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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (05.07 - 11.08)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (05.07 - 11.08)
07:17 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Успейте начать новые дела. Оформляйте важные бумаги, занимайтесь финансовыми вопросами, можно рассматривать кредитные предложения.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа 2019 года Овен

Звезды постарались и расположились так, чтобы дать вам возможность показать себя с наилучшей стороны. Не упустите же свой шанс! Всю неделю стоит держаться в тонусе: будьте готовы к неожиданным и нестандартным ситуациям. Никто не должен усомниться в том, что в сложных условиях вы способны принимать быстрое и единственно верное решение. Все, предпринятое и сделанное вами на этой неделе, пойдет на пользу и станет прочной основой для будущих карьерных свершений. Благодаря успехам на работе, вы можете возгордиться и не дай бог решить, что и дома можете всем диктовать свою волю. Вот уж не стоит: это поставит под угрозу добрые отношения с любимыми и партнерами по браку. Вас не просто не поймут: на вас обидятся, да еще и заподозрят в измене или предательстве. Словом, не хотите проблем - будьте скромнее, не давайте своим половинкам ни малейшего повода для беспокойства, не допускайте флирта в их присутствии.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа 2019 года Телец

Некоторым Тельцам может показаться, что в их жизни наступила черная полоса. Навалившиеся мелкие неурядицы в работе и личной жизни могут серьезно подорвать не только эмоциональное состояние Тельцов, но и веру в человечество. Не поддавайтесь этим упадническим настроениям — ваши близкие приложат все силы, чтобы вас поддержать, и к концу недели все наладится, более того — результат превзойдет все ожидания. Что вам сейчас нужно, так это посвятить время домашним хлопотам и хорошо выспаться.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа 2019 года Близнецы

Несмотря на общую стабильность, старые дела, решение которых вы так долго откладывали, могут напомнить о себе. Не исключены внушительные траты, держите кошелек под присмотром, чтобы не платить лишнего. В любовных делах планеты привели Близнецов на распутье: ставить ли точку в отношениях или попытаться их реанимировать — решать только вам. Прислушайтесь к своему здоровью, возможно, старые недуги вновь дадут о себе знать.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа 2019 года Рак

Неделя пройдет под знаком полезных знакомств. Времени будет в обрез, поэтому распишите все мероприятия по пунктам. Назначайте встречи, собеседования, визиты вежливости к друзьям. Отнеситесь с осторожностью к информации, которая поступит. У тех Раков, кто только начинает выстраивать отношения, есть все шансы на успех. Но помните: под лежачий камень вода не течет. Проводите как можно больше времени со своими избранниками, чаще устраивайте романтические свидания и праздники, знакомьте со своими друзьями. Самое главное: рядом с вами человек должен чувствовать себя комфортно и спокойно, поэтому не загружайте его своими проблемами, не жалуйтесь на жизнь.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа 2019 года Лев

В финансовых вопросах ничего не решайте впопыхах: возьмите тайм-аут, как следует проанализируйте ситуацию, взвесьте все «за» и «против». Даже если в данный момент кошелек пустоват, не мучьтесь беспокойством о завтрашнем дне: очень скоро все наладится. Запаситесь терпением, цените то, что дает жизнь здесь и сейчас. Мелкие денежные неурядицы не стоят ваших нервов и хорошего настроения. Поверьте, все, что вам нужно и сколько нужно, у вас есть и будет. Свободным Львам звезды обещают романтическое знакомство: скорее всего, в поездке или в общественном месте. Не теряйтесь! Сейчас вы в превосходной форме с легкостью очаруете понравившегося человека. Ваши козыри - непосредственность, доброжелательность и беззаботность. Делать ничего не придется: просто будьте собой, и вас обязательно заметит тот, кто вам нужен.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа 2019 года Дева

Складываются благоприятные условия для расширения круга служебных обязанностей и дополнительных заработков. Отнеситесь серьезно к новым деловым предложениям, но не оставляйте без внимания текущие дела. В личной жизни не форсируйте события - пусть все идет своим чередом. Семейным людям придется взять на себя роль главного добытчика в семье, а возможно, на какое-то время стать опорой для любимого человека. Чтобы в доме сохранялись мир и спокойствие, от вас потребуются терпение, понимание и душевная щедрость. Поверьте, ваши старания окупятся сторицей. В пятницу звезды настоятельно рекомендуют посетить стоматолога: этот день - отличный момент и для лечения, и для эстетических процедур.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа 2019 года Весы

С понедельника по среду — время довольно суетливое. Но вы ощущаете энергетический и духовный подъем, поэтому без особого труда находите выход из самых запутанных ситуаций. Нестандартный взгляд на вещи позволит увидеть новые пути к цели, а также дополнительные источники доходов. Люди, с которыми вы познакомитесь в эти дни, могут стать вашими друзьями и единомышленниками. Во второй половине недели возникнет желание развиваться, пробовать свои силы в новом деле. Дерзайте — и вы можете рассчитывать на удачу.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа 2019 года Скорпион

Скорпионам недельный гороскоп советует сосредоточиться на работе, иначе упустите великолепные возможности. Не исключено, что близкие будут недовольны вашей тотальной занятостью: постарайтесь им все объяснить. В среду и четверг избегайте эмоциональных перегрузок и не сорите деньгами: вероятны финансовые трудности. Начиная с 9 августа, используя опыт и свои давние идеи, вы сможете продвинуться по службе, укрепить авторитет и неплохо заработать. Самый удачный день недели - суббота. Вероятны интересные знакомства (и деловые, и романтические), поездки, увлекательные мероприятия и серьезные перемены в любовных и партнерских отношениях.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа 2019 года Стрелец

Стрельцы почти всю неделю будут сосредоточены на работе — и это правильно: благоприятное время, чтобы наладить контакт с руководством, завести полезные знакомства, заключить важные договоры. А вот в субботу и воскресенье лучше взять тайм-аут: вы сейчас не в форме, ощущаете дефицит сил и энергии, так что отдохните и позаботьтесь о собственном здоровье. Сейчас вы можете рассчитывать на поддержку друзей и партнеров, да и семейные отношения станут более гармоничными. При помощи своих связей вы сможете избавиться от старых долгов (не только финансовых). Кроме того, это неплохое время для вступления в брак, подписания договоров, начала новой работы.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа 2019 года Козерог

Звезду с неба вам достать вряд ли удастся, да это и не потребуется. Вас захватят обыденные дела и земные радости, и от них вы получите столько удовольствия, что серьезно задумаетесь, не податься ли подальше от городской суеты: в деревню, где тишь, гладь да Божья благодать... Лучше всего вы будете чувствовать себя в кругу семьи или наедине с любимым человеком; одиноким же Козерогам доставит удовольствие просто помечтать о том, как прекрасна семейная жизнь... Да, подобные настроения несвойственны вашему знаку, но все же иногда они охватывают душу - и сопротивляться не стоит. Наслаждайтесь состоянием спокойствия и безмятежности. Тем, кто уже создал союз, не помешает добавить в жизнь чуть-чуть огонька: запланируйте совместные походы в театр, желательно на скандальные или спорные постановки.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа 2019 года Водолей

Перед Водолеями новая неделя откроет неограниченные возможности: вы получите прямой доступ ко всему, что раньше было за семью печатями. Так что, берите бразды правления судьбой в собственные руки и действуйте. Учтите: дверка в мир удачи может закрыться, если будете медлить и сомневаться в себе. В профессиональных вопросах полагайтесь на подсказки внутреннего голоса, но интуитивно найденный путь решения проблемы следует проанализировать и точно рассчитать все шаги. Важно ничего не откладывать на потом, все начатое доводить до конца - иначе рискуете погрязнуть в трясине недоделок и упустить шансы. Будьте настойчивы и непреклонны, когда речь идет о ваших профессиональных интересах.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа 2019 года Рыбы

Все хорошо складывается - ловите момент! К тому же вы вполне можете доверять своей интуиции: благодаря ее подсказкам удастся очень и очень многое. единственное, что вам противопоказано в этот период, - одиночество. Попробуйте хотя бы изредка смотреть на мир глазами своих возлюбленных или партнеров по браку. Ну, во-первых, это подарит новые ощущения, а главное: вы поймете, что делать, чтобы отношения складывались гармонично, а совместная жизнь текла спокойно и радостно. К сожалению, совсем не исключены ссоры и размолвки с вашими половинками: вы сейчас крайне подозрительны и ревнивы. Не давайте волю дурному настроению, учитесь верить любимому человеку - иначе долгий и, казалось, прочный брак может рухнуть. И еще один важный совет: никому не рассказывайте о своих семейных проблемах. Напротив, при любом удобном случае демонстрируйте, что у вас дома все замечательно.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (05.07 - 11.08.2019)

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