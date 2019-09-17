Гороскоп на завтра, 18 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 18 сентября 2019 для Овнов День отлично подходит для работы и других полезных дел. Вы хорошо знаете, какого результата хотите добиться, и понимаете, что нужно предпринять для этого. Трудности вас не пугают, преграды не останавливают; вы идете к цели, что бы ни происходило. А вот отдохнуть не всегда получается. Стоит вам на секунду расслабиться - и все начинает идти не так, вам снова нужно сосредоточиться и взять ситуацию под контроль. Можно рассчитывать на поддержку близких; они и помощь окажут, и советы дадут толковые. Во второй половине дня будет возможность решить какие-то семейные проблемы.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 18 сентября 2019 для Тельцов Все одновременно неплохо и непросто. Кажется, что до цели рукой подать, но приходится приложить немало усилий, чтобы достичь нужного результата. Вы склонны недооценивать своих противников. Некоторые из них будут так изобретательны, что вы далеко не сразу сможете одержать над ними верх. Вероятны незапланированные расходы. Они вполне оправданны, но вас все же огорчает, что приходится расставаться с деньгами. Имейте в виду: экономия не всегда идет на пользу; иногда попытки сохранить незначительную сумму ведут к более серьезным потерям.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 18 сентября 2019 для Близнецов Благоприятный день. Возможен прорыв в деле, которому вы отдавали много сил. Появляется шанс достичь успеха там, где на него никто не рассчитывал. Вы проявляете чудеса дипломатии, привлекая на свою сторону самых разных людей, в том числе - недавних соперников. Ваши идеи могут понравиться тем, от кого многое зависит. Не исключено начало какой-то необычной романтической истории. В личных отношениях вы можете полагаться на интуицию. Именно она помогает вам лучше понять желания и ожидания других людей, избежать ошибок в общении.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 18 сентября 2019 для Раков Утомительный, но в целом неплохой день. Масса дел требует внимания, хочется справиться с ними как можно скорее, но спешка может привести к ошибкам, так что лучше двигаться к цели постепенно. Вероятны удачные совпадения, иногда благодаря им перед вами открываются новые возможности. У некоторых Раков появятся хорошие идеи, касающиеся работы или бизнеса. Не исключены выгодные сделки. Близкие во многом помогают вам, охотно берут на себя решение каких-то проблем. Недавние разногласия остаются в прошлом.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 18 сентября 2019 для Львов Кое-какие трудности возникают, но радости этот день приносит больше, чем проблем. Вероятны удачные совпадения, не исключены денежные поступления и подарки; вы будете им очень рады. В самые напряженные моменты друзья спешат на помощь. Благодаря их поддержке вы преодолеете все трудности. Вторая половина дня приносит массу новых идей. К сожалению, выбирая, на чем сосредоточиться, вы склонны отдавать предпочтение не лучшим из них. Стоит посоветоваться с человеком, мнению которого вы доверяете. Это поможет избежать ошибок.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 18 сентября 2019 для Дев

7 Этот день особенно хорошо подходит для общения. Если вам долго не удавалось привлечь кого-то на свою сторону, попробуйте сделать это сейчас: есть шанс, что все получится. Можно делиться своими идеями, в том числе такими, реализация которых для вас особенно важна. Найдутся союзники и помощники, в том числе влиятельные. Но и в других отношениях день вполне хорош. Он дает шанс осуществить то, что было давно задумано. Вы справитесь с делами, которые прежде не удавалось довести до конца, реализуете давние планы. Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 18 сентября 2019 для Весов Происходит масса интересного, вы то и дело оказываетесь в центре удивительных событий. Кто-то другой на вашем месте растерялся бы, а вы стараетесь сохранить контроль над ситуацией и даже извлечь из нее пользу. Забот будет гораздо больше, чем обычно, но вы успеете все, что запланировали. Во второй половине дня важно не поддаваться соблазнам, которые будут подстерегать повсюду. Легко пойти на поводу у мимолетных желаний, но позже вы наверняка пожалеете о том, что сделали это. Не откладывайте на потом неприятные дела и встречи.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 18 сентября 2019 для Скорпионов День приносит массу поводов для тревоги и волнений. Вы стараетесь никому не показывать своих переживаний, но самые внимательные все же заметят, что с вами не все в порядке. Имейте в виду: кто-то может воспользоваться ситуацией, например, подтолкнуть вас к поступкам, которые вы предпочли бы не совершать. Прежде чем принять какое-то решение, убедитесь, что никто не пытается давить на вас. Старайтесь быть внимательнее к мелочам: так у вас будет шанс справиться с делами, которые прежде не давались. Вы замечаете больше, чем другие, это становится важным преимуществом.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 18 сентября 2019 для Стрельцов Важно не поддаваться на провокации. В целом день не так уж плох, но для того, чтобы выбрать верный путь, нужно сохранять самообладание. Это, к сожалению, удается не всем Стрельцам. Вы можете сердиться на окружающих, спорить с теми, с кем раньше во всем соглашались. Есть опасность, что у вас появятся влиятельные враги. Друзья порой дают отличные советы, но вы вряд ли к ним прислушаетесь. Из-за переживаний и волнений вы сильно устаете. Важно найти время для отдыха: если вы вовремя не восстановите силы, может ухудшиться самочувствие.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 18 сентября 2019 для Козерогов Благоприятный день, интересный и плодотворный. Он дает возможность сделать массу полезного, причем не только для вас, но и для окружающих. Вы охотно помогаете тем, кто оказался в сложной ситуации, стараетесь не отказывать даже малознакомым людям. Это помогает найти новых друзей. Возможен прогресс в деле, над которым вы давно трудились. Становится ясно, что цель не за горами, и это вдохновляет. Сейчас вы способны на многое. Стоит воспользоваться моментом, чтобы решить какие-то вопросы, которые давно не давали покоя.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 18 сентября 2019 для Водолеев