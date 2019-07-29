Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (29.07 - 04.08)

Следует воздержаться от споров с начальством и коллегами, острых дискуссий и сосредоточиться на делах, приносящих быстрый результат.

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года Овен

Предстоит сложное в эмоционально-психологическом отношении время. Потребуются большие усилия, чтобы поддерживать себя в рабочем тонусе. Ни в коем случае не сдавайтесь и не унывайте, даже если покажется, что весь мир против вас. Плывите против течения, и тогда вас ждет успех.

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года Телец

Отличное настроение и небывалый душевный подъем будут с вами весь этот период. Возможно, именно сейчас удачно решится ваша судьба по части личной жизни и любви. Наилучшим образом будут обстоять дела и в профессии, особенно если она связана с творчеством. Главное, не сомневайтесь в себе.

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года Близнецы

К сожалению, почти во всех сферах жизни обстоятельства будут складываться не в вашу пользу. Добиваться желаемого нет смысла до тех пор, пока вы сами четко не определитесь, что же вам нужно на самом деле. Есть резон пересмотреть некоторые свои убеждения, касающиеся отношений с людьми.

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года Рак

Можно немножко расслабиться. Роль первой скрипки во всех ваших делах возьмут на себя любимые, родные и близкие люди. Не мешайте им советами и подсказками. И вообще, наиболее выигрышна для вас сейчас позиция стороннего наблюдателя, благодарного слушателя и ценителя чужих талантов.

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года Лев

Обратите внимание на здоровье. Нельзя перетруждаться - ни умственно, ни физически. Ничего страшного, если эту неделю вы поработаете в пол силы. Желательно также отложить решение финансовых вопросов, особенно если они связаны с другими людьми и партнерами по браку или бизнесу.

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года Дева

Если не брать в расчет мелкие недоразумения бытового плана, то практически всю вторую половину недели вы будете ощущать себя абсолютно счастливыми. Есть звездные предпосылки к исполнению заветных желаний, касающихся любви и семейной жизни. Возможны также карьерные успехи.

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года Весы

Предстоят хлопотливая и суетная неделя. Возможно, придется жить в состоянии цейтнота буквально на всех жизненных фронтах. Времени будет катастрофически не хватать. Поэтому желательно правильно расставить приоритеты и не браться за все сразу. Например, рабочие вопросы могут подождать.

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года Скорпион

Высока вероятность, что все рабочие дела затормозятся, а личные - забуксуют. Не паникуйте. Это плановая передышка. Вам нужно побыть наедине с собой. Хорошо взять отпуск, вплотную заняться своей внешностью и здоровьем. Постарайтесь хотя бы на несколько дней вырваться из города на природу.

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года Стрелец

В этот период заметно возрастет ваша привлекательность и усилится личный магнетизм. Грех не воспользоваться этим в своих интересах. Легко решатся любые вопросы, и быстро наладятся сложные, казалось бы, запущенные дела. Так что включайте свое обаяние, и никто ни в чем не посмеет вам отказать.

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года Козерог

Готовится множество сюрпризов и подарков, которые наверняка вас порадуют. Начиная с 2 августа придется постоянно быть в центре внимания. Поэтому найдите время, чтобы привести себя в должный порядок. Тщательно продумывайте свой гардероб, не пренебрегайте макияжем. Возможна судьбоносная встреча.

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года Водолей

Пришло время разобраться с финансовыми делами и пересмотреть семейный бюджет. Обнаружатся отличные возможности для роста доходов. Могут объявиться должники, на которых бы давно махнули рукой. Есть также вероятность, что кто-то простит вам старый долг.

Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года Рыбы

Ожидаются интересные знакомства и встречи, увлекательные поездки по служебным и личным делам, много полезного и приятного общения. События будут развиваться стремительно и непредсказуемо. Чтобы не спугнуть удачу, ничего не планируйте, решайте задачи по мере их поступления, плывите по течению.