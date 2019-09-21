Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 21 сентября 2019 для Овнов Звезды благоприятствуют всем серьезным проектам и способствуют удачному исходу всех деловых встреч. Не исключено начало профессионального обучения, что впоследствии позитивно скажется на карьерном росте. Отличная пора для научных и профессиональных исследований. Вам нужно серьезно настроиться на работу или учебу.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 21 сентября 2019 для Тельцов Звезды окажут огромную помощь всем, кто пытается претворить в жизнь свои проекты или мечты. Это касается не только карьерных дел, но и личных. Особый успех ждет тех, кто работает в сфере связи. Смело проявляйте инициативу, настойчивость и упорство, обращайтесь за поддержкой к вышестоящим людям.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 21 сентября 2019 для Близнецов Не исключено, что планеты создадут напряженную обстановку дома. Отношения с близкими людьми грозят зайти в тупик. Во избежание ошибок лучше ничего не предпринимать. Попробуйте спокойно разобраться в ситуации. Скорее всего причины ее возникновения кроются глубоко в вас самих.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 21 сентября 2019 для Раков Будьте осторожны, перед вами могут закрыться все важные для вас двери. Вы смогли бы избавиться от многих своих проблем, применив творческую фантазию и смекалку. Не действуйте упрямством и напором. Не огорчайтесь, если что-то не получится-сегодня не все подвластно вашей воле.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 21 сентября 2019 для Львов К сожалению, сегодня некоторые Львы не смогут похвастаться богатырским здоровьем. Вероятны обострения хронических заболеваний, вирусные инфекции. К любым отклонениям в деятельности вашего организма советуем отнестись очень серьезно.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 21 сентября 2019 для Дев Сегодня Девы вряд ли усидят на месте. Вероятно, им захочется что-то поменять в привычном укладе жизни: сделать ремонт, переехать на новую квартиру. Если же перечисленные желания утопичны, то сделайте хотя бы перестановку мебели.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 21 сентября 2019 для Весов Сегодня можно будет заняться расширением производства, создать новые зарубежные филиалы и открыть представительства своей фирмы в разных концах страны. Желательно обеспечить себе все условия для проведения финансовых операций, причем провести их нужно в максимально сжатые сроки, пожертвовав большими силами и средствами.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 21 сентября 2019 для Скорпионов Сегодня могут выявиться ошибки, иллюзии, обманы. Скорпионы, будучи расстроенными, могут вести себя опрометчиво и даже безрассудно, а когда ими будут открыто пренебрегать, то и агрессивно. Лучше в это время заниматься повседневными делами. Нельзя рисковать, играть в азартные игры, начинать новые дела. Будьте внимательнее при финансовых расчетах.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 21 сентября 2019 для Стрельцов "Перетягивание одеяла" в семейных отношениях, а также невозможность разрешить спорные вопросы могут стать причиной серьезных конфликтов и негативно отразиться на интересах детей. Вам необходимо также остерегаться необузданных страстей и рискованных поступков, поскольку случайные травмы или болезни могут помешать выполнению ранее намеченных планов, а в дальнейшем породить проблемы со здоровьем либо напряженность в отношениях с окружающими.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 21 сентября 2019 для Козерогов День символизирует недоверие, отчужденность. Сегодня многие будут проявлять недоверие в семейных отношениях, при заключении сделок и во время финансовых операций. И эти подозрения окажутся оправданными. Не рекомендуется страхование, заключение брака, долгосрочных соглашений, финансовых сделок. Не поддавайтесь пораженческим настроениям, научитесь приспосабливаться к жизненным переменам.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 21 сентября 2019 для Водолеев Серьезная и подчас болезненная перетряска партнерских отношений сейчас почти неизбежна. Возможно, что многие из вас будут недовольны своими возлюбленными или спутниками жизни. Вам нужно понять, чего именно ожидают от вас окружающие. Обрести это понимание и, исходя из него, выстраивать свою дальнейшую жизнь. Это и есть ваша главная задача на данный период.