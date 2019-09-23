Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 23 сентября 2019 для Овнов
Профессиональные дела в этот период начнут стремительно развиваться. Материальное положение улучшится. Многие Овны получат мощную финансовую поддержку партнеров; время также благоприятно для получения кредита. Вы в прекрасной физической форме. Так держать!
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 23 сентября 2019 для Тельцов
Импульсивность Тельцам сегодня не свойственна. Не исключено, что по любому поводу вы будете впадать в размышления. Прежде чем что-то сделать, вы взвесите все «за» и «против». Именно поэтому все ваши проекты заканчиваются благополучно и вы редко ошибаетесь. И все же не старайтесь заглушить эти сомнения: они уберегут вас от множества ошибок. Словом, лучше лишние несколько дней взвешивать все факты, рискуя выглядеть нерешительным, чем делать шаг, за который после придется дорого платить или краснеть.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 23 сентября 2019 для Близнецов
День символизирует травмы, несчастные случаи. Вы можете оказаться виновником неприятного происшествия. Будьте осторожнее с острыми предметами и электроприборами, а также за рулем и во время занятий спортом.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 23 сентября 2019 для Раков
Первая половина дня чревата опасностями, травами, крупными проблемами, выяснениями отношений в семье. Избегайте перенапряжения, так как из-за резкого ослабления жизненной силы вы можете заболеть.
Лев (23 июля – 24 августа)
Гороскоп на 23 сентября 2019 для Львов
Сейчас удача на вашей стороне и ваш риск оправдан. Львы могут получить то, о чем и не мечтали. Экспериментируйте на любом поприще, так как вы находитесь на пороге значительных изменений в жизни. Получайте удовольствие от жизни и общения с близкими и любимыми.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 23 сентября 2019 для Дев
День не подходит для проведения ответственных мероприятий, касающихся учебы, типа защиты курсовой или диплома. Возможны конфликты с дальними родственниками либо партнерами. Остерегайтесь неприятностей в дороге, в совместных делах с партнерами.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 23 сентября 2019 для Весов
Сегодня могут произойти события, которые явятся результатом приложенных ранее усилий или поставят точку в каком-либо деле. Отдавайте долги, как материальные, так и нравственные. В сложных ситуациях, когда придется мгновенно принимать решения, полагайтесь на интуицию — она не позволит наделать больших ошибок.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 23 сентября 2019 для Скорпионов
Вероятно, что принципиальным, целеустремленным Скорпионам вторая половина дня укажет путь развития бизнеса и даже цель всего года. Только энергичные и находчивые Скорпионы могут многого добиться в профессиональной сфере. Не пытайтесь схитрить и окольным путем добиться желаемого результата.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 23 сентября 2019 для Стрельцов
Перед вами открывается оригинальный профессиональный путь, на котором вас поджидают неожиданности и даже открытия. Можно включаться в новые дела и программы, причем они будут долговременными. В первой половине дня можно брать ссуды и кредиты, в долг у знакомых, но делать это следует осторожно, четко просчитывая свои возможности.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 23 сентября 2019 для Козерогов
Начало дня сегодня отмечено встречами с новыми людьми и успехами близких. Представители Козерогов разносторонне развиты и смогут обеспечить себе благосостояние во многих сферах деятельности. Опирайтесь на свой авторитет и на связи с выгодными партнерами. Очень кстати окажутся старые друзья.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 23 сентября 2019 для Водолеев
Творческих людей ждет успех. Даже привычную работу многие Водолеи будут совершать легко, с вдохновением. Делайте ставку на личные достижения. Не прибедняйтесь, оцените наконец себя по достоинству. Ведь вы этого стоите. Именно так вы сможете добиться многого: повышения зарплаты, уважения сослуживцев, понимания в семье.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 23 сентября 2019 для Рыб
Представителей Рыб ждет много работы, которая покажется утомительной, но ваши труды будут вознаграждены. Некоторым придется много времени находиться в закрытом помещении или в агрессивной среде. Чтобы избежать перепадов давления и хронической усталости, постарайтесь упорядочить ритм своей жизни и эмоции. Найдите возможность чаще бывать на свежем воздухе.