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Нумерологический гороскоп на август 2019 года

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Нумерологический гороскоп на август 2019 года
09:50 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Август пройдет под покровительством числа 3. Это очень позитивное и поистине глубокое в энергетическом плане число, которое помогает людям искать ответы на духовные вопросы, заниматься духовными практиками.

Финансы и работа в августе

На финансовом поприще Тройка играет далеко не последнюю роль, потому что она помогает людям развивать таланты, искать мотивацию. Тройка не любит мелочность и вечную погоню за выгодой. Она помогает людям раскрываться творчески, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют уделять больше времени увлечениям и хобби, а также применять нестандартный подход к привычной работе.

Это не значит, что в конце лета повезет лишь тем, кто занимается креативом и творческой деятельностью. Тройка поможет в принятии важных решений, в поиске нестандартных выходов из неприятных ситуаций.

С крупными тратами лучше повременить. Деньги будут любить покой и накопление, экономию и осторожность. Для походов в магазин лучше делать списки товаров, а также следить за тем, сколько вы тратите и на что. Если дорогостоящее приобретение будет вынужденным, воспользуйтесь заговором на успешную покупку. Этот август благоприятен для решения юридических проблем, заключения сделок, поиска новой работы.

Домашние дела в августе

В самом начале месяца эксперты рекомендуют сделать генеральную уборку, а все оставшееся время поддерживать созданный порядок. Тройка не любит хаос, неразбериху, хлам в доме. Ей нужна чистота, чтобы полностью раскрыть свой положительный потенциал и помочь людям.

В августе можно будет приглашать к себе домой гостей, устраивать приятные посиделки и вечеринки с друзьями, родственниками, коллегами. Домашняя атмосфера в конце лета сможет зарядить вас позитивной энергией.

Любовь и отношения

Эксперты советуют избавиться от обид в своем сердце. Они порождают ненависть и деструктивно действуют на любовную удачу. Самый полезный навык в августе — умение забывать всё плохое. Это позволит не упиваться раздражением, а сфокусироваться на самом важном в жизни.

Это время взаимной помощи, сочувствия, командной работы. Людей будут сближать совместные дела, приключения. Удача в периоды царствования Тройки также на стороне тех, кто ищет вторую половинку. Это идеальное время для романтики, флирта, перевода отношений на более высокий уровень. Желательно побольше времени проводить с семьей и близкими людьми.

Настроение и здоровье

Помимо чистоты в доме, нужна будет также и чистота духовная. Положительные энергетические потоки блокируются в такие периоды при наличии плохого настроения. Нужно стремиться к внутренней гармонии, к искоренению обид и негатива внутри себя.

Как можно узнать свою судьбу и будущее по дате рождения и имени

Для этого важно больше отдыхать и менять обстановку. Эксперты в области нумерологии рекомендуют не впадать в крайности: не перенапрягаться на работе, но и не бездельничать больше, чем нужно. Следует побольше времени посвящать приятным делам, не откладывать ничего в долгий ящик.

Август удачен для построения новых планов, а также для гаданий на будущее. Важно смотреть вперед, но не забывать о том, что текущие дела тоже имеют большое значение.

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