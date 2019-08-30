Гороскоп на сегодня, 30 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 30 августа 2019 для Овнов Овнам сегодня будет трудно смириться с временным безденежьем. Но именно с такой ситуацией вы и рискуете столкнуться. Не позволяйте обстоятельствам взять верх над вами. Иначе высвободившиеся эмоции помешают вам трезво мыслить и реально оценить обстановку, сложившуюся с финансами.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 30 августа 2019 для Тельцов Для семейных Тельцов день новолуния будет благоприятен. Однако сегодня следите за своими словами, вы рискуете попасть в очень неприятное положение, если поддадитесь эмоциям или собственной агрессивности и подозрительности.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 30 августа 2019 для Близнецов

4 Сегодня могут активизироваться аферисты и мошенники, поэтому проявите осторожность. Соблазнительные предложения могут существенно сбить вас с толку, поэтому постарайтесь прислушаться к интуиции. Лучше всего потратить деньги на себя и на удовольствия или на тех, кому доверяете. Особенно много опасностей будет у жизнерадостных, богатых и ухоженных женщин. Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 30 августа 2019 для Раков Раки сегодня легко будут совмещать дела и личные интересы. Вам важно не терять бдительность и не распространяться о своих делах, и тогда вы сможете провернуть любое дело к своей выгоде и в обход конкурентов.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 30 августа 2019 для Львов

6 Главной опасностью дня для вас будут возможные акции и авантюры. Вы можете увлечься красивыми предложениями и поверить мошенникам. Чтобы денег было достаточно, постарайтесь тратить только на то, что запланировали изначально, хотя на подарках для близких людей не стоит экономить. Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 30 августа 2019 для Дев Девы сегодня рискуют получить не тот результат, на какой они рассчитывали. Во всем будет виновата лень. Чем смелее вы будете сегодня осваивать что-то новое, тем более впечатляющий результат сможете получить.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 30 августа 2019 для Весов День не благоприятствует долгам и займам, особенно крупных сумм. Не стоит давать их в долг и занимать деньги. Тем более что многие из вас смогут найти себе новый источник дохода. Нне экономьте на приятных мелочах, порой они действительно поднимают настроение и способствуют вашему оптимизму.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 30 августа 2019 для Скорпионов Ваше финансовое положение станет значительно лучше при условии, что вы не будете сидеть на месте. Некоторым Скорпионам уже давно пора увеличивать свои доходы и искать новые источники вдохновения и новолуние станет одним из периодов такого поиска.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 30 августа 2019 для Стрельцов На работе ожидается период затишья, поэтому никаких неожиданностей день не принесет. Финансовая ситуация ожидается сегодня достаточно сложной, так что вам следует попробовать затянуть поясок потуже и перестать тратить деньги на очередные безделушки.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 30 августа 2019 для Козерогов Козерогам особое внимание нужно уделить различным мелочам, тогда негативных моментов будет гораздо меньше. Вам рекомендуется запомнить, что жизнь состоит из мелочей, и не обращать на них внимание, по крайней мере, не предусмотрительно. Благоприятный период для того, чтобы расстаться с вредными привычками. Если разрешать себе маленькие слабости - может замедлиться развитие.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 30 августа 2019 для Водолеев Для вас настанет время неожиданностей в финансовом плане, ждите неожиданных трат, которые вы никак не планировали. Чтобы не растеряться в магазине, прислушайтесь к своему сердцу или на время отложите покупку, в которой сомневаетесь. Если и на следующий день после сегодняшнего новолуния не пропало желание ее купить, значит, эта вещь действительно вам нужна. Особенно если после приобретения вы почувствовали радость и облегчение.