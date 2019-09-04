Гороскоп на сегодня, 4 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 4 сентября 2019 для Овнов Для того чтобы все было хорошо, не залеживайтесь сегодня в постели и не переедайте. Постарайтесь активно двигаться, не напрягая чрезмерно сухожилия и связки организма.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 4 сентября 2019 для Тельцов Очень трудный день, полный задержек и проблем. Сегодня стоит ограничить общение или вообще остаться дома. Ссоры и конфликты могут привести к появлению врагов и оккультному воздействию с их стороны. Не стоит садиться за руль.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 4 сентября 2019 для Близнецов Если чувствуете, что не справляетесь с эмоциями, то обратитесь за помощью и мудростью к старшим. На службе и дома лучше спокойно заняться важными текущими делами, нежели суетиться по мелочам. По возможности отложите дальние поездки.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 4 сентября 2019 для Раков Отличный день для общения, выступлений, поездок и подготовки документов. С легкостью будут решаться многие мелкие проблемы.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 4 сентября 2019 для Львов Займитесь своей внешностью, но не тратьте деньги зря, не поддавайтесь соблазну. Вы сегодня будете пользоваться популярностью у противоположного пола, воспользуйтесь своим обаянием.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 4 сентября 2019 для Дев Не делитесь лишней информацией, чтобы не вызывать зависть. Обратите внимание на проблемы детей. На работе есть шансы дополнительного заработка с помощью старших коллег.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 4 сентября 2019 для Весов Сегодня вы способны горы свернуть, тем более что все ваши действия будут своевременными и правильными. Прислушивайтесь к интуиции, и это вам поможет принять правильное решение.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 4 сентября 2019 для Скорпионов Не покупайте дорогие вещи, одежду, не обращайтесь к пластическим хирургам и косметологам. Это приведет только к денежным потерям и утратам. Проблемы могут возникнуть неожиданно, и они потребуют серьезных денежных затрат. Не давайте деньги в долг и сами не берите кредиты.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 4 сентября 2019 для Стрельцов Стоит заняться поиском поклонников и союзников, и вы их непременно обнаружите, причем, возможно, даже среди своих недавних недоброжелателей. Можно посещать светские мероприятия, чтобы слышать массу комплиментов в свой адрес и завязать полезные знакомства.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 4 сентября 2019 для Козерогов День будет отягощен сложностью общения с противоположным полом. Старайтесь, чтобы домашние проблемы не отвлекали вас от работы. Поднять тонус помогут энергетические напитки, травяной чай или фреш. Избегайте подписания важных документов во второй половине дня. Будьте мягче с любимыми.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 4 сентября 2019 для Водолеев Это время подходит и для обсуждения деловых вопросов, начала сотрудничества или смены работы. День хорош и для романтических встреч, и для объяснения в любви.