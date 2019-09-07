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Гороскоп на завтра, 8 сентября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 8 сентября 2019: все знаки Зодиака
19:02 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

8 сентября 2019 года не возбраняется игривый настрой. Можно смело забыть про свое серьезное амплуа и, главное, про паспортный возраст.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 8 сентября 2019 для Овнов

    Понадобится все ваше благоразумие и сдержанность. День реализации кармических закладок, возможны неприятные неожиданности. Уязвима кожа лица. Опасайтесь обмана со стороны женщин.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 8 сентября 2019 для Тельцов

    Для результативной работы в этот день вам могут понадобиться дополнительные знания. Придется потратить немало времени и сил, чтобы не натворить дел, поэтому лучше не скупиться на необходимую литературу и не чураться опыта своих коллег. Зато потом, когда все уладится, вы будете с удовольствием пожинать труды своей кропотливой работы.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 8 сентября 2019 для Близнецов

    В этот день звезды не рекомендуют вам проводить много времени в закрытом помещении. Если нет возможности выйти на улицу и подышать свежим воздухом, откройте окна и двери – пусть свежий воздух доберется до вас и до ваших коллег хотя бы таким образом.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 8 сентября 2019 для Раков

    Возможно, завтра вас ожидают серьезные перемены, суть которых станет понятна позднее. Дела и поступки этого дня сделают кармические закладки будущего.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 8 сентября 2019 для Львов  

    Дайте волю своему творческому началу. В это время будут благоприятными любые начинания, поскольку удача порадует вас своим вниманием. Не бойтесь рисковать. Во второй половине дня уделите время собственному самочувствию. Вечер будет располагать к тихому и уединенному отдыху в компании любимого человека.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 8 сентября 2019 для Дев 

    Не слишком удачный день для поиска виноватых. Тем более, что ситуация может оказаться на порядок сложнее, чем вы думаете. Постарайтесь не делать резких движений.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 8 сентября 2019 для Весов

    Воздержитесь от случайных связей эротического характера и постарайтесь не переохлаждаться. Уязвима половая система. Не поддавайтесь на искушения любого характера, особенно если предложение сделает женщина.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 8 сентября 2019 для Скорпионов

    Сейчас то самое время, когда вам лучше окончательно разобраться со всеми своими делами, которые вы весь последний месяц откладывали в долгий ящик. На протяжении всего дня вы постоянно будете на виду у окружающих, что даст вам дополнительные возможности насладиться приятным общением и новыми знакомствами.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 8 сентября 2019 для Стрельцов

    Завтра вам в голову будет лезть всякая чепуха. Не торопитесь озвучивать свои мысли: совсем не факт, что их примут за шутку — придется объясняться... Зачем вам это нужно?

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 8 сентября 2019 для Козерогов

    Чудесный день для выполнения мелких дел, для анализа и сведения финансовых счетов. Возможно, появится возможность упрочения вашего материального благополучия. Романтические встречи лучше перенести на другой день.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 8 сентября 2019 для Водолеев

    Вы сможете начать вести игру по своим правилам. Не нужно бояться диктовать посторонним людям какие-то условия. Прежде всего думайте непосредственно о собственной выгоде и лишь потом о мнении окружающих на этот счет. Во второй половине дня вы сможете заняться личной жизнью. Серьезных решений избегайте.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 8 сентября 2019 для Рыб

    В этот день велика вероятность повышения по службе, что будет не только необыкновенно приятно и довольно-таки денежно, но еще и крайне ответственно и сложно. Поэтому не спешите радоваться: вполне возможно, вам, напротив, пришла пора грустить об уходящих беззаботных временах.

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