Гороскоп на сегодня, 31 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 31 августа 2019 для Овнов День приносит много новых дел и забот, из-за них приходится откладывать реализацию прежних планов. Но расстраиваться не стоит - вскоре станет ясно, что события развиваются самым удачным для вас образом. Вы поймете, как использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах. Помните, что сейчас не стоит слишком много размышлять об отдаленном будущем, лучше сосредоточиться на настоящем. Не исключены проблемы в финансовой сфере, не стоит торопиться с покупками. Нежелательно брать кредиты, да и давать деньги в долг тоже не стоит.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 31 августа 2019 для Тельцов Благоприятный день. Чем бы вы ни планировали заняться, добиться успеха окажется нетрудно. Окружающие внимательно наблюдают за вами; их удивляет ваше умение делать сложные и необычные вещи, находить неожиданные решения, справляться с неоднозначными ситуациями. Кое-кто захочет узнать вас получше, и со временем этот интерес может принять романтический характер. День удачен с точки зрения финансов, возможны денежные поступления, ценные подарки. Некоторые Тельцы заключат сделки, которые вскоре начнут приносить прибыль.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 31 августа 2019 для Близнецов Многие вопросы, прежде казавшиеся очень сложными, сегодня решаются на удивление легко и быстро. Вы вовремя получаете нужную информацию, делаете правильные выводы, идете к цели, не замечая препятствий. Часто вы достигаете успеха потому, что быстро принимаете верные решения. Вам не нужно много времени на размышления: интуиция подсказывает, что делать. Нетрудно оказывается поладить с новыми знакомыми. Вам достаточно одного взгляда, чтобы понять, кому можно доверять. День подходит для прогулок, поездок, активного отдыха.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 31 августа 2019 для Раков Первая половина дня подходит для встреч и переговоров. Можно обсуждать и деловые, и личные вопросы. Нетрудно будет найти общий язык с новыми знакомыми, достичь компромисса там, где это прежде не удавалось. Позже эмоциональный фон станет более напряженным, вы начнете нервничать. Важных дел на это время лучше не планировать: сосредоточиться трудно, а вероятность ошибок возрастает. Не исключены мелкие недоразумения в семье. Моменты недопонимания могут привести к ссорам, если вы не постараетесь сгладить острые углы.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 31 августа 2019 для Львов Удачный день, приносящий много отличных идей. Особенно приятно, что вы можете все задуманное реализовать самостоятельно. Не нужно никого просить о помощи, уговаривать или убеждать. Достаточно составить план - и действовать. Вам даже импровизировать почти не придется: все будет идти так, как вы задумали. Деловое чутье будет очень острым, вы сможете заключить выгодные сделки, найдете способ заметно увеличить свои доходы. В личных отношениях интуиция тоже не подводит. Благодаря ее подсказкам вы отлично ладите с близкими.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 31 августа 2019 для Дев Старайтесь чаще быть на виду. Этот день отлично подходит для публичных выступлений, посещения многолюдных мероприятий. Вы произведете хорошее впечатление, покажете себя с лучшей стороны, сможете завязать полезные знакомства. Многие оценят те ваши таланты, которых не замечали раньше. Во второй половине дня могут напомнить о себе какие-то старые семейные проблемы. Немного подумав, вы найдете способ решить их. Как бы ни складывалась ситуация, вы можете быть уверены в понимании и поддержке близких. Благодаря ей многое станет проще.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 31 августа 2019 для Весов Удачный день. Для того, чтобы достичь успеха, достаточно реально оценить сложившуюся ситуацию и как можно скорее перейти от размышлений к конкретным действиям. Не исключены знакомства, которые получат романтическое продолжение, может возникнуть симпатия к человеку, с которым вы давно связаны деловыми отношениями. Вторая половина дня - время необычных встреч и интересных занятий. Вы на многое взглянете по-новому, увидите то, чего раньше не замечали. Тех, кто оправляется в поездки, ждет масса ярких впечатлений.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 31 августа 2019 для Скорпионов Сегодня вы успеете добиться многого, даже если обстоятельства будут складываться не самым благоприятным образом. Удачными оказываются импровизации. Окружающие ни за что не догадаются, что вы не следуете заранее составленному плану, а стараетесь извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации и принимать решения на ходу. Вероятны интересные знакомства, встречи с людьми, у которых можно многому научиться. Также будет возможность восстановить давние связи, в том числе - романтические отношения, которым вы когда-то дорожили.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 31 августа 2019 для Стрельцов Вероятны успехи в деловой сфере. Сейчас вы можете справиться с тем, что прежде не удавалось, решить задачу, над которой долго ломали голову. Окружающие охотно предлагают помощь, и вы можете сами выбирать, кто станет вашим союзником. С новыми знакомыми стоит быть настороже, особенно если они слишком настойчиво пытаются завоевать вашу симпатию. Давние партнеры не подведут. Возможны какие-то приятные события дома. Вы не упустите шанс порадовать близких, они постараются ответить тем же. Поднимут настроение неожиданные визиты - вы радушно встретите гостей.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 31 августа 2019 для Козерогов Вы должны действовать очень быстро, иначе едва ли успеете сделать все, что запланировали. Беда в том, что окружающие не всегда успевают за вами. Постоянно приходится кого-то ждать, это очень раздражает. Но вы стараетесь сохранять самообладание и не давать воли гневу, поэтому и конфликтов не возникает. Коллеги и партнеры уважают вас и считаются с вашим мнением, это многое упрощает. Дома не возникает серьезных разногласий. У близких нет сомнений: вы знаете, что делаете, и обязательно добьетесь своего.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 31 августа 2019 для Водолеев Благоприятный день с точки зрения личных отношений. Жизненный опыт и интуиция помогают избежать проблем. В неоднозначных ситуациях вы принимаете верные решения, не говорите и не делаете того, о чем позже пришлось бы пожалеть. Могут возникать разногласия с деловыми партнерами, но и тут удается найти решение, которое устроит всех. Возможны удачные поездки как делового, так и личного характера. Вам очень полезно сменить обстановку, посмотреть на новые места и на людей, которые совсем на вас не похожи. Если вы отправляетесь в путешествие вместе с любимым человеком, то наверняка хорошо проведете время.