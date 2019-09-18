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Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2019: все знаки Зодиака
07:10 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2019 года, предусматривает удачный день для кропотливых и рутинных дел.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 18 сентября 2019 для Овнов

    Сегодня вас может беспокоить печень. Кроме того, вероятны эмоциональные перегрузки. Исключите из своего рациона копченые и жирные блюда. Может быть, вам стоит освоить танец живота? Он полезен как для фигуры и настроения, так и для улучшения пищеварения.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 18 сентября 2019 для Тельцов 

    Благоприятно вложение крупных средств в предприятия, которые впоследствии окажутся ненужными, слишком дорогими и не принесут реальной отдачи. Решайте проблемы традиционными, знакомыми вам методами и в срок. Вечер лучше провести в покое и уединении.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 18 сентября 2019 для Близнецов 

    озросшие общительность и коммуникабельность сделают вас незаменимым участником дружеских посиделок, во время которых состоятся знакомства с интересными личностями. Покажите себя с лучшей стороны, но не беритесь за выполнение ответственных поручений.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 18 сентября 2019 для Раков

    День символизирует сбывшиеся мечты. Все, что запланируете, будете иметь в своем багаже. Благоприятны контакты, накопление информации, торговые сделки, путешествия, проектирование новых дел. Старайтесь не приглашать гостей.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 18 сентября 2019 для Львов   

    Влияние планет негативно скажется на деловой и финансовой сфере деятельности Львов. Особенно осмотрительными должны быть люди, связанные с общественными финансами, — какое-либо нарушение чревато крупными неприятностями.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 18 сентября 2019 для Дев  

    Влияние планет выразится в повышенной утомляемости, сонливости, снижении тонуса. Эмоциональный заряд Дев иссякает. Перенесите на более поздний период деловые встречи с малознакомыми партнерами.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 18 сентября 2019 для Весов 

    Сегодняшний день — отличный период для материальной сферы. Вы на пути к увеличению доходов. Любовные свидания и общение с приятелями пройдут замечательно. Не откладывайте визиты в банк и другие финансовые органы. Будьте гибкими при контактах с людьми, и тогда вам будет легко ладить как с домочадцами, так и с коллегами.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 18 сентября 2019 для Скорпионов 

    День обещает успех и удачу во многих делах и начинаниях. Работа принесет выгодные контракты и интересные предложения. В вашем доме могут появиться новые люди, а также возможно прибавление в семействе. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите рядом преданного вам человека, который предназначен вам судьбой.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 18 сентября 2019 для Стрельцов 

    Сегодня многие ваши планы увенчаются успехами. Ваши дела пойдут вверх, но часть друзей уйдет от вас. Вам придется опираться на поддержку покровителей и начальства. Этот день будет удачным, если вы укрепитесь в своих убеждениях и будете настойчиво идти к цели.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 18 сентября 2019 для Козерогов

    Сегодня могут возникнуть проблемы на работе, в семье и в отношениях с родственниками. От вас потребуется больше сил и внимания уделить восстановлению и укреплению старых связей, оказанию помощи своим близким.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 18 сентября 2019 для Водолеев 

    Придумав идею, Водолеи могут активно взяться за дело, однако многие не найдут мотивации для усердного труда. Настраивайтесь на то, что работа должна приносить деньги, а замыслы всегда реализовываться и приносить значительный успех.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 18 сентября 2019 для Рыб

    Вероятны неожиданные препятствия в делах и усиление интриг соперников, а биржевые кризисы и резкие скачки курсов валют и ценных бумаг могут ухудшить материальное состояние как влиятельных Рыб, так и рядовых граждан. Неординарные решения помогут справиться с возникшими проблемами.

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