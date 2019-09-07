Гороскоп на сегодня, 7 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 7 сентября 2019 для Овнов Первую половину дня Овнам стоит посвятить отдыху. С приближением вечера у многих представителей знака станет меньше свободы и сузится выбор. Возможно, придется уделить время родителям или пожилым родственникам, заняться планированием хозяйственных дел или финансовой проблемой. Некоторые Овны могут столкнуться с необходимостью выполнить служебный долг и вместо отдыха будут вынуждены думать о работе.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 7 сентября 2019 для Тельцов Тельцам не стоит строить твердых планов на первую половину дня. В это время лучше не пытаться управлять событиями и дать им развиваться свободно. Возможно, день начнется для вас с минуты кризиса или романтики, неопределенная утренняя обстановка подпитает завышенные надежды. Вторая половина дня расставит все по местам, а значит, направит ваши мысли и действия в более конструктивное и полезное русло.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 7 сентября 2019 для Близнецов Близнецам придется смириться с тем, что наступившие выходные не располагают к развлечениям, расслаблению и романтике. Утро заставит исходить из особенностей обстановки или причуд чужого настроения. Вторая часть дня настроит на практичность, серьезность, осторожность, предусмотрительность и прочие качества, незаменимые скорее в работе и хозяйстве. Даже в делах сердечных и интимных лучше быть начеку.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 7 сентября 2019 для Раков Ракам звезды не советуют придавать значение утренним событиям, будь то легкие недомогания, неожиданные большие планы или благие намерения. Большинство ощущений и мыслей в начале дня будет иметь случайный характер и мало согласоваться с вашими истинными потребностями. Во второй половине дня планы придется строить с учетом обстановки и чужих пожеланий, например, вкусов клиента или капризов партнера.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 7 сентября 2019 для Львов В начале дня Львы полны надежд на сказочные выходные, но далеко не всем представителям знака суждено воплотить подобные мечты в реальность. Вторая половина дня вынудит многих Львов стать более практичными, дотошными, организованными, а порой и меркантильными, мелочными. Вместо спонтанных авантюр, предстоит следовать плану. Не исключено, что вам придется составить график действий или план покупок.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 7 сентября 2019 для Дев

7 Девам не стоит требовать от себя новых подвигов утром. Первую половину дня хорошо провести дома, в фазе эмоционального и физического расслабления. Уточнять планы и приступать к любым целенаправленным действиям лучше во второй половине суток: именно в это время все начнет идти по нужному вам сценарию. Станут послушнее дети, сговорчивее родители, появится больше предсказуемости в делах и личной жизни. Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 7 сентября 2019 для Весов Начало дня порадует Весов свободой, но звезды подсказывают, что с приближением вечера ее станет меньше. Во второй половине суток вновь вступят в силу строгие правила и системные ограничения, сузится выбор. Может потребовать контроля рабочий процесс, напомнить о себе семейный долг. Возможно, вам придется регламентировать личную жизнь, заняться лечебными процедурами, бытом, порядком на территории.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 7 сентября 2019 для Скорпионов Для Скорпионов этот день может начаться с периода рассеянности и мечтательности, что не так уж плохо. Любые ваши порывы останутся в фазе воздушных замков, что сбережет силы и бюджет. А вот во второй половине суток не стоит терять времени зря: обстоятельства направят ваши мысли в верное русло и дадут все необходимое для осуществления ваших планов, от полезной информации до нужных технических средств.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 7 сентября 2019 для Стрельцов Первую половину дня Стрельцам лучше провести в согласии со своим текущим настроем, самочувствием и привычками. Звезды подсказывают, что это время покоя, любые начинания заведут вас в тупик. Вторая половина суток поможет сконцентрироваться на практических темах: питании, бюджете, покупках, заработках, взаиморасчетах. Важно тратить деньги с толком, вложив при этом часть средств в полезные новшества.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 7 сентября 2019 для Козерогов В первой половине дня Козерогам стоит найти время для отдыха или перенастройки. К вечеру вы будете настолько интенсивно погружены в значимое полезное дело, что у вас вряд ли останется время на восстановление сил. К тому же, переход в другой режим может оказаться слишком резким и лишить вас равновесия. Восстановив энергию утром, вы сможете увереннее планировать на вторую часть дня любое мероприятие.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 7 сентября 2019 для Водолеев Сегодня звезды призывают Водолеев к порядку, для их же блага и безопасности. Свобода и беспечность возможны лишь в первой половине суток, но и в этом случае над многими представителями знака будет незримо нависать тень проблем. Любые мероприятия, которые вы планируете на вторую часть дня, должны быть строго регламентированы – в противном случае, сами обстоятельства вынудят вас придерживаться рамок.