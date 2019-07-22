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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (22.07 - 28.07)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (22.07 - 28.07)
07:18 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Этот период может выдаться непростым. Скорее всего, вы будете чувствовать упадок сил и нежелание что-либо делать.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля 2019 года Овен

На поддержку близких людей сейчас будут уходить все ваши силы. Но и оставаться в стороне вы не сможете. Период хорош для неспешных прогулок, размышлений и приятных бонусов для себя любимой. В выходные дни отправляйтесь на дачу, если есть возможность. Отдохните душой!

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля 2019 года Телец

Все ваше внимание сейчас должно быть направлено на работу. Будьте упорны и трудолюбивы, чтобы получить моральные и материальные бонусы. Не рекомендуется в эти дни переезжать и делать перестановку мебели. А вот обычная уборка и разбор старых вещей не помешают.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля 2019 года Близнецы

В данный период вы можете попасть под чужое влияние. Не дайте себя обмануть. На работе возможны сплетни и интриги - не выходите из себя. Разоблачайте врагов, как только узнаете об их существовании. С детьми будьте мягче, а с любимым - нежнее.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля 2019 года Рак

Небольшая эмоциональная встряска может ожидать вас в период первой половины недели. Будьте готовы к тому, что вам понадобится помощь друзей. Зато после этого смело можете надеяться на приятные сюрпризы от судьбы. Не забывайте благодарить ее и людей, которые рядом.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля 2019 года Лев

Романтичная неделя ожидает вас впереди. В отношениях со второй половинкой наступит идиллия. Вы будете ощущать счастье, конфликты сойдут на нет. Одинокие Львы окажутся в центре внимания. Только будьте разборчивы: не бросайтесь сразу в омут с головой.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля 2019 года Дева

Непредвиденные расходы могут ожидать вас в этот период. Отнеситесь к ним философски. Довольно скоро судьба предоставит вам шанс заработать еще больше. Звезды предупреждают дачников: умерьте свой пыл! Велик риск обострения недугов.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля 2019 года Весы

Решение семейных вопросов выйдет на первый план. Скорее всего, в чем-то придется уступить, чтобы не накалять обстановку. Не рекомендуется кардинально менять имидж. Лучше заняться внутренним состоянием организма, пройти обязательных врачей, записаться на плановый осмотр.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля 2019 года Скорпион

На этой неделе вас будут раздражать даже мелочи. Естественно, отношения с близкими людьми на этой почве могут расстроиться. Лучше проведите время в одиночестве, чтобы успокоиться.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля 2019 года Стрелец

Настоящая идиллия воцарится в вашей семье. Наслаждайтесь этой обстановкой. Сейчас желательно не делать крупных покупок, особенно в кредит. Лучше отложите их на время, а сами начните копить деньги. Со старшими родственниками могут возникнуть проблемы: будьте мягче.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля 2019 года Козерог

Недомогание в этот период может испортить все планы. Серьезнее относитесь к любому плохому самочувствию, чтобы оно не дало осложнений. Благоприятны любые поездки, особенно если они не касаются работы.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля 2019 года Водолей

Расслабляться и отдыхать вам некогда. Столько работы, столько планов и новых свершений! В финансовых вопросах сейчас будьте аккуратнее: вас могут обмануть. Пусть даже по мелочи - все равно неприятно. Интересное предложение может поступить 27 или 28 июля.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля 2019 года Рыбы

С начальством на работе может возникнуть недопонимание. Боссу будет казаться, что во всех бедах виноваты вы. Держите удар! Дома, наоборот, воцарятся долгожданные мир и спокойствие. Чтобы укрепить создавшуюся атмосферу, отправьтесь всей семьей на выходные за город.

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