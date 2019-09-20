Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 21 сентября 2019 для Овнов Звезды благоприятствуют всем серьезным проектам и способствуют удачному исходу всех деловых встреч. Не исключено начало профессионального обучения, что впоследствии позитивно скажется на карьерном росте. Отличная пора для научных и профессиональных исследований. Вам нужно серьезно настроиться на работу или учебу.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 21 сентября 2019 для Тельцов Придется очень постараться, чтобы не потратить все имеющиеся силы в первой половине дня. Вас будет поджидать уйма неотложных дел, множество просьб со стороны друзей и, конечно же, родственники будут отчаянно требовать вашего внимания. Не нужно пытаться успеть все и сразу. Достаточно просто правильно расставить приоритеты.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 21 сентября 2019 для Близнецов Будьте внимательны и очень аккуратны. Завтра, возможно, вы станете обладателем чего-то очень хрупкого, но бесконечно прекрасного, требующего соответствующего обращения.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 21 сентября 2019 для Раков Будьте осторожны, перед вами могут закрыться все важные для вас двери. Вы смогли бы избавиться от многих своих проблем, применив творческую фантазию и смекалку. Не действуйте упрямством и напором. Не огорчайтесь, если что-то не получится - завтра будет не все подвластно вашей воле.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 21 сентября 2019 для Львов Не сомневайтесь в том, верный ли путь вы выбрали для достижения цели. В этот день вокруг вас будет то и дело возникать множество искушений, так что придется быть бдительным, чтобы не растеряться в самый ответственный момент. Постарайтесь разумно распоряжаться своими средствами.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 21 сентября 2019 для Дев Проявите инициативу и предложите свои оригинальные идеи на суд начальства, если завтра вам вдруг выдастся такая возможность. Скорее всего, ваши новаторские задумки будут по достоинству оценены, так что вы не пожалеете, что столько времени потратили на их разработку.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 21 сентября 2019 для Весов Завтра можно будет заняться расширением производства, создать новые зарубежные филиалы и открыть представительства своей фирмы в разных концах страны. Желательно обеспечить себе все условия для проведения финансовых операций, причем провести их нужно в максимально сжатые сроки, пожертвовав большими силами и средствами.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 21 сентября 2019 для Скорпионов Идеальное время для того, чтобы заняться самосовершенствованием. Не бойтесь экспериментировать с внешностью, в разумных пределах, разумеется. День будет хорош для всего нового. У вас появиться несколько серьезных возможностей повлиять на свое ближайшее будущее в хорошем смысле слова. Постарайтесь их не упустить.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 21 сентября 2019 для Стрельцов Критика в ваш адрес нынче будет абсолютно недопустима - просто потому, что вас совершенно не за что будет критиковать. Если же хоть кто-нибудь осмелится выразить свое неудовольствие в вашем присутствии — смело подвергайте наглеца самому суровому из доступных вам наказаний, иначе они все вообще от рук отобьются.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 21 сентября 2019 для Козерогов День символизирует недоверие, отчужденность. Завтра многие будут проявлять недоверие в семейных отношениях, при заключении сделок и во время финансовых операций. И эти подозрения окажутся оправданными. Не рекомендуется страхование, заключение брака, долгосрочных соглашений, финансовых сделок. Не поддавайтесь пораженческим настроениям, научитесь приспосабливаться к жизненным переменам.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 21 сентября 2019 для Водолеев День обещает выдаться на редкость удачным. Окружающие предоставят вам прекрасный шанс воплотить в жизнь давно засевшую в голове идею. Вот только Звезды рекомендуют вам заранее подумать о возможных последствиях. Вероятно, результат не будет стоить потраченного на него времени и сил.