп на 13 июля 2019 для Водолеев

    Замечательный день, чтобы проявить свою смекалистость и хитрость. Простодушие завтра будет ни к месту. Хоть раз в жизни вам стоит задуматься о своих собственных интересах, даже если они идут в разрез с желаниями окружающих. В вашем арсенале немало средств для достижения результата, поэтому смело приступайте к решительным действиям.

  • 13

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 13 июля 2019 для Рыб

    С настоящего момента окончательно уходят из твоей жизни трудности, имеющие отношение к людям, который составляют твое окружение. Оно, наконец, сформировалось. Все, кто мешал тебе или вызывал дискомфорт, ушли. Остались только те, с кем тебе действительно приятно общаться.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (08.07 - 14.07.2019)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (08.07 - 14.07)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Зодиак, Гороскоп на сегодня, Гороскоп на 13 июля, 13 июля, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 13 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Елизавета II убедила принца Гарри не покидать королевскую семью
03 Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации 17 представителям ОБСЕ
04 Приговор Маркиву: Зеленский обратился к МИД и ГПУ
05 Украина подписала соглашение о безвизе на постоянной основе с Северной Македонией
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гройсман: Моей целью является - рост экономики на 5-7%
Гройсман: Моей целью является - рост экономики на 5-7%
В России должны провести независимый медосмотр Бекирова
В России должны провести независимый медосмотр Бекирова
Бывший посол США назвал чрезмерным закон о люстрации
Бывший посол США назвал чрезмерным закон о люстрации
Рецепт дня: овсянка с бананом и взбитыми белками
Рецепт дня: овсянка с бананом и взбитыми белками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь