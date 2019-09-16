Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 16 сентября 2019 для Овнов Конфликтный день в общении с членами семьи, особенно с партнером по браку. Но удачны покупки в кредит. Успешный период в сфере предпринимательской деятельности.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 16 сентября 2019 для Тельцов Удачный день для купли-продажи недвижимости, запланированных крупных приобретений в дом и решения жилищно-бытовых вопросов. Благоприятное время для оздоровительных мероприятий.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 16 сентября 2019 для Близнецов Хороший день, чтобы помечтать и задуматься о перспективах на будущее! Неподходящее время для незапланированных покупок, особенно в рассрочку и принятия важных решений.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 16 сентября 2019 для Раков Уделите внимание документам! Вторая половина дня неудачна для заключения финансовых сделок и подписания контрактов с иностранными партнерами. Вероятны конфликты с начальством.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 16 сентября 2019 для Львов Напряженный день в отношениях с руководством. На работе могут возникнуть непредвиденные ситуации. Нестабильная ситуация в кредитно-финансовой сфере и инвестиционной деятельности.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 16 сентября 2019 для Дев Подходящее время для решения текущих дел, поездок, планирования и запланированных покупок техники и средств связи. Вечер удачен для отдыха в кругу семьи или родственников.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 16 сентября 2019 для Весов Утром будьте внимательны за рулем! Удачное время для посещения салона и проведения переговоров. Напряженный период в кредитно-финансовой сфере и с наличными деньгами.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 16 сентября 2019 для Скорпионов Сочетание планет подарит Скорпионам неожиданный сюрприз, удивление, сильное возбуждение чувств. Вероятно какое-то заманчивое предложение. Подумайте хорошенько, прежде чем принять предложение, ведь то, что начато сегодня, будет сопровождать вас весь месяц, а может, и дольше.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 16 сентября 2019 для Стрельцов Гармоничное сочетание планет благоприятно для любовных и дружеских отношений. Конструктивно пройдет беседа с начальниками, родителями и любыми вышестоящими людьми или организациями. Настройтесь на того человека, с которым вам предстоит общение. Говорите с ним о том, что ему интересно, и вы будете способны понимать его без слов. Это изменит к лучшему ваши отношения.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 16 сентября 2019 для Козерогов Противоречивый, двойственный день. С одной стороны, Козероги могут быть переполнены энергией и гореть желанием взяться за дело, воплотить в жизнь свои идеи. С другой же стороны, они будут чувствовать сопротивление среды, недостаток ресурсов или практических возможностей для реализации задуманного. На службе сложится авральная ситуация. Не суетитесь, не беритесь за все дела сразу, действуйте в одном направлении.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 16 сентября 2019 для Водолеев Этот день благоприятен для общения с целью расширения горизонта интересов, а также просто дружеских встреч. Оригинальные предложения, выдвинутые партнерами, послужат основой для планирования вашего будущего жизненного роста. Избегайте конфликтов с братьями и сестрами по поводу семейной недвижимости.