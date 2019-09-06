Гороскоп на завтра, 7 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 7 сентября 2019 для Овнов Первая половина дня полна противоречий. Сложным будет общение: вас часто недооценивают и критикуют, вы обижаетесь. Не исключены ссоры, которые надолго омрачат отношения. Особенно много недопонимания возникает в общении с самыми близкими. Тут нужно прояснить все как можно скорее. Со временем позитивные тенденции набирают силу, начинается плодотворный период, подходящий и для привычной, хорошо знакомой работы, и для начала новых дел. Вы легко добиваетесь успеха там, где требуется творческий подход, благодаря своей фантазии и нестандартному взгляну на вещи.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 7 сентября 2019 для Тельцов Подходящий день для того, чтобы позаботиться о собственном благополучии и сделать нечто полезное для общества. Вам не хочется тратить время на пустяки, и это хорошо: наступил удачный момент для того, чтобы сосредоточиться на достижении самых важных целей. Решительность и настойчивость приносят потрясающие плоды. Благодаря им вы сможете обезоружить недоброжелателей, оставить соперников позади. Не всегда легко найти общий язык с окружающими. Чужие замечания часто неприятно удивляют вас, могут сбивать с толку. К тому же на критику вы сегодня реагируете гораздо острее, чем обычно.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 7 сентября 2019 для Близнецов Будет непросто, но вы справитесь. Этот день требует хорошо обдуманных действий, лучше не рисковать и не лезть на рожон. Возможны небольшие, но очень обидные финансовые потери. Не исключено, что из-за них придется отложить давно запланированные покупки. Это не лучший день для того, чтобы обращаться к кому-то за советами. Помните, что даже ваши давние знакомые не разбираются в ситуации также хорошо, как вы, и старайтесь принимать все решения самостоятельно. У вас достаточно знаний и опыта, чтобы преодолеть все преграды.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 7 сентября 2019 для Раков Отличный день для делового общения, обсуждения вопросов, касающихся совместной работы, долгосрочного сотрудничества и просто планов на будущее. Вы хорошо знаете, чего хотите добиться, ставите четкие цели перед своими союзниками, но ни от кого не требуете невозможного; это внушает уважение. Возможны приятные новости, касающиеся членов семьи и других близких вам людей. Не исключено, что полученные известия повлияют на ваши планы, заставят отложить одни дела на потом, чтобы заняться совершенно другими.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 7 сентября 2019 для Львов Постарайтесь решить все важные вопросы в первой половине дня; именно это время выглядит особенно многообещающим. Многим Львам легко дается то, что никак не получалось прежде. Представители знака порой и сами не понимают, в чем причина успеха, но извлекают из своего везения максимум пользы. Позже могут возникнуть трудности, не исключены разногласия и споры, острые ситуации, в которых трудно будет принять верное решение. С приближением вечера все более важной становится поддержка близких. Нужно о многом поговорить с людьми, которые вас понимают и ценят.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 7 сентября 2019 для Дев

7 Будьте готовы сражаться. Вряд ли удастся достичь успеха без борьбы или получить нужный результат, не прикладывая усилий. Чаще обычного возникают разногласия с союзниками; возможно, к концу дня вы поймете, что гораздо проще и эффективнее будет действовать самостоятельно. Вероятны неожиданные встречи, некоторые Девы получат предложения, от которых не захотят отказаться. Многие замечают ваши таланты, на которые прежде не обращали внимания, и начинают смотреть на вас совсем иначе. Например, тот, кто прежде был совершенно равнодушен, может по-настоящему влюбиться. Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 7 сентября 2019 для Весов Благоприятный день для работы. Вы находите неожиданный, но очень эффективный способ решения задач, над которыми прежде раздумывали. Возможны денежные поступления, выгодные сделки. Коллеги дают отличные советы, их опыт оказывается очень полезен вам. К сожалению, в личных отношениях могут возникнуть трудности. Близкие не всегда понимают вас правильно и порой обижаются даже на невинные замечания. Неприятный осадок может остаться надолго, если вы не поторопитесь сгладить острые углы, прояснить ситуацию.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 7 сентября 2019 для Скорпионов Отличный день для обсуждения важных вопросов. Сейчас вы даже с недавними соперниками можете договориться о совместных действиях. Возможны интересные предложения. Вы без долгих раздумий ответите на них согласием. Вас не пугают ни масштаб, ни сложность дел, которыми предстоит заниматься. Даже столкнувшись с какими-то трудностями, вы не теряете уверенности в успехе. Действительно, его вскоре удастся достичь. Вы лучше проявляете себя там, где требуются фантазия и нестандартный взгляд на вещи. С делами, требующими сосредоточенности, справиться труднее: вы слишком часто отвлекаетесь.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 7 сентября 2019 для Стрельцов Начало дня не подходит для обсуждения важных вопросов. Вам трудно сосредоточиться и не всегда удается сохранять спокойствие. Оппоненты могут воспользоваться моментом и навязать вам свою точку зрения. Помните, что далеко не все, кто пытается вмешиваться в ваши дела и давать советы, действительно руководствуются благими намерениями. Позже появится возможность решить какие-то вопросы, давно не дававшие покоя. Вы вовремя проявите настойчивость, и добьетесь даже лучшего результата, чем ожидали. Не исключено, что повезет в деле, которое казалось почти безнадежным, и вы одержите важную победу.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 7 сентября 2019 для Козерогов Вероятны успехи в делах и удачные совпадения. Стоит воспользоваться благоприятным моментом, чтобы решить важные вопросы, которые долго не давали покоя. Сейчас вы можете найти влиятельных союзников, заручиться поддержкой людей, от которых многое зависит. Отношения, начинающиеся как деловые, могут со временем принять романтический характер, если вы этого захотите. День не подходит для работы с документами и других занятий, где требуются внимание, аккуратность, даже дотошность. Сегодня вы отвлекаетесь гораздо чаще, чем обычно, поэтому вероятность ошибок велика.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 7 сентября 2019 для Водолеев Благоприятный день для работы, в том числе такой, которая требует высокой концентрации внимания, предельной сосредоточенности. Вы не устаете и не отвлекаетесь, не торопитесь, но все же довольно быстро справляетесь с решением сложных задач. Настойчивость помогает добиться успеха там, где другие потерпели неудачу. Порой возникают проблемы в общении. То, что вам кажется очевидным, не всегда понятно другим. Долгие объяснения раздражают. Старайтесь держать себя в руках: если сегодня вы с кем-то поссоритесь, помириться будет трудно.