Гороскоп на сегодня, 16 сентября 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 16 сентября 2019 для Овнов
Конфликтный день в общении с членами семьи, особенно с партнером по браку. Но удачны покупки в кредит. Успешный период в сфере предпринимательской деятельности.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 16 сентября 2019 для Тельцов
Удачный день для купли-продажи недвижимости, запланированных крупных приобретений в дом и решения жилищно-бытовых вопросов. Благоприятное время для оздоровительных мероприятий.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 16 сентября 2019 для Близнецов
Хороший день, чтобы помечтать и задуматься о перспективах на будущее! Неподходящее время для незапланированных покупок, особенно в рассрочку и принятия важных решений.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 16 сентября 2019 для Раков
Уделите внимание документам! Вторая половина дня неудачна для заключения финансовых сделок и подписания контрактов с иностранными партнерами. Вероятны конфликты с начальством.
Лев (23 июля – 24 августа)
Гороскоп на 16 сентября 2019 для Львов
Напряженный день в отношениях с руководством. На работе могут возникнуть непредвиденные ситуации. Нестабильная ситуация в кредитно-финансовой сфере и инвестиционной деятельности.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 16 сентября 2019 для Дев
Подходящее время для решения текущих дел, поездок, планирования и запланированных покупок техники и средств связи. Вечер удачен для отдыха в кругу семьи или родственников.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 16 сентября 2019 для Весов
Утром будьте внимательны за рулем! Удачное время для посещения салона и проведения переговоров. Напряженный период в кредитно-финансовой сфере и с наличными деньгами.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 16 сентября 2019 для Скорпионов
Сочетание планет подарит Скорпионам неожиданный сюрприз, удивление, сильное возбуждение чувств. Вероятно какое-то заманчивое предложение. Подумайте хорошенько, прежде чем принять предложение, ведь то, что начато сегодня, будет сопровождать вас весь месяц, а может, и дольше.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 16 сентября 2019 для Стрельцов
Гармоничное сочетание планет благоприятно для любовных и дружеских отношений. Конструктивно пройдет беседа с начальниками, родителями и любыми вышестоящими людьми или организациями. Настройтесь на того человека, с которым вам предстоит общение. Говорите с ним о том, что ему интересно, и вы будете способны понимать его без слов. Это изменит к лучшему ваши отношения.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 16 сентября 2019 для Козерогов
Противоречивый, двойственный день. С одной стороны, Козероги могут быть переполнены энергией и гореть желанием взяться за дело, воплотить в жизнь свои идеи. С другой же стороны, они будут чувствовать сопротивление среды, недостаток ресурсов или практических возможностей для реализации задуманного. На службе сложится авральная ситуация. Не суетитесь, не беритесь за все дела сразу, действуйте в одном направлении.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 16 сентября 2019 для Водолеев
Этот день благоприятен для общения с целью расширения горизонта интересов, а также просто дружеских встреч. Оригинальные предложения, выдвинутые партнерами, послужат основой для планирования вашего будущего жизненного роста. Избегайте конфликтов с братьями и сестрами по поводу семейной недвижимости.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 16 сентября 2019 для Рыб
День располагает к пассивному отдыху. Наилучшим отдыхом станет просмотр кинофильмов или чтение беллетристики. Удовольствие доставит контакт с водой, поэтому побалуйте себя горячей ванной с морской солью или травами. Рыбам, страдающим повышенным давлением, нужно отказаться от физических и эмоциональных перегрузок.