Гороскоп на завтра, 2 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 2 сентября 2019 для Овнов Напряженный день. Наиболее уязвимы сегодня кости и кожа. Чрезмерные нагрузки на них могут принести только вред. Операции на этих областях тела следует исключить. Будьте осторожны, возможны серьезные травмы.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 2 сентября 2019 для Тельцов Не покупайте дорогие вещи, одежду, не обращайтесь к пластическим хирургам и косметологам. Это приведет только к денежным потерям и утратам. Проблемы могут возникнуть неожиданно, и они потребуют серьезных денежных затрат. Не давайте деньги в долг и сами не берите кредиты.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 2 сентября 2019 для Близнецов Лучше заняться обычными рутинными делами, не стоит распыляться, тратить лишние силы. Самочувствие может немного ухудшиться. Сегодня не следует злоупотреблять спиртным.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 2 сентября 2019 для Раков

5 Сегодня вы будете щедры и добры по отношению к близким. Настроение будет великолепное, но оно может быть омрачено придирками со стороны начальства. Будьте осторожны при работе с техникой, возможны травмы. Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 2 сентября 2019 для Львов Сегодня постарайтесь избежать чрезмерного внутреннего сгорания, запасите силы, они вам очень понадобятся. Романтические встречи лучше отложить.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 2 сентября 2019 для Дев Не выясняйте отношений с партнерами, сейчас не время. Воздержитесь от споров, это может отразиться на отношениях. Не стоит обращаться в суд. Сегодня самое лучшее время для романтических встреч, но только будьте деликатны и сдержанны в эмоциях.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 2 сентября 2019 для Весов Ваши планы могут рухнуть в один момент из-за непредвиденных обстоятельств. Может, это и к лучшему. Сегодняшние переговоры, особенно если они касаются финансов, могут оказаться невыгодными для вас.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 2 сентября 2019 для Скорпионов Тесное общение вдали от дома даст вам творческий подъем, уверенность в своих силах и новое деловое чувство. Возможна встреча с человеком, который способен сильно изменить вашу жизнь. Только не будьте мелочны.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 2 сентября 2019 для Стрельцов Чудесный день для выполнения мелких дел, для анализа и сведения финансовых счетов. Возможно, появится возможность упрочения вашего материального благополучия. Романтические встречи лучше перенести на другой день.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 2 сентября 2019 для Козерогов Если вы захотите сегодня обновить гардероб или сменить имидж, оставьте эту затею, чтобы потом не пришлось жалеть. Особенно берегите волосы. Лучше займитесь земными заботами.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 2 сентября 2019 для Водолеев Отличное время для того, чтобы заняться домашними делами и воспитанием детей. На работе лучше завершить старые дела. Сегодня ваше начальство будет к вам снисходительно, можете надеяться на поощрение.