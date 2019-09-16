Гороскоп на завтра, 17 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 17 сентября 2019 для Овнов Овнам сегодня не рекомендуется искать компромиссы в общении с коллегами по работе. Есть риск, что это негласное соглашение уже скоро будет нарушено (причём, теми людьми, которым полностью доверяли). Лучше сосредоточиться на самостоятельных делах и проектах. Вечер вторника желательно проводить в окружении близких членов семьи. Высока вероятность, что кто-то из них попросит о помощи или о моральной поддержке. Не рекомендуется думать о чём-то плохом, а также изводиться от ревности.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 17 сентября 2019 для Тельцов Тельцов в этот день может похвалить человек, наделённый властью, деньгами и высоким авторитетом. Приложите усилия, чтобы рядовой комплимент стал началом продолжительной дружбы (делового партнёрства). Допустимо применить немного экзотики относительно сферы чувств. Особенно актуально для тех, кто находится в паре со стажем. Не бойтесь даже самых смелых экспериментов. Тем, кто ищет любовь, следует стать чуточку раскрепощённей.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 17 сентября 2019 для Близнецов Близнецам 17 сентября 2019 г не следует давать советы родным или друзьям. Высок риск, что ситуация выглядит немного не так, если смотреть на неё со своей колокольни. Рекомендуется побольше молчать, чаще кивать головой, давая понять своему собеседнику, что искренне ему сопереживаете. После полудня может появиться повышенный интерес к лицам противоположного пола. Совет для семейных людей – воздержитесь от опасного флирта, и не давайте своей половинке повод для ревности.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 17 сентября 2019 для Раков Ракам сегодня будет везти в процессе коротких поездок. Высока вероятность загадочных совпадений и счастливых случайностей. Например, произойдёт романтическое знакомство в момент, пока выполняете служебный проект, или случайный попутчик на транспорте окажется старинным знакомым. В домашних делах вряд ли обойдётся без суеты. Есть риск поломки жизненно важного оборудования или водопроводной протечки. Под запретом приём непроверенных медикаментов.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 17 сентября 2019 для Львов Львы в этот день будут производить неизгладимое впечатление буквально на всех. Скорее всего, будут высоко оценены и личное обаяние, и профессионализм, и ряд человеческих качеств. Не упустите возможность, чтобы укрепить позиции на работе, найти потенциальных инвесторов или поклонников личного творчества. Одиночкам этого знака особенно повезёт. Не следует впопыхах выбирать одного из многочисленных кандидатов на роль своей второй половинки.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 17 сентября 2019 для Дев

7 У Дев сегодня может обостриться интуитивная составляющая. Высока вероятность, что именно интуиция поможет определить самый правильный путь во всём, что связано с деньгами или карьерой. В личных вопросах следует полагаться на чувства. Ошибочно полагать, что пословица «стерпится – слюбится» по-прежнему актуальна. Не бойтесь крупных реформ, не смотрите назад и не ищите совет у людей, которые никогда не проходили через нечто подобное. Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 17 сентября 2019 для Весов Некоторые Весы в этот день будут далеко не дружелюбны. Есть риск, что по вине негативных эмоций случится нервный срыв в адрес людей, к которым всегда относились тепло и уважительно. Не допускайте подобный прогноз. Для этого следует какое-то время провести в одиночестве, работая над своим настроением. Вторник неплохо подходит для начала борьбы с вредной привычкой. Тем, кто устал от безденежья, стоит всерьёз подумать о поисках дополнительного дохода.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 17 сентября 2019 для Скорпионов Скорпионов 17 сентября многое будет выводить из себя. Раздражительность, скорее всего, пройдёт также внезапно, как появилась. Скорпионам старшего возраста следует проверить уровень холестерина в крови. В случае необходимости следует тотчас сесть на диету, обогатив рацион лёгкими и полезными блюдами. День неплох для проведения переговоров и собеседований. Тем, кто ищет работу, можно рассчитывать на поддержку со стороны счастливого случая.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 17 сентября 2019 для Стрельцов Стрельцов сегодня может удивить поведение кого-то из близких людей. Не исколочены приступы равнодушия со стороны партнёра по отношениям, критика со стороны старших членов семьи или непослушание младшего родственника. Отдушиной в этот напряжённый момент, скорее всего, станет работа. Есть смысл остаться на службе вплоть до темна. Это поможет не только закончить текущий проект, но и укрепить профессиональную репутацию (возможно, подружиться с начальством).

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 17 сентября 2019 для Козерогов Для Козерогов в этот день повышается вероятность испытать удивление. Возможно, поступит новость о странном поступке кого-то из близких людей (например, об его увольнении или разводе). Не исключены неполадки в собственных отношениях с близкими. Следует обходить стороной каждый потенциальный конфликт. Приветствуется умение ждать, экономить, соблюдать все правила ПДТ и внимательно слушать даже самого монотонного собеседника.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 17 сентября 2019 для Водолеев