Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (09.09 - 15.09)

Сейчас отличное время для любого рода начинаний, особенно связанных с творческой работой и поиском новых источников дохода.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года Овен

Хороший период для успешных начинаний, особенно в профессиональной и финансовой сферах. Однако для этого во всех делах вам нужно стать рулевым, полагаясь и надеясь исключительно на себя. К посторонней помощи прибегайте в крайних случаях и принимайте ее только от близких людей.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года Телец

Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, вас будут терзать сомнения. На одной чаше весов окажутся карьера и социальный успех, а на другой - любовь и семейное благополучие. Придется отдать чему-то предпочтение. В принятии решений опирайтесь на то, что подсказывает сердце.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года Близнецы

Девиз предстоящей недели: "Риск - благородное дело". У вас будут отличные шансы на успех во всем, что бы вы ни задумали. Ожидаются судьбоносные перемены, которые коснутся финансов, любви и дружбы. Правда, придется пересмотреть некоторые свои убеждения и ценностные приоритеты.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года Рак

Грандиозных рабочих планов не стройте, держите безопасную дистанцию в отношениях с любимыми и друзьями. Лучше всего в это время заняться собой, своим физическим и душевным здоровьем.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года Лев

Успех во всех сферах жизни сейчас во многом зависит от вашей активности. Поэтому действуйте! Не бойтесь ошибиться и попасть мимо цели. Придерживайтесь принципа: попытка - не пытка. Отличное время, чтобы показать себя во всей красе - и на работе, и в любви. Не стесняйтесь открыто проявлять свои чувства.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года Дева

Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не планируйте на эту неделю, поскольку планы могут часто меняться по не зависящим от вас причинам. Предстоит много поездок как по личным, так и по рабочим делам. Только не забывайте отдыхать! Побалуйте себя спа-процедурами и новой прической.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года Весы

Энергии будет много, и чтобы чувствовать себя в отличной форме, ее обязательно нужно использовать по назначению. Хорошо бы заняться решением семейных вопросов, которые откладывались до лучших времен. А у свободных женщин есть отличный шанс окончательно и бесповоротно потерять свою свободу.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года Скорпион

Ожидается творческий во всех смыслах период. Вы буквально будете купаться в любви родных людей, возлюбленных, друзей и подруг. И все это поможет вам успешно справиться с трудными задачами, которые придется решать на работе. Молодым девушкам звезды обещают романтическое знакомство.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года Стрелец

Судьбоносных перемен не ожидается, но то, что произойдет в эти дни, заставит вас призадуматься. Причиной станет неожиданное признание любимого человека или поступок ребенка. В этот период неплохо задуматься, не слишком ли вы увлеклись собственными интересами и не позабыли ли о близких.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года Козерог

У рожденных под знаком Козерога главные события этой недели развернутся на работе. Вам даруется полная свобода действий во всем, за что бы вы ни взялись. Все, чего желаете, исполнится по первому требованию. Постарайтесь грамотно распорядиться этим даром. Не желайте слишком многого и учитывайте интерес тех, кто находится рядом.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года Водолей

Водолеям гороскоп на неделю советует обратить внимание на собственное здоровье. Исключите физические нагрузки, уходите от всего, что расстраивает и нарушает душевный комфорт. Малейшие отклонения от привычного образа жизни негативно скажутся на самочувствии. Психологическую помощь и поддержку во всех начинаниях окажут родные люди.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года Рыбы

В центре внимания Рыб на этой неделе будут отношения с коллегами, руководством и всеми теми, кто стоит выше вас по возрасту или положению. Желательно отказаться от инициатив в тех вопросах, которые лежат вне зоны вашей компетенции. Это касается и работы, и личной жизни. Станьте на время сторонним наблюдателем.