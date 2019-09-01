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Гороскоп на сегодня, 1 сентября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 1 сентября 2019: все знаки Зодиака
07:28 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

1 сентября 2019 года не рекомендуется ввязываться в отчаянные авантюры.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 1 сентября 2019 для Овнов

    Повеселиться можно и бесплатно, особенно если деньги нужны для более содержательных целей. Насладитесь обществом друзей, но постарайтесь не поддаваться давлению извне.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 1 сентября 2019 для Тельцов

    Женщинам сегодня можно заняться своей внешностью. Общение может быть утомительно, но полезно. Поездки сегодня будут небезопасными.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 1 сентября 2019 для Близнецов

    Будьте очень внимательны в финансовом плане. Велика вероятность, что в этот день могут возникнуть небольшие материальные проблемы, так что придется поломать голову в поисках решения. В трудную минуту не стоит обращаться к кому-либо за советом. Мнение окружающих может быть субъективным, что неприятно отразиться на всей ситуации.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 1 сентября 2019 для Раков

    Сегодня звезды рекомендуют вам не обижаться на критику, высказанную вам вашим любимым человеком, а постараться воспринять ее максимально адекватно и даже попытаться осуществить на практике. Может быть, ваша половинка сама испугается результатов своих советов и возьмет свои слова обратно.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 1 сентября 2019 для Львов

    Вам сегодня будет предоставлено слишком много возможностей. Смутитесь ли вы, обрадуетесь ли - в любом случае вам захочется оттянуть момент принятия окончательного решения. Однако следует поторопиться, кое-что вы можете упустить.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 1 сентября 2019 для Дев

    Не стоит оставаться в одиночестве в этот день. Вы сможете насладиться покоем и гармоничностью собственной жизни лишь в том случае, если кто-то из близких людей обратит на это ваше пристальное внимание. Не бойтесь поставить себя в неловкое положение посредством откровенного разговора с близким человеком.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 1 сентября 2019 для Весов

    Сегодня вас меньше всего будет интересовать мнение вашего любимого человека по поводу того, что вы делаете или думаете. Поэтому ему останется только посочувствовать: с его точкой зрения вы считаться не будете. Может быть, все же стоит обратить на нее побольше внимания?..

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 1 сентября 2019 для Скорпионов

    Сегодня вы можете рассчитывать только на свои силы. Возможен конфликт с начальством или чиновниками. Сегодня вас может мучить ревность, и вам захочется прибегнуть к суровым мерам, чтобы самоутвердиться.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 1 сентября 2019 для Стрельцов

    На протяжении всего дня вы можете то и дело испытывать чувство вины по отношению к близким людям. Возможно, кому-то вы уделяете недостаточно внимания, а к кому-то не проявили должной заботы и понимания. Не стоит понапрасну мучить и накручивать себя. Ваша в жизнь в ваших руках - меняйтесь.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 1 сентября 2019 для Козерогов

    Сегодня вам не стоит ругаться с вашим начальником, даже если у вас есть объективные причины для принятия решений подобного рода. Отложите лучше разборки на завтра: вторник обещает быть более благоприятным в данном аспекте, нежели понедельник. Хотя тоже не идеальным.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 1 сентября 2019 для Водолеев

    Отличный день для встречи с друзьями, активного отдыха и начала новых важных дел. Очень удачный день для приобретения автомобиля. Возможно новое знакомство, которое принесет вам новую любовь или нового друга.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 1 сентября 2019 для Рыб

    Прекрасное время для того, чтобы найти для себя какое-нибудь новое занятие. У вас есть хобби? Если нет, то обязательно стоит заняться этим вопросом. Возможно, это будет книга. А может, это будут ежедневные вечерние прогулки. Не важно, вам просто необходимо найти занятие, которое поможет расслабиться и обрести душевное равновесие.

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