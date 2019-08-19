Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (19.08 - 25.08)

Вполне вероятно, что вам придется столкнуться с крайне непростой ситуацией. Общение с окружающими может усугубить субъективность ваших собственных взглядов.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2019 года Овен

На работе вы будете блистать! Проект, над которым вы трудились, станет успешным. Используйте это время, чтобы заявить о себе. Автолюбителям сейчас стоит быть осторожными. Так же как и тем, кто занимается спортом - период крайне травмоопасен для представителей данного знака.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2019 года Телец

В любом деле вас будут поджидать подводные камни. Будьте готовы к любому исходу и просите помощи при необходимости. Одинокие Тельцы могут познакомиться с нечестным человеком: взвесьте все за и против, прежде чем начинать роман или деловые отношения.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2019 года Близнецы

Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, которого вы долго ждали. В выходные вам будет обеспечено хорошее настроение, так что обязательно поделитесь им с близкими. Как можно больше гуляйте и дышите свежим воздухом!

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2019 года Рак

Почему бы вам не закрутить летний роман? Самое время! Правда, не факт, что он окажется продолжительным. С деньгами в это время может быть туго, но не критично. Просто не тратьте слишком много. Старшее поколение может попросить о помощи: не откажите!

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2019 года Лев

Любые новые знакомства сейчас пойдут вам на пользу: будь то деловые или романтические. Общайтесь как можно больше: только так вы справитесь с хандрой, которая может настигнуть в этот период. Если собираетесь что-то обновить дома, постарайтесь сделать это до конца недели.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2019 года Дева

Начальство на работе будет придирчиво к вам, но ваше трудолюбие позволит изменить его мнение. На даче сейчас лучше не работать, а отдыхать, чтобы накопить силы. С детьми будьте строже, иначе сядут вам на шею. Но ссориться с ними не надо, держите нейтралитет.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2019 года Весы

Если заниматься делами сейчас, то только приятными. Обязательные можете отложить на начало следующего месяца. На работе вас могут начать прессовать. Дайте окружающим понять, как с вами можно поступать, а как - нельзя. Не бойтесь показать зубы!

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2019 года Скорпион

Финансовые вложения делайте только предварительно посоветовавшись с близкими. А вот решения, касающиеся личной жизни, обдумывайте в одиночестве. Хочется штиля в отношениях? Займитесь собственными интересами и хобби, отодвинув любовь на второй план.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2019 года Стрелец

Мелочи сейчас окажутся далеко не мелочами. С друзьями может возникнуть конфликт, но правда будет на вашей стороне. Период благоприятен для физических нагрузок и диет. От вас понадобится не так много усилий, зато результат обещает быть ошеломительным.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2019 года Козерог

К некоторым людям в вашем окружении возникнет слишком много вопросов. Не доверяйте никому сейчас, лучше перестраховаться. Серьезные проекты пока лучше не начинать. А вот домом заниматься можно и нужно! Подумайте о косметическом ремонте - он не помешает.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2019 года Водолей

Деньги к вам придут, откуда не ждали. Распорядитесь ими разумно! Главное, не давайте в долг безответственным людям. На работе разберитесь в бумагах: слишком много всего накопилось за последнее время. Держите ухо востро - от коллег узнаете много интересного.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2019 года Рыбы

Слушайте интуицию и следуйте внутреннему голосу. Они не подведут в это непростое время. Приятное время ожидает тех Рыб, кто влюблен. Свидания, романтические поездки и сюрпризы вам обеспечены. Выходные посвятите себе: салон красоты, отдых, шопинг.