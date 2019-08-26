Гороскоп на сегодня, 26 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 26 августа 2019 для Овнов

2 Именно сейчас многие Овны ощутят подъем, прилив сил и вдохновения; словом, перед ними откроются новые горизонты. Рискуйте, стройте самые невероятные планы и приступайте к их осуществлению — судьба на вашей стороне. Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 26 августа 2019 для Тельцов Данный период даст Тельцам возможность начать новую жизнь, продвинуться в карьере и устроить свои семейные дела. В этот день стоит рассчитывать только на себя и опираться на традиционные ценности.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 26 августа 2019 для Близнецов Сегодня Близнецы могут встретить новых друзей и единомышленников, многие из них обретут свою любовь. Деловые люди будут способны на новые мысли и интересные дела. Не отказывайтесь от путешествия. Оно даст вам возможность узнать мир и самих себя, взглянуть на окружающее другими глазами, найти свое призвание.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 26 августа 2019 для Раков В общем и целом этот день располагает Раков к размышлениям, сосредоточению на внутренней жизни. В брак вступать в этот день не рекомендуется, да и любовные похождения окажутся неудачными.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 26 августа 2019 для Львов Не исключено, что сегодня Львы почувствуют себя свободнее, сильнее, увереннее, удачливее. Многим предстоят поездки, резко расширится круг общения. Правда, ради успеха придется подсуетиться или поволноваться.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 26 августа 2019 для Дев День символизирует переоценку ценностей. Девы почувствуют тяжесть от ненужных связей, общения, неинтересной работы. Постарайтесь освободиться от ненужных обязательств и отношений. Чем меньше будет ваш груз, тем легче окажется путь!

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 26 августа 2019 для Весов

8 Сегодня на вашу долю не выпадут подарки судьбы, но зато возможны награда за прошлые заслуги, за результат проделанной ранее работы. Этот день сложится удачно, если вы посвятите себя творческой деятельности, образованию, педагогике. Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 26 августа 2019 для Скорпионов В любовных делах небольшое затишье. Отношения с постоянным партнером стабильные, ровные. Перемены сейчас маловероятны. Если есть возможность, это время лучше провести отдельно друг от друга.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 26 августа 2019 для Стрельцов Этот день располагает к коллективной деятельности. Стрельцы могут ощутить плечо друга в самый тяжелый момент. Успех ждет вас в том случае, если вы будете действовать в коллективе, под чьим-то началом, не выдвигая себя на первый план.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 26 августа 2019 для Козерогов В личной жизни и семейных отношениях особых щедрот от судьбы пока ждать не приходится, не исключены проблемы с родственниками, сложности в отношениях с любимым человеком. Если и заводить «роман», то только не на глазах у родственников.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 26 августа 2019 для Водолеев Те Водолеи, которые испугаются перемен, предпочтут сегодня рутинную работу, в общем, просидят этот день тише воды, ниже травы, попросту упустят блестящие возможности. Если представится шанс, вообще возьмите тайм-аут; самое разумное сейчас — отойти от дел, отдохнуть, подумать о будущем, оценить прошлое.