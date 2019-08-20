Гороскоп на завтра, 21 августа 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 21 августа 2019 для Овнов
День благоприятен для общения, новых знакомств, установления деловых контактов, решения бытовых проблем. Жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние имеют тенденцию к повышению. Благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях. Вероятно, сегодня любое дело потребует от вас гораздо меньше усилий и времени, чем вы предполагали. Новое знакомство повлияет на дальнейшую судьбу.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 21 августа 2019 для Тельцов
Благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса. Повышение жизненного потенциала может положительно сказаться в сфере профессиональной деятельности, на отношениях с друзьями и вообще на дальнейшей судьбе. Будьте осторожны в обещаниях или в делах, связанных с заключением долгосрочных договоров. Взвешивайте каждый шаг. Не будьте излишне доверчивы к людям.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 21 августа 2019 для Близнецов
Не исключено, что этот день преподнесет вам сюрпризы и подарки судьбы. Благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса, коммерческих операций, торговли. У работников бюджетной сферы появится возможность подняться на ступеньку выше по служебной лестнице. Вероятно, сегодня все дела так или иначе будут связаны с финансами. Обстановка дома будет несколько натянутой. Не исключены ревность или необоснованные обиды.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 21 августа 2019 для Раков
Повышение жизненной активности может сильно повлиять на профессиональную деятельность, на отношения с друзьями и вообще на дальнейшую судьбу. Будьте осторожны и взвешивайте каждый шаг. Возможно, вас ожидает личное счастье, не упустите свой шанс.
Лев (23 июля – 24 августа)
Гороскоп на 21 августа 2019 для Львов
Сегодня жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние имеют тенденцию к повышению. Скорее всего на работе и дома восстановится стабильность. Звезды рекомендуют трезво оценить действительность и четко определить свои возможности. Стремление отстаивать свои взгляды и убеждения, прямота и откровенность мешают вам думать о собственной прибыли. Постарайтесь сдержать желание покрасоваться.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 21 августа 2019 для Дев
Жизненный уровень, сексуальная потенция, личное обаяние имеют тенденцию к повышению. Благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса. Повышение жизненного потенциала может положительно сказаться на результатах коммерческих сделок и торговых соглашений. Совет друзей окажет влияние на дальнейшую судьбу.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 21 августа 2019 для Весов
Благоприятный день. Вероятны финансовые поступления, удача в сфере профессиональной деятельности. Просчитайте свои возможные расходы и реальные доходы — это. поможет вам эффективно решить все хозяйственные дела. Во второй половине дня вероятны домашние хлопоты. Опыт друзей и близких окажет незаменимую помощь.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 21 августа 2019 для Скорпионов
День несет в себе тенденции предыдущих дней, вероятны обострения отношений с окружающими. Обладая врожденным чувством справедливости, любое нарушение ее вы будете рассматривать как сигнал к протесту. Если вы не сумеете проявить расчетливость в делах, тактичность и дипломатию, то можете неумышленно настроить против себя людей. Отсутствие гибкости в общении спровоцирует смену работы, принесет много разочарований, которые надолго запомнятся.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 21 августа 2019 для Стрельцов
Благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса, торговли. Вероятно, у женщин-Стрельцов появится возможность подняться на ступеньку выше по служебной лестнице. А вот в личной жизни не исключены ревность или необоснованные обиды. Сон бывает вещий и скоро исполнится. Грибы во сне: для женщин — к беременности, для мужчин — к болезни.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 21 августа 2019 для Козерогов
Жизненный уровень, сексуальная потенция, личное обаяние имеют тенденцию к повышению. Не исключено, что вам удастся улучшить свое финансовое или общественное положение, однако из-за упрямства или излишней настойчивости вероятны недоразумения с коллегами или конфликты с начальством. Сон исполнится в тот же день. Мутная вода — к болезни.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 21 августа 2019 для Водолеев
Возможно, вас ждут большие и приятные перемены, которыми будет ознаменована вся неделя. Они могут быть связаны с детьми, творчеством, личным успехом. Рекомендуется сегодня начинать реализацию своих планов.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 21 августа 2019 для Рыб
День, неблагоприятный для любого рода контактов. Не стоит назначать на этот день деловые встречи или приглашать гостей. Не исключено, что ваши действия будут носить непредсказуемый, импульсивный характер, что спровоцирует семейный конфликт. Особенно тяжело могут сложиться отношения со старшими родственниками. Вам необходим отдых и внимательное отношение к своему здоровью.