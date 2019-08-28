Гороскоп на сегодня, 28 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 28 августа 2019 для Овнов Досуг, проведенный в обществе избранника, окажется исключительно приятным. Одиноких Овнов может ожидать романтическое приключение, знакомство с интересным человеком. Не обольщайтесь насчет своего избранника, не торопитесь отдавать ему руку и сердце.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 28 августа 2019 для Тельцов Не исключено, что вам поступит предложение отправиться в небольшое путешествие. Даже не вздумайте отказываться. Поездка пройдет прекрасно и вы получите массу новых впечатлений. В послеобеденное время неплохо было бы навестить друзей. Не стоит сидеть дома. Подходящий день, чтобы отправиться в гости.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 28 августа 2019 для Близнецов Такое впечатление, что уже всем, кроме вас, ясно, что ваша деятельность стала вам в тягость. Вы совсем забыли, что можно и нужно думать о чем-нибудь другом кроме работы, ездить в другие места, кроме работы. Вы стали на себя не похожи, так что настала пора решительно все поменять, действуйте.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 28 августа 2019 для Раков Энергии дня настраивают Раков на освобождение от всего ненужного. Хорошо устроить уборку дома, приводить в порядок мысли и чувства, избавляться от паразитов. Работа в группе сегодня успешнее индивидуальной.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 28 августа 2019 для Львов Появится необходимость проявить сдержанность и осторожность в высказываниях по отношению к своему партнеру, в противном случае напряженности в отношениях избежать не удастся. Вам не стоит демонстрировать любимому человеку всю силу воли и твердость характера, особенно если проявляться это будет во время конфликтов.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 28 августа 2019 для Дев Если вы давно намеревались что-то сказать вашему начальнику – сегодня самый подходящий для этого день. Только подготовьтесь к важному разговору со всей ответственностью, продумайте детали одежды и все речевые обороты, которые вам предстоит употребить. Весьма пригодится.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 28 августа 2019 для Весов Сегодня вероятны бюрократические придирки, неприятное общение с налоговыми органами. Не злоупотребляйте служебным положением, избегайте волокиты, вовремя платите налоги.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 28 августа 2019 для Скорпионов Хорошее время для того, чтобы заняться своим внешним видом. Необходимо активно работать над собой понемногу каждый день, давая организму равные нагрузки. Это может быть небольшая зарядка по утрам или пешие прогулки с работы к дому. И, конечно, не стоит забывать о правильном питании.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 28 августа 2019 для Стрельцов Побудьте сегодня нежным и любящим - и близкие порадуются, и самому приятно. Остерегайтесь бесед на спорные темы - они могут перерасти в настоящие баталии, возможно даже не без рукоприкладства.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 28 августа 2019 для Козерогов Ваш сексуальный потенциал будет особенно высоким, и вы без труда сумеете достигать гармонии в интимных отношениях. Рекомендуется расслабиться - ваша высокая энергетика позволяет вам быть неутомимыми в любви.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 28 августа 2019 для Водолеев Постарайтесь не привлекать к себе слишком пристального внимания со стороны окружающих. Возможно, ваше поведение в подобной ситуации может спровоцировать не самое приятное развитие событий. Попробуйте проявлять как можно больше терпения и понимания в сторону своих родственников и близких друзей.