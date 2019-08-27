Гороскоп на завтра, 28 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 28 августа 2019 для Овнов Напряженный день. Особенно сложным он будет для Овнов, которые не любят признавать и исправлять свои ошибки. Придется вернуться к каким-то старым задачам и постараться найти новый способ решить их. Возможны разногласия в семье. Чаще всего споры возникают из-за денег или общего имущества. Компромисс найти можно, но для этого нужно принять во внимание чужое мнение, даже если вам этого не хочется. Многие Овны настаивают на своем, даже когда здравый смысл подсказывает им, что делать этого не стоило бы. Такое упорство может обернуться неприятностями.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 28 августа 2019 для Тельцов Благоприятный день, который может положить начало переменам к лучшему во всех сферах жизни. Настройтесь на серьезный лад и старайтесь не упустить ни одной интересной возможности. Действуйте энергично и решительно, и вы сможете добиться даже большего, чем ожидали. Звезды готовы поддержать тех, кто учится и занимается исследовательской деятельностью. Также вероятны успехи в творчестве. Ваш неожиданный взгляд на вещи многим нравится. Не исключено, что понравитесь и вы - редкое обаяние сыграет свою роль.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 28 августа 2019 для Близнецов Действуйте быстро, и вы добьетесь многого. Важно не тратить время напрасно в первой половине дня, поскольку это самая плодотворная его часть. Вы проявляете редкую целеустремленность, и тех, кто попытается встать у вас на пути, можно только пожалеть. Будет возможность одержать верх над давними недоброжелателями. Во второй половине дня будет возможность повидаться с друзьями, навестить старых знакомых. Такие встречи радуют и вдохновляют. Не исключено, что появятся какие-то общие планы. Когда их удастся воплотить в жизнь, перед вами откроются новые перспективы.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 28 августа 2019 для Раков Благоприятный день для делового общения, встреч с потенциальными партнерами, клиентами и работодателями. Можно заручиться поддержкой влиятельных людей, найти тех, кто возьмет на себя решение некоторых ваших проблем. Наверняка пригодится опыт, полученный раньше. Ваши знания и навыки на многих произведут впечатление. В профессиональных отношениях все заметнее становятся романтические нотки. Нет ничего плохого в том, чтобы немного пофлиртовать, но лучше не торопить события. Дайте им развиваться своим чередом, и вы не пожалеете.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 28 августа 2019 для Львов Что бы ни происходило сегодня, прислушивайтесь к интуиции. Она обязательно подскажет, что и когда нужно делать, от каких шагов пока стоит воздержаться и какие встречи лучше отложить. Лучше не доверять новых знакомых, даже если они очень стараются завоевать вашу симпатию. Вам не всегда удается составить верное впечатление об окружающих. День благоприятен с точки зрения финансов. Будет шанс неплохо заработать, заключить выгодные сделки. В личных отношениях не все гладко, но проблемы носят временный характер, и вы это знаете.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 28 августа 2019 для Дев В начале дня вы сможете до конца какие-то начатые раньше дела, решить текущие вопросы, найти новых союзников и убедиться, что старые тоже готовы вас поддержать. А еще будет шанс заключить выгодную сделку, но для этого придется действовать очень быстро. Во второй половине дня снизится деловая активность. Из-за накопившейся усталости вы становитесь раздражительными, можете сердиться на тех, кто ни в чем не виноват. Иногда от вашего гнева страдают самые близкие. Они не затаят на вас обиды, а вот вы потом пожалеете, что не вели себя более сдержанно.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 28 августа 2019 для Весов Можно решать юридические вопросы, заниматься оформлением документов, подписывать договоры и соглашения о сотрудничестве. Дела, требующие аккуратности, сосредоточенности и внимания к деталям сегодня не кажутся вам утомительными. Вы справляетесь с ними хорошо, даже если не имеете большого опыта в данной сфере. Трудности могут возникнуть там, где требуются творческий подход и фантазия. Порой вам не хватает собственных идей, но чужие вы стараетесь оценить по достоинству. Близкие часто дают хорошие советы - стоит прислушаться.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 28 августа 2019 для Скорпионов Благоприятный день для общения. Вероятны интересные знакомства. Они могут положить начало романтическим историям, если вы захотите этого и проявите инициативу. Не все отношения со временем станут серьезными, но позитивные эмоции вы получите в любом случае. Привычные дела могут казаться утомительными и скучными, если заниматься ими в одиночку. Так что поищите помощников! Возможны незапланированные поездки. Порой отправляться в дорогу приходится в незнакомой компании, но вы не теряетесь и находите способ понравиться всем.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 28 августа 2019 для Стрельцов Отличный день для любых встреч. Вы хорошо ладите с людьми, можете найти общий язык с теми, кто совсем не похож на вас. О своих идеях вы рассказываете так увлекательно, что они нравятся даже скептикам. Поэтому шансы найти новых союзников очень высоки. Со временем они могут стать друзьями, если вы этого захотите. Вероятны успехи в учебе и творчестве. Нестандартный взгляд на вещи помогает вам делать парадоксальные, но верные умозаключения. Многим интересно слушать вас, но не все ваши слова будут поняты правильно.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 28 августа 2019 для Козерогов День больше подходит для того, чтобы размышлять и планировать, чем для конкретных действий. Вы сможете принять верные решения, а также договориться о совместных действиях с людьми, которые уже не раз помогали вам. Важно правильно оценить свои силы, не давать обещаний, которые будет трудно выполнить. Во второй половине дня возможны какие-то забавные происшествия, странные встречи. Некоторым Козерогам этот период принесет невинные и веселые приключения, которые представители знака будут вспоминать с удовольствием.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 28 августа 2019 для Водолеев Будьте внимательны в начале дня. Это не лучшее время для начала новых дел, даже если они кажутся простыми. Очень часто ваши планы нарушаются. Подводят люди, на которых вы рассчитывали, некстати ломается техника, из-за задержек в пути срываются встречи. Но со временем влияние позитивных тенденций усиливается. Вторая половина дня проходит очень приятно и интересно. Она дает возможность успешно завершить важные дела, справиться с тем, что прежде не получалось. Иногда удается по-новому взглянуть на какие-то привычные вещи, и вас это очень радует.