Как можно узнать свою судьбу и будущее по дате рождения и имени

Новости Украины: Во многом будущее зависит от нас самих, поэтому старайтесь избавляться от негативных вирусных программ, стоящих у вас на пути.

Нумерологический расчет

Расчет состоит из двух этапов — расчета периодичности (шага) и числа судьбы. Периодичность рассчитывается по имени, а число судьбы — по дате рождения.

1. Для примера возьмем имя Алексей. Расчет периодичности производится по специальной таблице. Каждой букве имени соответствует число.

Букве "А" соответствует число 1, букве "Л" число 4 и так далее. Складываем их все: 1+4+6+3+1+6+2=23. Нам необходимо получить число от 1 до 9, поэтому повторяем процедуру с новым числом: 2+3=5. Периодичность в данном случае равняется 5. Это значит, что каждые пять лет в жизни человека с такой датой рождения могут происходить судьбоносные события — в 5 лет, в 10, в 15 и так далее. В каждый важный год жизни нужна повышенная внимательность и осторожность активность или, наоборот, расслабленность.

Зачастую такие события необратимы и не зависят от того, что конкретно человек делает или делал в прошлом. Иногда они зависят от этого напрямую. Каждые пять лет жизни такого человека могут сильно отличаться от предыдущих. У тех, у кого шаг равен Единице, изменения могут происходить каждый год.

У другого человека периодичность изменений может быть равна максимальным 9 годам. В таком случае жизнь можно условно разделить на отрезки от 0 до 9 лет, от 9 до 18, от 18 до 27 и так далее. Жизненный путь такого человека более стабилен, но иногда это значит, что ждать позитивных перемен приходится довольно долго. Найти ключ к счастью поможет число судьбы.

2. Для примера расчета числа судьбы возьмем дату рождения 3.11.1986. Складываем все числа вместе: 3+1+1+1+9+8+6=28. Складываем до тех пор, пока не получится число от 1 до 9. 2+8=10. 1+0=1.

Расшифровка чисел судьбы

Единица. Тем, кто родился под покровительством Единицы, в жизни предстоит узнать много интересного. В каждый важный период в их жизни появляется много новой информации, новых знакомств, эмоций. Этим людям легко дается обучение и усвоение информации, поэтому они могут жить в динамичном мире без каких-либо проблем. Если сейчас начало важного периода или его середина, то ждите спокойствия. Чем ближе к концу переломного этапа, тем больше будет ярких эмоций.

Двойка. Число Два означает, что человек каждые несколько лет или каждый год нуждается в том, чтобы побыть в уединении. Люди с таким числом судьбы перенасыщаются энергией окружающего мира, что нередко приводит к появлению негативных мыслей, неправильных стремлений, страхов. Будущее этих людей зависит от умения абстрагироваться от мнения окружающих. В важные годы таким людям нужно чаще слушать свой внутренний голос.

Тройка. Если вы находитесь в самом начале очередного жизненного периода, то в обозримом будущем вас могут ожидать новые цели, смена курса. Чем ближе к концу каждого отрезка, тем выше вероятность достижения целей, перспективного знакомства. Изменения во время смены каждого периода почти всегда очень позитивны. Они позволяют понять, чего вы на самом деле хотите от жизни.

Четверка каждый раз помогает вам настраиваться на нужную волну, решать проблемы. Они копятся год, два или больше, а потом Вселенная обнуляет их. Уходят иногда не все проблемы, но всегда становится легче. Какие-то проблемы переосмысливаются, становятся не такими важными и не оставляют темного пятна на прошлом и будущем. В связи с этим чем ниже число периодичности, тем лучше.

Пятерка. Допустим, число периода судьбы равно 2. В таком случае каждые два года в жизни такого человека будет происходить обострение проблем. Их цель — научить человека чему-то важному, указать на что-то. В большинстве случаев смысл неурядиц философский. Человеку нужно подумать, что они могут означать, чтобы сделать свою жизнь лучше.

Шестерка. Это число судьбы означает, что в будущем вас ожидает финансовая удача. Цифры любят вас, поэтому с периодичностью от 1 до 9 лет вам удается находить новые источники дохода, успешно проводить работу над ошибками, находить новых партнеров, друзей. Если ваше число периодичности равно, скажем, 3, то каждые три года можно смело менять работу, если на прежней что-то не устраивает.

Семерка. Таким людям каждые несколько лет в зависимости от числа периодичности обязательно улыбается большая удача. Зачастую это не распознать сразу. Например, вы можете встретить интересного человека, который поможет избавиться от какой-то важной проблемы, но пока вы просто не можете знать, кто из вашего окружения окажется таким счастливым талисманом. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют заводить больше знакомств и сохранять отношения с людьми.

Восьмерка. Еще одно число с материальной основой. Чтобы все было благополучно, нужно в каждый важный период жизни приобретать что-нибудь новое, совершать важную покупку. Это может быть квартира, машина, доля в бизнесе. Если период равен 1, то стоимость важной покупки можно снизить. Этих людей ждет хорошее будущее в финансовом плане.

Девятка. Число 9 означает, что каждый важный год для человека является годом развязывания кармических узлов, улучшения настроения и формирования новых жизненных целей. Чтобы будущее стало счастливым, желательно совершать добрые поступки в отношении близких и друзей. В начале каждого нового периода добро возвращается в троекратном размере.

Изменить судьбу не так уж и сложно. Для этого важно своевременно ставить новые цели и отказываться от того, что мешает развиваться и становиться счастливее.