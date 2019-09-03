Гороскоп на сегодня, 3 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 3 сентября 2019 для Овнов Сегодняшний день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Ни к какой катастрофе, кроме, быть может, легкого чувства разочарования, которое, впрочем, скоро улетучится, ваши действия не приведут.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 3 сентября 2019 для Тельцов Общение с малознакомыми людьми и даже друзьями в этот день может быть разрушительным и обедняющим ваши силы. Может просматриваться излишняя эмоциональность.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 3 сентября 2019 для Близнецов Самое время для того, чтобы проконсультироваться у профессионалов по поводу давно интересующего вас вопроса. Вам откроется много нового из, казалось бы, давно решенных ситуаций. Эмоциональность проявлять ни в коем случае не рекомендуется, поскольку никакого толка от нее сегодня не будет, кроме попусту потраченных нервов.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 3 сентября 2019 для Раков Сегодня вас может посетить чувство, сильно смахивающее на зависть. Если кого-то рядом с вами посетит неожиданная удача, постарайтесь не обращать на это внимания, коли не можете искренне порадоваться за человека.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 3 сентября 2019 для Львов Будьте осторожнее с чувствами окружающих — сегодняшний день чреват обидами. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры. Возможна помощь со стороны родственников.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 3 сентября 2019 для Дев Не самое подходящее время, чтобы заниматься личной жизнью. Вторая половинка может не оценить оказанного ей доверия в этот день и не проявит должного внимания к вашим проблемам. Постарайтесь не нагнетать обстановку и сосредоточьтесь на чем-то менее важном. Небольшая рутинная работа прекрасно скрасит свободное время.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 3 сентября 2019 для Весов Сегодня вы можете быть вовлечены в какое-то крупное событие. Если возможно, этого лучше попытаться избежать, ибо, хотя новые переживания и развеют скуку, их может оказаться слишком много.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 3 сентября 2019 для Скорпионов Будьте внимательны к еде, возможно отравление или инфицирование некачественными продуктами. Не доверяйте женщинам, сегодня кто-то из них вам может навредить. Не верьте слухам.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 3 сентября 2019 для Стрельцов В этот день стоит посвятить себя организационным мероприятиям, поскольку таланты к дипломатичному и красноречивому ведению диалога дадут вам дополнительные преимущества и позволят заниматься сразу несколькими вопросами одновременно. Из-за утомительного дня вечером вас будет провоцировать на ссоры любая мелочь в поведении партнера.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 3 сентября 2019 для Козерогов В этот день звезды не рекомендуют вам поднимать вопросы большой важности в течение рабочего дня. Вряд ли сотрудники фирмы будут в состоянии принять адекватное решение в то время, когда их руки и головы будут заняты обработкой рутинных проблем, требующих концентрации внимания.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 3 сентября 2019 для Водолеев Сегодня ваша общительность не пойдет вам на пользу. Ваши слова будут извращены и использованы против вас. В делах можете рассчитывать на помощь женщин и на небольшой доход.