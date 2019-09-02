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Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019: все знаки Зодиака
07:29 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2019 года, предусматривает благоприятный день для рожденных под огненными знаками.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 2 сентября 2019 для Овнов

    Напряженный день. Наиболее уязвимы сегодня кости и кожа. Чрезмерные нагрузки на них могут принести только вред. Операции на этих областях тела следует исключить. Будьте осторожны, возможны серьезные травмы.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 2 сентября 2019 для Тельцов

    Не покупайте дорогие вещи, одежду, не обращайтесь к пластическим хирургам и косметологам. Это приведет только к денежным потерям и утратам. Проблемы могут возникнуть неожиданно, и они потребуют серьезных денежных затрат. Не давайте деньги в долг и сами не берите кредиты.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 2 сентября 2019 для Близнецов

    Лучше заняться обычными рутинными делами, не стоит распыляться, тратить лишние силы. Самочувствие может немного ухудшиться. Сегодня не следует злоупотреблять спиртным.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 2 сентября 2019 для Раков

    Сегодня вы будете щедры и добры по отношению к близким. Настроение будет великолепное, но оно может быть омрачено придирками со стороны начальства. Будьте осторожны при работе с техникой, возможны травмы.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 2 сентября 2019 для Львов 

    Сегодня постарайтесь избежать чрезмерного внутреннего сгорания, запасите силы, они вам очень понадобятся. Романтические встречи лучше отложить.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 2 сентября 2019 для Дев

    Не выясняйте отношений с партнерами, сейчас не время. Воздержитесь от споров, это может отразиться на отношениях. Не стоит обращаться в суд. Сегодня самое лучшее время для романтических встреч, но только будьте деликатны и сдержанны в эмоциях.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 2 сентября 2019 для Весов

    Ваши планы могут рухнуть в один момент из-за непредвиденных обстоятельств. Может, это и к лучшему. Сегодняшние переговоры, особенно если они касаются финансов, могут оказаться невыгодными для вас.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 2 сентября 2019 для Скорпионов

    Тесное общение вдали от дома даст вам творческий подъем, уверенность в своих силах и новое деловое чувство. Возможна встреча с человеком, который способен сильно изменить вашу жизнь. Только не будьте мелочны.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 2 сентября 2019 для Стрельцов

    Чудесный день для выполнения мелких дел, для анализа и сведения финансовых счетов. Возможно, появится возможность упрочения вашего материального благополучия. Романтические встречи лучше перенести на другой день.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 2 сентября 2019 для Козерогов

    Если вы захотите сегодня обновить гардероб или сменить имидж, оставьте эту затею, чтобы потом не пришлось жалеть. Особенно берегите волосы. Лучше займитесь земными заботами.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 2 сентября 2019 для Водолеев

    Отличное время для того, чтобы заняться домашними делами и воспитанием детей. На работе лучше завершить старые дела. Сегодня ваше начальство будет к вам снисходительно, можете надеяться на поощрение.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 2 сентября 2019 для Рыб

    В этот день лучше всего сходить на выставку или в театр, заняться творчеством. Не стоит покупать дорогие вещи, если они вам даже необходимы, особенно технику. Возможна некоторая импульсивность в поведении, поэтому не торопитесь принимать решения.

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