Гороскоп на сегодня, 1 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 1 сентября 2019 для Овнов Повеселиться можно и бесплатно, особенно если деньги нужны для более содержательных целей. Насладитесь обществом друзей, но постарайтесь не поддаваться давлению извне.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 1 сентября 2019 для Тельцов Женщинам сегодня можно заняться своей внешностью. Общение может быть утомительно, но полезно. Поездки сегодня будут небезопасными.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 1 сентября 2019 для Близнецов Будьте очень внимательны в финансовом плане. Велика вероятность, что в этот день могут возникнуть небольшие материальные проблемы, так что придется поломать голову в поисках решения. В трудную минуту не стоит обращаться к кому-либо за советом. Мнение окружающих может быть субъективным, что неприятно отразиться на всей ситуации.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 1 сентября 2019 для Раков Сегодня звезды рекомендуют вам не обижаться на критику, высказанную вам вашим любимым человеком, а постараться воспринять ее максимально адекватно и даже попытаться осуществить на практике. Может быть, ваша половинка сама испугается результатов своих советов и возьмет свои слова обратно.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 1 сентября 2019 для Львов Вам сегодня будет предоставлено слишком много возможностей. Смутитесь ли вы, обрадуетесь ли - в любом случае вам захочется оттянуть момент принятия окончательного решения. Однако следует поторопиться, кое-что вы можете упустить.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 1 сентября 2019 для Дев Не стоит оставаться в одиночестве в этот день. Вы сможете насладиться покоем и гармоничностью собственной жизни лишь в том случае, если кто-то из близких людей обратит на это ваше пристальное внимание. Не бойтесь поставить себя в неловкое положение посредством откровенного разговора с близким человеком.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 1 сентября 2019 для Весов Сегодня вас меньше всего будет интересовать мнение вашего любимого человека по поводу того, что вы делаете или думаете. Поэтому ему останется только посочувствовать: с его точкой зрения вы считаться не будете. Может быть, все же стоит обратить на нее побольше внимания?..

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 1 сентября 2019 для Скорпионов Сегодня вы можете рассчитывать только на свои силы. Возможен конфликт с начальством или чиновниками. Сегодня вас может мучить ревность, и вам захочется прибегнуть к суровым мерам, чтобы самоутвердиться.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 1 сентября 2019 для Стрельцов На протяжении всего дня вы можете то и дело испытывать чувство вины по отношению к близким людям. Возможно, кому-то вы уделяете недостаточно внимания, а к кому-то не проявили должной заботы и понимания. Не стоит понапрасну мучить и накручивать себя. Ваша в жизнь в ваших руках - меняйтесь.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 1 сентября 2019 для Козерогов Сегодня вам не стоит ругаться с вашим начальником, даже если у вас есть объективные причины для принятия решений подобного рода. Отложите лучше разборки на завтра: вторник обещает быть более благоприятным в данном аспекте, нежели понедельник. Хотя тоже не идеальным.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 1 сентября 2019 для Водолеев Отличный день для встречи с друзьями, активного отдыха и начала новых важных дел. Очень удачный день для приобретения автомобиля. Возможно новое знакомство, которое принесет вам новую любовь или нового друга.