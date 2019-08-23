Гороскоп на завтра, 24 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 24 августа 2019 для Овнов

2 Возрастают духовные и творческие потенции, сексуальные возможности. Находчивость и трезвая оценка событий позволит справиться с неожиданными известиями, приключениями или нестандартными ситуациями. Очень благоприятное время для семейных отношений, для вступления в брак, положительных изменений в личной жизни, зачатия. Существует вероятность улучшения финансового положения в результате выигрыша или удачной покупки. Сконцентрируйте свое внимание на детях — они так нуждаются в вашей поддержке. Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 24 августа 2019 для Тельцов Благоприятный день, связанный с усвоением космической энергии, обретением любви, прощением. Девиз дня — любовь, спокойствие и согласие. Постарайтесь больше времени провести с любимым человеком, это благотворно скажется на вас обоих, так как вы зарядите друг друга энергией созидания.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 24 августа 2019 для Близнецов Благоприятный день для Близнецов творческих профессий. Девиз дня — великодушие, общение и душевное равновесие. Коммерсанты сегодня могут столкнуться с проблемами: не исключены финансовые потери или появление на пути небольших трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Вечером возможны осложнения взаимоотношений из-за действий одного из домочадцев.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 24 августа 2019 для Раков Вас по-прежнему будут преследовать разные проблемы с окружающими. Все проблемы решатся, если вы будете действовать обдуманно и осторожно. Вам необходимо уединение и временное отстранение от окружающего мира. Вероятны небольшие сложности со здоровьем.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 24 августа 2019 для Львов Благоприятное расположение звезд позволит вам блеснуть своими талантами, раскрыть свои способности, однако следует опасаться обмана или клеветы тайных недоброжелателей. Не исключено, что из-за излишней доверчивости или некоторой наивности в житейских вопросах вы станете мишенью для нападок или злых шуток. Поездки, встречи и новые дела, связанные с расширением поля деятельности, принесут положительные результаты.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 24 августа 2019 для Дев Благоприятный день для Дев творческих профессий. Девиз дня — душевное равновесие, спокойствие и согласие. Звезды расположены так, что женщины смогут блеснуть своими талантами, раскрыть свои способности. Мужчинам-Девам следует ожидать появления на пути небольших трудностей или недоброжелательного отношения. Звезды не рекомендуют действовать напролом, особенно если новые замыслы не обещают принести быстрого результата.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 24 августа 2019 для Весов

8 День покаяния, духовного озарения, целительства. Отложите намеченные встречи и контакты на следующую неделю. Благоприятны путешествия, физические нагрузки, творческая работа. Обратите внимание на здоровье. Хороший день для лечения методами народной медицины. Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 24 августа 2019 для Скорпионов Вам необходимо уединение и временное отстранение от окружающего мира. Посвятите день общению с детьми. Вы почувствуете себя комфортно. Взаимная привязанность и любовь согреет и успокоит душу. Возможно, что, не ожидая от жизни много, вы связываете со своими детьми большие надежды, и они вас не обманут. Скорее всего именно этот день позволит вам решить семейную проблему.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 24 августа 2019 для Стрельцов Неблагоприятный день для Стрельцов-коммерсантов. Сегодня они могут столкнуться с проблемами: не исключены финансовые потери или появление на пути серьезных трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 24 августа 2019 для Козерогов Сегодня следует ожидать появления на пути небольших трудностей или недоброжелательного отношения со стороны коллег. Новые любовные связи ничего, кроме проблем и разочарований, не принесут. Не исключены измена или разочарование.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 24 августа 2019 для Водолеев Тяжелый, опасный день. Неудачи могут преследовать с самого утра. Вероятно, мужчинам-Водолеям сделают заманчивое предложение, но не спешите давать согласие: результат может быть весьма сомнителен. Женщинам-Водолеям будет трудно победить в себе страх и сомнение.