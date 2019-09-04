Гороскоп на завтра, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 5 сентября 2019 для Овнов У окружающих появляется к вам масса претензий, не всегда обоснованных. Во всем удастся разобраться, если вы сохраните спокойствие, но это удастся не всем Овнам. Если вы пойдете на поводу у эмоций, то наверняка наделаете ошибок, скажете или сделаете то, о чем позже пожалеете. Проще будет представителям знака, которые по собственному опыту знают, как важно держать себя в руках. Старайтесь не нервничать и держаться подальше от тех, кто выводит вас из равновесия. Во второй половине дня можно браться за новые дела, вы с ними отлично справитесь.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 5 сентября 2019 для Тельцов

3 Можно многого добиться. Это не самый простой день, но вы полны сил и способны преодолеть любые преграды. Часто помогают старые и новые знакомые, благодаря их поддержке вы добиваетесь даже большего, чем ожидали. Сотрудничество может положить начало дружбе или романтической истории; тут все будет зависеть от вашего желания. Старайтесь не связывать себя финансовыми обязательствами: там, где дело касается денег, вы склонны переоценивать свои возможности. С покупками лучше не торопиться; вряд ли они будут удачными. О приобретениях, сделанных в спешке, вы, скорее всего, пожалеете. Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 5 сентября 2019 для Близнецов Нелегко сосредоточиться, но ситуация требует именно этого. Дел будет больше, чем обычно, и каждое из них потребует внимания. При этом вряд ли кто-то возьмет на себя решение ваших проблем, на помощь со стороны лучше не рассчитывать. Старайтесь не рисковать. К сожалению, сегодня вам везет далеко не во всем, так что лучше действовать осторожно. Вероятны бытовые трудности. Например, не исключено, что выйдет из строя какая-то домашняя техника, и вам придется покупать новую. Возможны и другие незапланированные расходы.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 5 сентября 2019 для Раков Начало дня будет благоприятным. Это время подходит для деловых и личных встреч: вам легко привлечь людей на свою сторону, заинтересовать их своими идеями, завоевать расположение. Найдутся те, кто готов идти за вами в огонь и воду, помогать в решении любых проблем. Вероятно и знакомство с человеком, с которого вы захотите брать пример. Удачно решаются финансовые вопросы, которые в последнее время не давали покоя. Вторая половина дня проходит более напряженно. Приходится откладывать запланированные дела, вас это раздражает.

5 Лев (23 июля – 25 августа) Гороскоп на 5 сентября 2019 для Львов День пройдет хорошо. Вы можете сделать то, что давно планировали, завершить начатое раньше. Многие Львы удачно решат финансовые вопросы, смогут укрепить свои позиции. Возможно благоприятное для вас урегулирование давних юридических противостояний. Будет шанс получить то, к чему вы давно стремились. Вероятны денежные поступления, не исключено возвращение каких-то старых долгов. Радует общение с близкими: они понимают вас и во всем поддерживают. Во второй половине дня возрастает творческий потенциал, появляются хорошие идеи.

6 Дева (25 августа – 23 сентября) Гороскоп на 5 сентября 2019 для Дев Беспокойный день. Дело тут не только в событиях, которые он приносит, но и в том, что вы принимаете близко к сердцу абсолютно все происходящее. Постарайтесь не слишком расстраиваться хотя бы из-за того, что не имеет к вам прямого отношения. Там, где от вас что-то зависит, вы часто переоцениваете свои возможности, ошибаетесь, совершаете шаги, от которых стоило бы воздержаться. Нежелательно решать вопросы, связанные с деньгами, давать кому-то в долг или брать кредиты. Заключать стоит только те сделки, решение о которых было принято раньше. Покупок это тоже касается.

7 Весы (25 сентября – 23 октября) Гороскоп на 5 сентября 2019 для Весов Возможны неприятности, трудности. Планы часто приходится менять: события развиваются совсем не так, как вы ожидали. Нарушаются договоренности, достигнутые раньше, и это очень досадно - вам приходится искать совершенно иные пути достижения цели. Но вы не отступаете перед преградами, действуете решительно и добиваетесь своего. Настойчивость приносит плоды, которыми можно гордиться. К концу дня у вас появятся новые союзники, которые позже могут превратиться в настоящих друзей. Могут напомнить о себе старые знакомые. Вы будете очень рады встрече с ними.

8 Скорпион (25 октября – 22 ноября) Гороскоп на 5 сентября 2019 для Скорпионов День начинается удачно. Утро подходит для обсуждения важных вопросов. К вам прислушаются разные люди. Не станут исключением те, кто прежде интересовался исключительно собственным мнением. Недавние соперники могут превратиться в союзников, если вы поведете себя правильно. Со временем влияние позитивных тенденций снижается, а хлопот становится больше. Важно правильно расставить приоритеты, понять, что следует сделать немедленно, а что лучше отложить на потом. Не пытайтесь успеть все, что хочется - к сожалению, вы только выбьетесь из сил.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 5 сентября 2019 для Стрельцов

10 Стоит поторопиться, потому что в первой половине дня у вас будет гораздо больше шансов достичь успеха, чем во второй. Творческий потенциал тоже выше с утра, так что стоит проснуться пораньше, если вы хотите придумать что-нибудь гениальное. До обеда можно обсуждать любые серьезные вопросы, позже лучше не затрагивать важных тем. Со временем вам становится все труднее сосредоточиться. К тому же вы не всегда точно выражаете свои мысли, близкие могут неправильно понимать вас. Постарайтесь не допустить ссоры - неприятный осадок от нее может остаться надолго. Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 5 сентября 2019 для Козерогов Будет непросто. В начале дня могут произойти события, которых вы совершенно не ожидали. Планы придется не корректировать, а кардинально менять, причем очень быстро. Можно посоветоваться с людьми, опыт которых внушает доверие. Однако стоит иметь в виду, что некоторые ваши знакомые склонны переоценивать свои знания и житейскую мудрость. Не рискуйте деньгами, вероятность финансовых потерь велика. Лучше не давать обещаний, не брать на себя каких-то серьезных обязательств - выполнить их будет трудно.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 5 сентября 2019 для Водолеев Все складывается не так уж плохо, но вам порой не хватает настойчивости и уверенности в себе, чтобы довести все начатое до конца. Могут сбивать с толку знакомые, которые то дают советы, о которых вы не просили, то предлагают помощь, в которой вы совсем не нуждаетесь. Часто выручает чувство юмора: достаточно пары слов, удачной шутки, чтобы разрядить обстановку, погасить зарождающийся конфликт. Сегодня вам лучше даются дела, требующие сосредоточенности, аккуратности, внимания к мелочам. Там, где нужно придумывать что-то новое, могут возникать трудности - по крайней мере, в первой половине дня.