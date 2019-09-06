Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 6 сентября 2019 для Овнов Сегодня вы можете пострадать от мошенников и воришек, а также стать мишенью сплетен и обмана. Не верьте полученной информации и не вступайте в полемику. Есть опасность и оккультного воздействия на вас.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 6 сентября 2019 для Тельцов Не жадничайте ни в материальном, ни в духовном плане, а лучше всего затаитесь, ограничьте контакты. Сегодня явно не ваш день. Против вас готов ополчиться целый свет. Тем не менее, избегайте ссор.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 6 сентября 2019 для Близнецов Этот день хорош для серьезной работы, капиталовложений. Возможно получение дохода. Не делитесь лишней информацией о себе, это только породит сплетни и зависть.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 6 сентября 2019 для Раков Возможны головные боли, спазмы, раздражительность. Плохое самочувствие может стать причиной ссор и скандалов, а также травм. Будьте осторожны за рулем. Принятие решений отложите на другой день.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 6 сентября 2019 для Львов Возможно получение приятных известий от старых знакомых. Не исключено восстановление прерванных отношений, есть шанс найти общий язык с теми, с кем долго не удавалось поладить. Могут найтись давно утерянные вещи.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 6 сентября 2019 для Дев Отличный день. Прилив сил, решительность, интуиция — все будет работать на вас. Да и сами вы будете полны шарма и очарования. Вероятно заключение выгодных сделок, день подходит для начала коммерческой деятельности.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 6 сентября 2019 для Весов В этот день самочувствие будет неважным, возможно обострение хронических болезней. В делах возможны задержки, препятствия, непонимание. Могут возникнуть финансовые проблемы. Не следует делать серьезных покупок.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 6 сентября 2019 для Скорпионов Импульсивность и раздражительность могут привести к травмам и ссорам. При работе с техникой и за рулем нужно проявлять особенную осторожность.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 6 сентября 2019 для Стрельцов В этот день, несмотря на его насыщенность, постарайтесь быть немного в стороне от происходящего. Не начинайте новые дела и не заводите знакомства, они окажутся перспективными только на первый взгляд.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 6 сентября 2019 для Козерогов Некоторая раздражительность, излишняя критичность к другим и агрессивность могут создать определенные проблемы в отношениях. Сегодня нужно быть деликатнее и внимательнее к другим, особенно к партнерам.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 6 сентября 2019 для Водолеев Не спорьте с женщинами, начальством и коллегами, не ссорьтесь с соседями, иначе вы можете вступить со всеми ними в серьезную конфронтацию. Займитесь рутинными делами. В решении проблем вам помогут люди старшего возраста.