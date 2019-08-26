Скачать
Понедельник, 26.08.2019
Главные события 25 августа: День шахтера, саммит G7, обвал моста в Харькове
Главные события 25 августа: День шахтера, саммит G7, обвал моста в Харькове
Протесты в Гонконге: полиция применила огнестрельное оружие
Протесты в Гонконге: полиция применила огнестрельное оружие
Усик поздравил Ковалева с тяжелой победой над Ярдом
Усик поздравил Ковалева с тяжелой победой над Ярдом
Приметы и обряды на 26 августа - день Тихона Задонского
Приметы и обряды на 26 августа - день Тихона Задонского

Гороскоп на сегодня, 26 августа 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 26 августа 2019: все знаки Зодиака
08:14 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Для некоторых знаков зодиака это время перемен, а кто-то будет комфортно чувствовать себя в рутине.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 26 августа 2019 для Овнов

  • 2

    Именно сейчас многие Овны ощутят подъем, прилив сил и вдохновения; словом, перед ними откроются новые горизонты. Рискуйте, стройте самые невероятные планы и приступайте к их осуществлению — судьба на вашей стороне.

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 26 августа 2019 для Тельцов

    Данный период даст Тельцам возможность начать новую жизнь, продвинуться в карьере и устроить свои семейные дела. В этот день стоит рассчитывать только на себя и опираться на традиционные ценности.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 26 августа 2019 для Близнецов

    Сегодня Близнецы могут встретить новых друзей и единомышленников, многие из них обретут свою любовь. Деловые люди будут способны на новые мысли и интересные дела. Не отказывайтесь от путешествия. Оно даст вам возможность узнать мир и самих себя, взглянуть на окружающее другими глазами, найти свое призвание.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 26 августа 2019 для Раков

    В общем и целом этот день располагает Раков к размышлениям, сосредоточению на внутренней жизни. В брак вступать в этот день не рекомендуется, да и любовные похождения окажутся неудачными.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 26 августа 2019 для Львов

    Не исключено, что сегодня Львы почувствуют себя свободнее, сильнее, увереннее, удачливее. Многим предстоят поездки, резко расширится круг общения. Правда, ради успеха придется подсуетиться или поволноваться.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 26 августа 2019 для Дев

    День символизирует переоценку ценностей. Девы почувствуют тяжесть от ненужных связей, общения, неинтересной работы. Постарайтесь освободиться от ненужных обязательств и отношений. Чем меньше будет ваш груз, тем легче окажется путь!

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 26 августа 2019 для Весов

  • 8

    Сегодня на вашу долю не выпадут подарки судьбы, но зато возможны награда за прошлые заслуги, за результат проделанной ранее работы. Этот день сложится удачно, если вы посвятите себя творческой деятельности, образованию, педагогике.

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 26 августа 2019 для Скорпионов

    В любовных делах небольшое затишье. Отношения с постоянным партнером стабильные, ровные. Перемены сейчас маловероятны. Если есть возможность, это время лучше провести отдельно друг от друга.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 26 августа 2019 для Стрельцов

    Этот день располагает к коллективной деятельности. Стрельцы могут ощутить плечо друга в самый тяжелый момент. Успех ждет вас в том случае, если вы будете действовать в коллективе, под чьим-то началом, не выдвигая себя на первый план.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 26 августа 2019 для Козерогов

    В личной жизни и семейных отношениях особых щедрот от судьбы пока ждать не приходится, не исключены проблемы с родственниками, сложности в отношениях с любимым человеком. Если и заводить «роман», то только не на глазах у родственников.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 26 августа 2019 для Водолеев

    Те Водолеи, которые испугаются перемен, предпочтут сегодня рутинную работу, в общем, просидят этот день тише воды, ниже травы, попросту упустят блестящие возможности. Если представится шанс, вообще возьмите тайм-аут; самое разумное сейчас — отойти от дел, отдохнуть, подумать о будущем, оценить прошлое.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 26 августа 2019 для Рыб

    Странное сочетание постоянной суеты и монотонных основных занятий может нагнать на вас скуку; захочется чем-то разнообразить жизнь, совершить неординарный поступок, вообще, начать все с нуля. Не поддавайтесь подобным порывам: вы только усложните себе жизнь.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (26.08 - 1.09)

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (26.08 - 1.09.2019)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Зодиак, Гороскоп на сегодня, Гороскоп на 25 августа, 26 августа, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие страны поддержали идею возвращения России в G7
02 Xiaomi Mi Mix 4: смартфон с невероятной камерой и перископным телеобъективом
03 Кравчук признался, что не может заснуть без пистолета рядом
04 Возможно будущая королева: доказательства связи между Елизаветой II и Кейт Миддлтон
05 Под Горловкой погиб командир взвода "Айдар"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Официальный курс валют от НБУ на 26 августа
Официальный курс валют от НБУ на 26 августа
В США мощный взрыв разрушил часть торгового центра
В США мощный взрыв разрушил часть торгового центра
На Донбасских КПВВ активно пропускают граждан
На Донбасских КПВВ активно пропускают граждан
Главные причины никогда не спать с косметикой на лице
Главные причины никогда не спать с косметикой на лице
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь