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Гороскоп на завтра, 24 августа 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 24 августа 2019: все знаки Зодиака
20:55 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Время считается благоприятным для дел, требующих интеллектуальных ресурсов.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 24 августа 2019 для Овнов

  • 2

    Возрастают духовные и творческие потенции, сексуальные возможности. Находчивость и трезвая оценка событий позволит справиться с неожиданными известиями, приключениями или нестандартными ситуациями. Очень благоприятное время для семейных отношений, для вступления в брак, положительных изменений в личной жизни, зачатия. Существует вероятность улучшения финансового положения в результате выигрыша или удачной покупки. Сконцентрируйте свое внимание на детях — они так нуждаются в вашей поддержке.

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 24 августа 2019 для Тельцов

    Благоприятный день, связанный с усвоением космической энергии, обретением любви, прощением. Девиз дня — любовь, спокойствие и согласие. Постарайтесь больше времени провести с любимым человеком, это благотворно скажется на вас обоих, так как вы зарядите друг друга энергией созидания.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 24 августа 2019 для Близнецов

    Благоприятный день для Близнецов творческих профессий. Девиз дня — великодушие, общение и душевное равновесие. Коммерсанты сегодня могут столкнуться с проблемами: не исключены финансовые потери или появление на пути небольших трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Вечером возможны осложнения взаимоотношений из-за действий одного из домочадцев.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 24 августа 2019 для Раков

    Вас по-прежнему будут преследовать разные проблемы с окружающими. Все проблемы решатся, если вы будете действовать обдуманно и осторожно. Вам необходимо уединение и временное отстранение от окружающего мира. Вероятны небольшие сложности со здоровьем.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 24 августа 2019 для Львов

    Благоприятное расположение звезд позволит вам блеснуть своими талантами, раскрыть свои способности, однако следует опасаться обмана или клеветы тайных недоброжелателей. Не исключено, что из-за излишней доверчивости или некоторой наивности в житейских вопросах вы станете мишенью для нападок или злых шуток. Поездки, встречи и новые дела, связанные с расширением поля деятельности, принесут положительные результаты.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 24 августа 2019 для Дев

    Благоприятный день для Дев творческих профессий. Девиз дня — душевное равновесие, спокойствие и согласие. Звезды расположены так, что женщины смогут блеснуть своими талантами, раскрыть свои способности. Мужчинам-Девам следует ожидать появления на пути небольших трудностей или недоброжелательного отношения. Звезды не рекомендуют действовать напролом, особенно если новые замыслы не обещают принести быстрого результата.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 24 августа 2019 для Весов

  • 8

    День покаяния, духовного озарения, целительства. Отложите намеченные встречи и контакты на следующую неделю. Благоприятны путешествия, физические нагрузки, творческая работа. Обратите внимание на здоровье. Хороший день для лечения методами народной медицины.

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 24 августа 2019 для Скорпионов

    Вам необходимо уединение и временное отстранение от окружающего мира. Посвятите день общению с детьми. Вы почувствуете себя комфортно. Взаимная привязанность и любовь согреет и успокоит душу. Возможно, что, не ожидая от жизни много, вы связываете со своими детьми большие надежды, и они вас не обманут. Скорее всего именно этот день позволит вам решить семейную проблему.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 24 августа 2019 для Стрельцов

    Неблагоприятный день для Стрельцов-коммерсантов. Сегодня они могут столкнуться с проблемами: не исключены финансовые потери или появление на пути серьезных трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 24 августа 2019 для Козерогов

    Сегодня следует ожидать появления на пути небольших трудностей или недоброжелательного отношения со стороны коллег. Новые любовные связи ничего, кроме проблем и разочарований, не принесут. Не исключены измена или разочарование.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 24 августа 2019 для Водолеев

    Тяжелый, опасный день. Неудачи могут преследовать с самого утра. Вероятно, мужчинам-Водолеям сделают заманчивое предложение, но не спешите давать согласие: результат может быть весьма сомнителен. Женщинам-Водолеям будет трудно победить в себе страх и сомнение.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 24 августа 2019 для Рыб

    День опасен состоянием напряжения и переутомления. Деловая поездка не принесет удовлетворения и пользы. Не исключено появление на вашем пути множества мелких неприятностей, которые могут довести вас до отчаяния. Рекомендуется не концентрировать свое внимание на этом, а лечь пораньше спать. Пожилым Рыбам может прийти известие, которого они давно ждали.

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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (19.08 - 25.08)

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