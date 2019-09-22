Гороскоп на завтра, 23 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 23 сентября 2019 для Овнов Профессиональные дела в этот период начнут стремительно развиваться. Материальное положение улучшится. Многие Овны получат мощную финансовую поддержку партнеров; время также благоприятно для получения кредита. Вы в прекрасной физической форме. Так держать!

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 23 сентября 2019 для Тельцов Особое внимание придется обратить на скорость собственной работы, поскольку именно это станет основополагающим фактором, на который обратит внимание ваше руководство. Однако, не стоит забывать и о качестве своей трудовой деятельности, поэтому придется приложить немало усилий, чтобы отвоевать себе даже небольшие послабления.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 23 сентября 2019 для Близнецов Завтра вы ощутите настоящий эмоциональный всплеск. Особенно приятно будет то, что эмоции вы будете испытывать преимущественно приятные. На волне хорошего настроения работаться тоже будет неплохо, так что день следует считать удачным.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 23 сентября 2019 для Раков Первая половина дня чревата опасностями, травами, крупными проблемами, выяснениями отношений в семье. Избегайте перенапряжения, так как из-за резкого ослабления жизненной силы вы можете заболеть.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 23 сентября 2019 для Львов Не самый подходящий день, чтобы ставить перед выбором любимого человека. Постарайтесь не предпринимать попыток урегулировать ту или иную ситуацию. В этот день ваша вторая половинка будет настроена довольно негативно, так что мирным путем все решить не удастся. Вечер лучше всего провести вне дома. Сходите в гости или прогуляйтесь с друзьями.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 23 сентября 2019 для Дев Даже если вы точно знаете, что правы, на компромисс пойти все же придется. "Нормальные герои всегда идут в обход" - быстрее придете.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 23 сентября 2019 для Весов Завтра могут произойти события, которые явятся результатом приложенных ранее усилий или поставят точку в каком-либо деле. Отдавайте долги, как материальные, так и нравственные. В сложных ситуациях, когда придется мгновенно принимать решения, полагайтесь на интуицию - она не позволит наделать больших ошибок.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 23 сентября 2019 для Скорпионов В этот день у вас практически не останется свободного времени, поскольку ваши мысли будут заняты поиском собственной выгоды. Постарайтесь не идти по головам и учитывать интересы окружающих. Не стоит наживать себе врагов, поскольку в скором будущем поддержка и понимание людей вам очень понадобятся.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 23 сентября 2019 для Стрельцов Окружающие завтра будут настойчиво требовать вашего внимания. Будьте сознательны, помогите страждущим. И постарайтесь, чтобы они не заметили, насколько это вам не нравится.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 23 сентября 2019 для Козерогов Начало дня завтра отмечено встречами с новыми людьми и успехами близких. Представители Козерогов разносторонне развиты и смогут обеспечить себе благосостояние во многих сферах деятельности. Опирайтесь на свой авторитет и на связи с выгодными партнерами. Очень кстати окажутся старые друзья.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 23 сентября 2019 для Водолеев Звезды предоставляют вам отличную возможность заняться своими делами. День обещает быть довольно продуктивным, если вы не будете слишком много внимания обращать на сплетни и пересуды, возникающие вокруг. Свободное время стоит посвятить общению с родственниками и близкими друзьями. Вечером активности следует избегать.