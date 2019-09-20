Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 20 сентября 2019 для Овнов День символизирует обыденность, стабильность. Многих Овнов устраивают такие тенденции. Они будут способны решать поставленные задачи, а если примут какое-либо решение, то в дальнейшем ни за что его не изменят. Упорство - это "плюс", а упрямство - "минус". Этот недостаток может доставить вам много хлопот.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 20 сентября 2019 для Тельцов Виновником плохого самочувствия может стать обычная ссора. В крайнем случае есть опасность нервных срывов и перенапряжения. Поберегите свои нервы. Вам необходимы валериана, контрастный душ и прогулки.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 20 сентября 2019 для Близнецов Уже в начале дня могут появиться негативные тенденции к переменам в отношениях между близкими. Рекомендуется проявить ваши врожденные выдержку, терпение, ответственность.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 20 сентября 2019 для Раков Вероятна командировка или вынужденная поездка из-за полученного известия. Многим Ракам будет трудно найти точку опоры в возникшей ситуации. Главное - не суетиться, избегать необдуманных поступков и сделать все, что от вас зависит.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 20 сентября 2019 для Львов Неприятности могут подстерегать вас и в любви, и в работе. Особенно напряженной выдастся первая половина дня. Ситуации будут требовать от вас незамедлительных действий. В то же время при плохих аспектах не рекомендуется принимать радикальных решений, способных повлиять на вашу дальнейшую судьбу.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 20 сентября 2019 для Дев Финансовое положение далеко не идеально - отток денежных средств возможен в течение долгого периода. Вы легко можете стать игрушкой для других. Особенно следует опасаться попасть в сети людей, рожденных под знаком Змеи.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 20 сентября 2019 для Весов У вас будет тонкое взаимопонимание с супругом, но лишь до тех пор, пока он или она будет чувствовать над вами некоторое превосходство. Предоставьте близкому человеку возможность заблуждаться на ваш счет. Вас не должно это смущать, так как ваши позиции непоколебимы.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 20 сентября 2019 для Скорпионов Существует опасность обмана, интриг и клеветы со стороны людей, которым вы полностью доверяете. Вероятны происки тайных недоброжелателей. Не закрывайте глаза на происходящее. Нужно поставить клеветника на место. Если вы этого не сделаете, то ваша репутация может сильно пострадать, а влияние и авторитет среди знакомых понизятся.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 20 сентября 2019 для Стрельцов Сегодня вероятна вялость, плохое самочувствие. Стрельцы могут услышать жалобы близких на нехватку денег, всеобщие недостатки и неприятности. Приход гостей и родителей крайне нежелателен. Проведите этот день в уединении.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 20 сентября 2019 для Козерогов Этот день благоприятен для профилактики и предупреждения многих проблем. Консультации специалистов, проведение различных видов диагностики позволят выявить малейшие неполадки и заблаговременно принять меры по их устранению. Профилактические процедуры дадут максимальный эффект.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 20 сентября 2019 для Водолеев Положение планет благоприятствует проявлению ярких и театральных форм деятельности Водолеев, например, презентациям, рекламе, различным шоу. Смело берите на себя дополнительные обязанности, вашей энергетики хватит на выполнение сверхзадач и полного творческого самовыражения.