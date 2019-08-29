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Четверг, 29.08.2019
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Гороскоп на сегодня, 29 августа 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 29 августа 2019: все знаки Зодиака
07:20 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

29 августа 2019 года можно поставить перед собой самую масштабную цель.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 29 августа 2019 для Овнов

    Овны, не занимайте сегодня никому деньги, они к вам просто не вернутся. Дырку в семейном бюджете потом все равно придется закрывать собственными усилиями и стараниями, так, что несколько раз подумайте, прежде чем принимать какие-либо важные решения.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 29 августа 2019 для Тельцов

    На протяжении всего дня вы будете блистать своим остроумием и непредвзятостью. Однако, не перестарайтесь, поскольку ненароком можете задеть или обидеть кого-то из окружающих. Все хорошо в меру, так что найдите время и силы для серьезной продуманной работы. В скором будущем вас ожидают очень интересные события.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 29 августа 2019 для Близнецов

    Сегодня вашему любимому человеку будет непросто сконцентрироваться на том или ином процессе, потому что его постоянно будут отвлекать радостные или, напротив, безрадостные мысли о вас. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы испариться из его мечтаний хотя бы на один день.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 29 августа 2019 для Раков

    Больше старайтесь общаться с друзьями, именно они станут для вас отрадой, смогут дать дельный совет, обсудить последние новости, да и просто поболтать по душам. Чтобы выстроить гармоничные отношения с родными придется набраться терпения, ведь требовать от вас они будут сверх нормы.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 29 августа 2019 для Львов

    В этот день вы почувствуете спокойствие и удовлетворение. Ваши труды наконец-то дали о себе знать и пришла пора собирать заслуженные похвалы и награды. И вроде бы все прекрасно, однако, все же стоит быть начеку, поскольку недоброжелатели не дремлют. Лишний раз перестраховаться никому не помешает.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 29 августа 2019 для Дев

    Сегодня вам будет непросто понять, зачем от вас требуется выполнение тех или иных трудовых повинностей, однако выполнить их все же придется. Ибо приказы начальства, как правило, не обсуждаются. А если вы решите обсудить, последствия могут оказаться самыми неприятными и непредсказуемыми.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 29 августа 2019 для Весов

    Этот день удачен для любовной сферы. Гармоничные взаимоотношения планет позволят налаживать связи, укреплять сотрудничество, добиваться выполнения обязательств. Вы сумеете привести к общему знаменателю все брачные и семейные вопросы. Ваша активность и пробивные способности помогут преодолеть вероятные препятствия.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 29 августа 2019 для Скорпионов

    Необходимо быть предельно внимательным в общении с окружающими. Ваши слова могут быть истолкованы превратно, что приведет лишь к проблемам и конфликтам из-за недопонимания в важных моментах. На то, чтобы исправить причиненный ущерб вам потребуется очень много времени, поэтому всех подобных ситуаций старайтесь избегать.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 29 августа 2019 для Стрельцов

    Не спешите сегодня подавать вашему начальнику хорошую идею, даже если она действительно стоит его внимания. Подобного рода инициатива может обернуться и против вас, причем в самый неподходящий для этого момент. Побудьте в этот день скромным гением, может, заодно придумаете, как извлечь из своей сообразительности дополнительную выгоду.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 29 августа 2019 для Козерогов

    Сегодня появятся дополнительные возможности подзаработать, а также укрепить свои позиции в служебной иерархии. Вы можете быть вовлечены в некие скрытые обстоятельства, что позволит вам улучшить свое материальное положение. Следует быть морально готовой к закулисным интригам. Избегайте неоправданных расходов, не берите и не давайте деньги в долг.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 29 августа 2019 для Водолеев

    Не стоит откладывать дела в дальний ящик, поскольку в этот день перед вами откроется огромное количество возможностей осуществить все задуманные цели. О домашних делах также забывать не стоит. Проведите вечер в компании любимого человека, у которого из-за вашей постоянной занятости на работе сложилось ощущение своей ненужности.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 29 августа 2019 для Рыб

    Сегодня близкий вам человек окажется с вами на одной волне и поймет все ваши причуды. Поэтому смело можете посвящать день любимой работе, даже если она непосредственно связана с изготовлением взрывоопасных веществ в домашних условиях или препарированием лягушек столовыми ножами. Впрочем, постарайтесь все же держаться в рамках разумного.

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