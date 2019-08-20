Гороскоп на завтра, 21 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 21 августа 2019 для Овнов День благоприятен для общения, новых знакомств, установления деловых контактов, решения бытовых проблем. Жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние имеют тенденцию к повышению. Благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях. Вероятно, сегодня любое дело потребует от вас гораздо меньше усилий и времени, чем вы предполагали. Новое знакомство повлияет на дальнейшую судьбу.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 21 августа 2019 для Тельцов Благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса. Повышение жизненного потенциала может положительно сказаться в сфере профессиональной деятельности, на отношениях с друзьями и вообще на дальнейшей судьбе. Будьте осторожны в обещаниях или в делах, связанных с заключением долгосрочных договоров. Взвешивайте каждый шаг. Не будьте излишне доверчивы к людям.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 21 августа 2019 для Близнецов Не исключено, что этот день преподнесет вам сюрпризы и подарки судьбы. Благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса, коммерческих операций, торговли. У работников бюджетной сферы появится возможность подняться на ступеньку выше по служебной лестнице. Вероятно, сегодня все дела так или иначе будут связаны с финансами. Обстановка дома будет несколько натянутой. Не исключены ревность или необоснованные обиды.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 21 августа 2019 для Раков Повышение жизненной активности может сильно повлиять на профессиональную деятельность, на отношения с друзьями и вообще на дальнейшую судьбу. Будьте осторожны и взвешивайте каждый шаг. Возможно, вас ожидает личное счастье, не упустите свой шанс.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 21 августа 2019 для Львов Сегодня жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние имеют тенденцию к повышению. Скорее всего на работе и дома восстановится стабильность. Звезды рекомендуют трезво оценить действительность и четко определить свои возможности. Стремление отстаивать свои взгляды и убеждения, прямота и откровенность мешают вам думать о собственной прибыли. Постарайтесь сдержать желание покрасоваться.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 21 августа 2019 для Дев Жизненный уровень, сексуальная потенция, личное обаяние имеют тенденцию к повышению. Благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса. Повышение жизненного потенциала может положительно сказаться на результатах коммерческих сделок и торговых соглашений. Совет друзей окажет влияние на дальнейшую судьбу.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 21 августа 2019 для Весов Благоприятный день. Вероятны финансовые поступления, удача в сфере профессиональной деятельности. Просчитайте свои возможные расходы и реальные доходы — это. поможет вам эффективно решить все хозяйственные дела. Во второй половине дня вероятны домашние хлопоты. Опыт друзей и близких окажет незаменимую помощь.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 21 августа 2019 для Скорпионов День несет в себе тенденции предыдущих дней, вероятны обострения отношений с окружающими. Обладая врожденным чувством справедливости, любое нарушение ее вы будете рассматривать как сигнал к протесту. Если вы не сумеете проявить расчетливость в делах, тактичность и дипломатию, то можете неумышленно настроить против себя людей. Отсутствие гибкости в общении спровоцирует смену работы, принесет много разочарований, которые надолго запомнятся.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 21 августа 2019 для Стрельцов Благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса, торговли. Вероятно, у женщин-Стрельцов появится возможность подняться на ступеньку выше по служебной лестнице. А вот в личной жизни не исключены ревность или необоснованные обиды. Сон бывает вещий и скоро исполнится. Грибы во сне: для женщин — к беременности, для мужчин — к болезни.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 21 августа 2019 для Козерогов Жизненный уровень, сексуальная потенция, личное обаяние имеют тенденцию к повышению. Не исключено, что вам удастся улучшить свое финансовое или общественное положение, однако из-за упрямства или излишней настойчивости вероятны недоразумения с коллегами или конфликты с начальством. Сон исполнится в тот же день. Мутная вода — к болезни.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 21 августа 2019 для Водолеев Возможно, вас ждут большие и приятные перемены, которыми будет ознаменована вся неделя. Они могут быть связаны с детьми, творчеством, личным успехом. Рекомендуется сегодня начинать реализацию своих планов.