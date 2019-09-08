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Гороскоп на завтра, 9 сентября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 9 сентября 2019: все знаки Зодиака
19:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Это отличный день, чтобы предпринимать смелые и решительные действия для улучшения жизненной ситуации.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 9 сентября 2019 для Овнов

    Благодаря вашей находчивости и упорству с мертвой точки сдвинется что-то важное для вас. Сегодня вы будете особенно остроумны и оригинальны, но знайте меру. Сегодня полезно общение с молодежью и детьми.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 9 сентября 2019 для Тельцов

    Общение с малознакомыми людьми и даже друзьями в этот день может быть разрушительным и обедняющим ваши силы. Может просматриваться излишняя эмоциональность.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 9 сентября 2019 для Близнецов

    Не верьте всему, что вам будут говорить. Это заведомая ложь. Избегайте пустой болтовни, сплетен и неизбежных для вас в этот день ссор. Особенно девушкам следует собраться и не отвлекаться от главных любовно-романтических задач. Будьте аккуратны с алкоголем и приемом лекарств.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 9 сентября 2019 для Раков

    Сегодня может сложиться кармическая ситуация, в которой вы сами виноваты. Возможно, это касается ваших отношений с противоположным полом. Если вы не пересмотрите свои взгляды, могут пострадать ваши отношения и ваше здоровье.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 9 сентября 2019 для Львов  

    Сегодня вам следует воздержаться от внезапных трат, а к оригинальным предложениям стоит присмотреться внимательнее.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 9 сентября 2019 для Дев 

    Это прекрасный день для ухода за волосами, покупки стильной одежды. Возможно, в вашей жизни появится кто-то, с кем вы давно потеряли связь, и это вас обрадует. Можете рассчитывать на поддержку друзей и коллег.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 9 сентября 2019 для Весов

    Поездки для вас в этот день опасны. Сегодня вам нежелательно посещать зоны любых конфликтов, особенно профессиональных и бытовых. Избегайте излишней отдачи вашей энергии, есть опасность энергетической подпитки или оккультного воздействия. Вероятны конфликты между полами.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 9 сентября 2019 для Скорпионов

    Не стоит упорствовать и биться о стену. Это только вызовет недовольство начальства. Вы стремитесь что-то усовершенствовать или по-новому посмотреть на проблему, но сталкиваетесь с непониманием и препятствиями. Расслабьтесь, видимо, еще не пришло для этого время.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 9 сентября 2019 для Стрельцов

    Ситуацию этого дня может смягчить только доброта и молитва. Напряжение просматривается во всех сферах. Не стоит начинать новых дел и лучше избегать общения. День трансформации, избавления от дурных привычек и старых ненужных вещей.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 9 сентября 2019 для Козерогов

    Ваша резкость и нервозность может испортить ваши отношения с окружающими и даже привести к разрыву. Кроме того, любая нанесенная вами обида приведет вас к кармической расплате. Ссора может стать причиной физического столкновения. Возможны травмы головы, спазмы, головные боли. Будьте осторожны на дорогах.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 9 сентября 2019 для Водолеев

    Великолепный день для проведения гигиенических мероприятий. Сегодня в уходе нуждается и ваша кожа, и ваша одежда, и ваш дом. Интуиция будет обострена, прислушивайтесь к ее советам. Удачный день для покупки обуви и галантереи.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 9 сентября 2019 для Рыб

    Будьте осторожнее с чувствами окружающих — сегодняшний день чреват обидами. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры. Возможна помощь со стороны родственников.

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