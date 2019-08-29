Гороскоп на завтра, 30 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 30 августа 2019 для Овнов Отличный день для того, чтобы взяться за новое дело. Вы не боитесь трудностей, чувствуете, что способны на многое, и это действительно так. Легко будет научиться чему-то полезному: вы на лету схватываете полезную информацию, правильно оцениваете чужие идеи. Часто именно вы замечаете важные вещи, на которые не обратили внимания другие. Удастся найти, отношения с ними будут складываться гармонично. Не исключено начало романтической истории. Отношения будут развиваться стремительно, и вам это понравится.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 30 августа 2019 для Тельцов Вы чаще обычного оказываетесь в центре внимания, слышите от окружающих приятные слова. Люди, которые прежде вас недооценивали, готовы изменить мнение, признать, что вы способны на многое. Вероятны предложения о сотрудничестве. Не торопитесь соглашаться: можно договориться о более выгодных условиях. Многие Тельцы получат хорошие новости, касающиеся их близких. Вероятны перемены в отношениях, особенно семейных: пришло время по-новому расставить акценты, положив конец накопившимся разногласиям и долгим спорам.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 30 августа 2019 для Близнецов

4 Отличный день для неформального общения. В непринужденной обстановке можно обсуждать и рабочие вопросы, и судьбы страны, и личные дела; в любом случае разговор окажется и приятным, и полезным. Искренность и открытость, присущие вам, на многих производят хорошее впечатление, и даже самые замкнутые люди становятся более разговорчивыми. Слушайте их внимательно! Есть шанс узнать много интересного. Во второй половине дня будет возможность хорошо отдохнуть. Восстановив силы, вы почувствуете, что способны почти на все - и возьметесь за то, на что прежде не решались. Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 30 августа 2019 для Раков Подходящий день для того, чтобы рассказать друзьям и единомышленникам о своих планах, поделиться идеями, которые вряд ли удастся осуществить в одиночку. Вы наверняка получите поддержку и вскоре сможете перейти от обсуждения к конкретным действиям. Благодаря надежным союзникам вы становитесь куда храбрее и решительнее, меньше сомневаетесь. Не бойтесь экспериментировать, ваши смелые и неожиданные решения могут оказаться исключительно удачными. В работе может пригодиться то, чему вы научились давным-давно.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 30 августа 2019 для Львов

6 Сосредоточьтесь. Это непростой день, но у вас есть шанс преодолеть все преграды, достойно пройти испытания и достичь какой-то важной цели. Возможны мелкие неприятности, недоразумения на работе, поломки техники, которой вы привыкли пользоваться ежедневно. Все это нарушает привычный ход событий. Сохраняйте спокойствие - эмоции не помогут справиться с ситуацией. Будьте готовы менять планы, импровизировать, что-то придумывать на ходу. У вас это получается гораздо лучше, чем у других; многие будут с интересом наблюдать за происходящим. Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 30 августа 2019 для Дев Добиваться успеха во многих делах вам помогает обаяние. Вы нравитесь людям, умеете поднять им настроение, знаете, кого и о чем можно попросить. Можно браться за какие-то сложные дела, масштабные проекты. Вам удастся найти не только союзников и единомышленников, но и влиятельных покровителей. Гармонично складываются отношения с близкими, вряд ли возникнут поводы для споров. Будет возможность отлично провести время вместе. Вечер подходит для того, чтобы устроить импровизированную вечеринку, маленький домашний праздник.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 30 августа 2019 для Весов Многообещающий день. Чем грандиознее ваши цели, тем выше шансы достичь их, так что не мелочитесь. Стоит вспомнить о планах, которые прежде не удавалось реализовать. Сейчас звезды на вашей стороне и есть шанс, что все получится. Пригодятся советы старших родственников и опытных коллег, давних друзей и просто хороших знакомых. Чужой опыт поможет избежать собственных ошибок. Стоит быть осторожнее с деньгами. Это не самый благоприятный день для покупок, особенно крупных. Вы рискуете приобрести то, чему трудно найти применение.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 30 августа 2019 для Скорпионов День будет непростым, но серьезных проблем не принесет. Да, на пути порой возникают преграды, но они не заставляют вас отказаться от задуманного, бросить начатое. Настойчивость приносит отличные плоды, вы можете добиться даже большего, чем ожидали. Не исключено, что повезет в финансовых делах. Вероятны удачные сделки и выгодные покупки, в том числе крупные. С близкими старайтесь вести себя максимально миролюбиво. К сожалению, вероятность конфликтов сегодня довольно высока. Не позволяйте ссорам затягиваться надолго, чтобы они не испортили отношения всерьез.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 30 августа 2019 для Стрельцов Звезды поддерживают вас во всем, день открывает интересные возможности. Не бойтесь браться за масштабные проекты, серьезные дела. Вряд ли возникнут какие-то трудности, которые помешали бы вам осуществить задуманное. Если преграды на пути все же появляются, обязательно находятся люди, при поддержке которых можно их преодолеть. Вас ждут приятные встречи. Напоминают о себе старые знакомые, вы будете рады поговорить с ними. Будет шанс восстановить какие-то давние романтические отношения, помириться с человеком, с которым вы были в ссоре.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 30 августа 2019 для Козерогов Приятный, хоть и не слишком плодотворный день. Будет возможность уделить внимание близким, порадовать тех, кто вам дорог. Не исключены приятные сюрпризы и подарки, которые заметно улучшат настроение. Будет повод вспомнить о давних увлечениях. Занявшись тем, что прежде приносило радость, вы почувствуете себя счастливее. Во второй половине дня возможны недомогания, ухудшение самочувствия, так что лучше избегать перегрузок. С деньгами нужно обращаться осторожнее, не исключены потери и напрасные расходы.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 30 августа 2019 для Водолеев День обещает большие успехи. Вы покажете, на что способны, приятно удивите окружающих, порадуете тех, кто вам дорог. Там, где другие растерялись бы, вы находите неожиданный и эффектный выход из положения. Нет такой задачи, с которой вы не справитесь, если постараетесь. Вероятны хорошие новости, касающиеся очень близкого вам человека. Будет повод для домашнего праздника. Можно пригласить гостей: все отлично проведут время. К домашним делам вы подходите творчески, поэтому они не кажутся утомительными.