Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 5 сентября 2019 для Овнов Сегодняшний день может вам дать шанс продвинуться по социальной или карьерной лестнице. Можете ожидать заслуженной награды или поощрения, дохода. Правда, ваши успехи могут вызвать зависть и недовольство некоторых коллег.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 5 сентября 2019 для Тельцов Сегодняшний день по своему эмоциональному фону, мягко говоря, не слишком благоприятный. Апатия, раздражительность, замедленная реакция — все это может не лучшим образом сказаться на деловой активности.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 5 сентября 2019 для Близнецов Сегодня благоприятный день для общения и укрепления отношений с домочадцами. Нежелательно в этот день приглашать гостей. Из уборки стоит сделать только самое необходимое. Лучше отдать предпочтение привычным для вас занятиям.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 5 сентября 2019 для Раков Не вступайте в споры с женщинами и не верьте обещаниям. Эмоциональный фон дня будет нестабильным, возможны разногласия и ссоры. К вечеру ситуация улучшится.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 5 сентября 2019 для Львов Ваша сегодняшняя активность похвальна, но не стоит навязывать свою точку зрения и давить на людей, даже если они мешают вам осуществить задуманное. Лучше переждать. Не стоит вкладывать или занимать деньги, спорить с начальством.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 5 сентября 2019 для Дев Пускайте в ход свое обаяние и коммуникационные навыки — они помогут Вам в любом деле. Сегодня принесут удачу поездки, переговоры, ваш мозг будет работать четко, находя быстрые и правильные решения.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 5 сентября 2019 для Весов Старайтесь соблюдать во всем аккуратность, дисциплину и сдержанность. Не давайте обещаний и не лгите, это может привести к неприятностям. Опасайтесь ожогов и не употребляйте алкоголь.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 5 сентября 2019 для Скорпионов Начните с решения простых профессиональных задач, затем постепенно переходите к чему-то более сложному. Утром плохое самочувствие и раздражительность, внезапные досадные задержки могут стать причиной конфликта, поэтому попытайтесь быть сдержанными и займитесь работой.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 5 сентября 2019 для Стрельцов Сегодня Ваш блестящий ум проявит себя еще ярче, чем обычно. Воспользуйтесь этим и тщательно изучите потенциал своих последних идей. Возможно, для этого придется пренебречь некоторыми второстепенными делами.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 5 сентября 2019 для Козерогов Вы хотите иметь больше денег, и у Вас есть план по достижению этой цели. Стопроцентной гарантии успеха нет, однако в жизни ничего нельзя предсказать наверняка. Смотрите на жизнь реально, и все будет хорошо.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 5 сентября 2019 для Водолеев Сегодня вы получите шанс одержать верх над соперниками, предстать в самом лучшем виде перед теми, чье мнение считают важным. Изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, полученные в подарок или купленные в этот день, будут приносить удачу.