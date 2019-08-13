Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (12.08 - 18.08.2019)

На неделе с 12 по 18 августа финансовый гороскоп поможет представителям всех Знаков Зодиака найти свой путь к достатку и благополучию.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам астрологи рекомендуют не брать с собой работу на дом, особенно если речь идет о выходных. Таким образом вряд ли получится сильно увеличить бюджет, а вот продуктивность точно снизится: отдыхать сейчас Овны должны полноценно, набираясь сил. 13 и 14 августа Солнце с Плутоном могут вмешаться в планы Овнов, так что в эти дни лучше не совершать незапланированных покупок и минимизировать траты, а также быть внимательнее с кошельком.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам на этой неделе можно раздавать долги и займы, оплачивать кредиты. Неделя не должна преподнести неприятных сюрпризов, однако стоит быть настороже 14 августа: Венера в тройном аспекте способна повлиять на другие сферы жизни, которые отразятся на состоянии бюджета Тельцов. Зато следующий день, Полнолуние, вместо неудач принесет новые возможности и, вполне вероятно, шансы на рост доходов.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам предстоит с 12 по 18 августа отстаивать свои интересы, как на рабочем месте, так и в мире финансов. Заключая договоры об оплате, важно перепроверять все обязательства, не боясь задеть партнера: Близнецы имеют полное право знать, под какими пунктами стоит их подпись. Хорошо идут практичные дела, связанные с вкладами и накоплениями, но можно проверить на себе и необычные способы привлечения денег силой мысли.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ракам астрологи рекомендуют не распыляться на несколько дел одновременно. Если в приоритете любовная сфера, денежные дела лучше поставить на паузу, ограничившись необходимым минимумом. Если же Раки возьмутся за повышение бюджета, семейного или личного, им важно не погружаться в рефлексию относительно прошлых неудач. Страхи и сомнения блокируют финансовые потоки.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Львам поэтапно решать финансовые вопросы. В плане покупок не помешает план действий с подробными пунктами, какие вещи в приоритете, где лучше экономить, какие скидки актуальны и какие подарки на будущие праздники можно купить заранее. Во вторник и среду опасные аспекты Плутона и Солнца могут помешать важным сделкам, поэтому важно заранее собираться и тщательнее продумывать детали.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Ничто так не поможет Девам в период с 12 по 18 августа, как выдержка и спокойствие. Если хвататься за все и сразу, разрываясь между идеей срочно сменить работу или потребовать повышения на нынешнем рабочем месте, получится увеличить разве что число ошибок — но никак не сумму на счете. После Полнолуния 15 августа наступят отличные дни для того, чтобы избавиться от вещей, блокирующих денежную энергетику в доме.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам стоит распланировать дела на работе, покупки и прочие финансовые задачи по дням недели: в понедельник и вторник лучше заняться базовыми вопросами, актуальными и обязательными, необходимые покупки и важные встречи запланировать на среду и четверг, а пятницу и выходные отвести под отдых. Влияние планет сейчас велико, но оно не в приоритете для Весов: им важно самим встать у руля своего финансового потока.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Ретроградный Уран — повод для Скорпионов поставить важные дела на паузу, если требуется принять решение. Не стоит действовать сгоряча: важно все обдумать, если нужно раскошелиться — прицениться и сравнить разные варианты. Рекомендуется не обещать никому звезд с неба как в плане денег, так и в работе. Лучше приятно удивить заказчика или начальство, сделав все раньше срока, чем наобещать невыполнимые результаты и обмануть ожидания.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам стоит с понедельника, не откладывая в долгий ящик, заниматься делами, покупками, узнавать и сравнивать цены, планировать встречи — словом, чем активнее будет их жизнь, тем больше новых возможностей в нее ворвется. Поменьше покупок в интернете: сейчас лучше отдать предпочтение тем товарам, которые можно для начала увидеть своими глазами. Браться за работу на выходных по возможности не стоит: куда полезнее для Стрельцов будет свежий воздух.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Согласно финансовому гороскопу на неделю, Козерогам пока лучше держать свои проекты в секрете. Советоваться можно только с самыми близкими людьми, если они профессионалы в интересующем вопросе. Рассуждая о планах во всеуслышание, Козероги лишь потратят силы на разговоры и рискуют так ничего и не предпринять. Сатурн 14 августа поможет под иным углом взглянуть на ситуацию в сфере финансов: возможно, Козероги как раз в этот день предпримут важный шаг для привлечения богатства.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Время финансовых побед настает у Водолеев. Высока вероятность получения прибавки, скорее всего, улучшится психологический микроклимат на рабочем месте. Удачная идея — доделать за неделю крупную задачу или завершить проект, планировать и произвести важную покупку. В среду Сатурн наиболее благоприятен для карьерного прорыва, а народные приметы на деньги пригодятся Водолеям на будущее.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам в решении денежных задач пригодится не только жизненный опыт, но и интуиция. Банально: если шестое чувство подсказывает на примерке, что эта вещь Рыбам не к лицу, не стоит слушать консультантов или убеждать себя, что можно будет похудеть, перешить, подпоясаться, и все отлично сядет. Лучше брать только то, что одобряет сердце Рыб. 14 августа астрологи рекомендуют воздержаться от шопинга и покупок в интернете, подобрать место силы для денег в доме.