Гороскоп на завтра, 9 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 9 сентября 2019 для Овнов Благодаря вашей находчивости и упорству с мертвой точки сдвинется что-то важное для вас. Сегодня вы будете особенно остроумны и оригинальны, но знайте меру. Сегодня полезно общение с молодежью и детьми.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 9 сентября 2019 для Тельцов Общение с малознакомыми людьми и даже друзьями в этот день может быть разрушительным и обедняющим ваши силы. Может просматриваться излишняя эмоциональность.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 9 сентября 2019 для Близнецов Не верьте всему, что вам будут говорить. Это заведомая ложь. Избегайте пустой болтовни, сплетен и неизбежных для вас в этот день ссор. Особенно девушкам следует собраться и не отвлекаться от главных любовно-романтических задач. Будьте аккуратны с алкоголем и приемом лекарств.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 9 сентября 2019 для Раков Сегодня может сложиться кармическая ситуация, в которой вы сами виноваты. Возможно, это касается ваших отношений с противоположным полом. Если вы не пересмотрите свои взгляды, могут пострадать ваши отношения и ваше здоровье.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 9 сентября 2019 для Львов Сегодня вам следует воздержаться от внезапных трат, а к оригинальным предложениям стоит присмотреться внимательнее.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 9 сентября 2019 для Дев Это прекрасный день для ухода за волосами, покупки стильной одежды. Возможно, в вашей жизни появится кто-то, с кем вы давно потеряли связь, и это вас обрадует. Можете рассчитывать на поддержку друзей и коллег.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 9 сентября 2019 для Весов Поездки для вас в этот день опасны. Сегодня вам нежелательно посещать зоны любых конфликтов, особенно профессиональных и бытовых. Избегайте излишней отдачи вашей энергии, есть опасность энергетической подпитки или оккультного воздействия. Вероятны конфликты между полами.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 9 сентября 2019 для Скорпионов Не стоит упорствовать и биться о стену. Это только вызовет недовольство начальства. Вы стремитесь что-то усовершенствовать или по-новому посмотреть на проблему, но сталкиваетесь с непониманием и препятствиями. Расслабьтесь, видимо, еще не пришло для этого время.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 9 сентября 2019 для Стрельцов Ситуацию этого дня может смягчить только доброта и молитва. Напряжение просматривается во всех сферах. Не стоит начинать новых дел и лучше избегать общения. День трансформации, избавления от дурных привычек и старых ненужных вещей.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 9 сентября 2019 для Козерогов Ваша резкость и нервозность может испортить ваши отношения с окружающими и даже привести к разрыву. Кроме того, любая нанесенная вами обида приведет вас к кармической расплате. Ссора может стать причиной физического столкновения. Возможны травмы головы, спазмы, головные боли. Будьте осторожны на дорогах.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 9 сентября 2019 для Водолеев Великолепный день для проведения гигиенических мероприятий. Сегодня в уходе нуждается и ваша кожа, и ваша одежда, и ваш дом. Интуиция будет обострена, прислушивайтесь к ее советам. Удачный день для покупки обуви и галантереи.