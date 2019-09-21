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Гороскоп на завтра, 22 сентября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 22 сентября 2019: все знаки Зодиака
19:09 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

22 сентября 2019 года не намечается крупных поводов для беспокойств. Единственное, что рискует невзначай свернуть с проторенной колеи – это отношения с близкими.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 22 сентября 2019 для Овнов

    Вероятны конфликты с близкими людьми, имеющими на жизнь взгляды, совершенно противоположные вашим. Завтра в общении с близкими сохраняйте дистанцию и вежливую обходительную форму поверхностного общения.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 22 сентября 2019 для Тельцов

    Велика вероятность, что в этот день вы будете чувствовать себя рассеянно, поэтому стоит избегать любой ответственности. По возможности, постарайтесь не вмешиваться в дела окружающих, если они не затрагивают непосредственно вас. Проявленный интерес может быть истолкован не совсем правильно, что повлечет за собой двусмысленную ситуацию.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 22 сентября 2019 для Близнецов

    Завтрашний день хорош для привнесения в жизнь всевозможных изменений, начиная от покупки зубной щетки другого цвета, до полной смены собственного имиджа. Только не говорите об этом детям младшего школьного возраста, а то они не преминут воспользоваться поводом раскрасить горячо любимого вами кота в клеточку.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 22 сентября 2019 для Раков

    Многие Раки будут ощущать упадок сил, ослабление иммунитета. Очередная атака вирусов и бактерий может перевести их на больничный режим. Чтобы избежать ослабления иммунитета, рекомендуется ударная доза витамина С и выполнение профилактических мероприятий. Полезен пост, очистительные процедуры.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 22 сентября 2019 для Львов  

    Не самый приятный день в плане решения личных вопросов. Постарайтесь не идти на конфликты с любимым человеком. Избегайте споров и участия в чужих сплетнях. Для вас окажется практически непосильной задачей не поддаваться собственным амбициям. Во второй половине суток появится шанс неплохо отдохнуть и расслабиться.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 22 сентября 2019 для Дев 

    Завтра вы почувствуете себя проснувшимся. Возможно, это состояние объясняется тем, что вы, наконец, сможете выспаться, а может быть, это - знак того, что вас посетило вдохновение.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 22 сентября 2019 для Весов

    Частые отлучки могут стать причиной семейного конфликта. Кто-то из родных может обидеться на недостаток внимания. Состоится неприятный разговор. Старайтесь избегать случайных знакомств, даже легкий флирт может оказаться довольно опасным и способен привести к неожиданным неприятным последствиям.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 22 сентября 2019 для Скорпионов

    Пришло время обратить пристальное внимание на ваше финансовое положение дел. Материальные аспекты жизни могут немало вас удивить, поэтому займитесь тем, что четко распределите свои расходы. Возможно, настало время на чем-нибудь сэкономить. Не стоит принимать близко к сердцу жалобы любимого человека. Сложности продлятся всего пару недель.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 22 сентября 2019 для Стрельцов

    Завтра вас ожидают приятные неожиданности. Возможно, вам вдруг повысят зарплату, выдадут премию или уменьшат количество рабочих часов в неделю без ущерба для прибыли. Однако так или иначе, вам не стоит чересчур рассчитывать на везение: оно может и не помочь.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 22 сентября 2019 для Козерогов

    Этот день благоприятен для активной деятельности, спортивных мероприятий. Козероги могут поражать окружающих своей сноровкой, смекалкой, реакцией. Чем активнее вы проведете этот день, тем лучше будете чувствовать себя. В погожий день старайтесь больше бывать на воздухе. А в непогоду сходите в спортзал или поплавайте в бассейне.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 22 сентября 2019 для Водолеев

    Звезды предоставляют вам отличную возможность заняться своими делами. День обещает быть довольно продуктивным, если вы не будете слишком много внимания обращать на сплетни и пересуды, возникающие вокруг. Свободное время стоит посвятить общению с родственниками и близкими друзьями. Вечером активности следует избегать.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 22 сентября 2019 для Рыб

    Завтра ваши деловые способности будут особенно значительны, хотя некоторым будет трудно в это поверить. Постарайтесь использовать данное вам свыше, не стоит проводить этот день на диване со сборником анекдотов руках.

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