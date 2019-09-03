Гороскоп на сегодня, 3 сентября 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 3 сентября 2019 для Овнов
Сегодняшний день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Ни к какой катастрофе, кроме, быть может, легкого чувства разочарования, которое, впрочем, скоро улетучится, ваши действия не приведут.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 3 сентября 2019 для Тельцов
Общение с малознакомыми людьми и даже друзьями в этот день может быть разрушительным и обедняющим ваши силы. Может просматриваться излишняя эмоциональность.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 3 сентября 2019 для Близнецов
Самое время для того, чтобы проконсультироваться у профессионалов по поводу давно интересующего вас вопроса. Вам откроется много нового из, казалось бы, давно решенных ситуаций. Эмоциональность проявлять ни в коем случае не рекомендуется, поскольку никакого толка от нее сегодня не будет, кроме попусту потраченных нервов.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 3 сентября 2019 для Раков
Сегодня вас может посетить чувство, сильно смахивающее на зависть. Если кого-то рядом с вами посетит неожиданная удача, постарайтесь не обращать на это внимания, коли не можете искренне порадоваться за человека.
Лев (23 июля – 24 августа)
Гороскоп на 3 сентября 2019 для Львов
Будьте осторожнее с чувствами окружающих — сегодняшний день чреват обидами. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры. Возможна помощь со стороны родственников.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 3 сентября 2019 для Дев
Не самое подходящее время, чтобы заниматься личной жизнью. Вторая половинка может не оценить оказанного ей доверия в этот день и не проявит должного внимания к вашим проблемам. Постарайтесь не нагнетать обстановку и сосредоточьтесь на чем-то менее важном. Небольшая рутинная работа прекрасно скрасит свободное время.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 3 сентября 2019 для Весов
Сегодня вы можете быть вовлечены в какое-то крупное событие. Если возможно, этого лучше попытаться избежать, ибо, хотя новые переживания и развеют скуку, их может оказаться слишком много.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 3 сентября 2019 для Скорпионов
Будьте внимательны к еде, возможно отравление или инфицирование некачественными продуктами. Не доверяйте женщинам, сегодня кто-то из них вам может навредить. Не верьте слухам.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 3 сентября 2019 для Стрельцов
В этот день стоит посвятить себя организационным мероприятиям, поскольку таланты к дипломатичному и красноречивому ведению диалога дадут вам дополнительные преимущества и позволят заниматься сразу несколькими вопросами одновременно. Из-за утомительного дня вечером вас будет провоцировать на ссоры любая мелочь в поведении партнера.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 3 сентября 2019 для Козерогов
В этот день звезды не рекомендуют вам поднимать вопросы большой важности в течение рабочего дня. Вряд ли сотрудники фирмы будут в состоянии принять адекватное решение в то время, когда их руки и головы будут заняты обработкой рутинных проблем, требующих концентрации внимания.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 3 сентября 2019 для Водолеев
Сегодня ваша общительность не пойдет вам на пользу. Ваши слова будут извращены и использованы против вас. В делах можете рассчитывать на помощь женщин и на небольшой доход.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 3 сентября 2019 для Рыб
Самое подходящее время, чтобы упорядочить собственную жизнь. Сейчас вам необходимо посвятить максимум времени самоанализу. Поскольку велика вероятность, что вашим мыслям требуется хорошая встряска, чтобы они наконец-таки встали на место. Близкие люди с радостью помогут разобраться с любой непонятной ситуацией.