Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 23 сентября 2019 для Овнов Профессиональные дела в этот период начнут стремительно развиваться. Материальное положение улучшится. Многие Овны получат мощную финансовую поддержку партнеров; время также благоприятно для получения кредита. Вы в прекрасной физической форме. Так держать!

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 23 сентября 2019 для Тельцов Импульсивность Тельцам сегодня не свойственна. Не исключено, что по любому поводу вы будете впадать в размышления. Прежде чем что-то сделать, вы взвесите все «за» и «против». Именно поэтому все ваши проекты заканчиваются благополучно и вы редко ошибаетесь. И все же не старайтесь заглушить эти сомнения: они уберегут вас от множества ошибок. Словом, лучше лишние несколько дней взвешивать все факты, рискуя выглядеть нерешительным, чем делать шаг, за который после придется дорого платить или краснеть.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 23 сентября 2019 для Близнецов День символизирует травмы, несчастные случаи. Вы можете оказаться виновником неприятного происшествия. Будьте осторожнее с острыми предметами и электроприборами, а также за рулем и во время занятий спортом.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 23 сентября 2019 для Раков Первая половина дня чревата опасностями, травами, крупными проблемами, выяснениями отношений в семье. Избегайте перенапряжения, так как из-за резкого ослабления жизненной силы вы можете заболеть.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 23 сентября 2019 для Львов Сейчас удача на вашей стороне и ваш риск оправдан. Львы могут получить то, о чем и не мечтали. Экспериментируйте на любом поприще, так как вы находитесь на пороге значительных изменений в жизни. Получайте удовольствие от жизни и общения с близкими и любимыми.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 23 сентября 2019 для Дев День не подходит для проведения ответственных мероприятий, касающихся учебы, типа защиты курсовой или диплома. Возможны конфликты с дальними родственниками либо партнерами. Остерегайтесь неприятностей в дороге, в совместных делах с партнерами.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 23 сентября 2019 для Весов Сегодня могут произойти события, которые явятся результатом приложенных ранее усилий или поставят точку в каком-либо деле. Отдавайте долги, как материальные, так и нравственные. В сложных ситуациях, когда придется мгновенно принимать решения, полагайтесь на интуицию — она не позволит наделать больших ошибок.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 23 сентября 2019 для Скорпионов Вероятно, что принципиальным, целеустремленным Скорпионам вторая половина дня укажет путь развития бизнеса и даже цель всего года. Только энергичные и находчивые Скорпионы могут многого добиться в профессиональной сфере. Не пытайтесь схитрить и окольным путем добиться желаемого результата.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 23 сентября 2019 для Стрельцов Перед вами открывается оригинальный профессиональный путь, на котором вас поджидают неожиданности и даже открытия. Можно включаться в новые дела и программы, причем они будут долговременными. В первой половине дня можно брать ссуды и кредиты, в долг у знакомых, но делать это следует осторожно, четко просчитывая свои возможности.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 23 сентября 2019 для Козерогов Начало дня сегодня отмечено встречами с новыми людьми и успехами близких. Представители Козерогов разносторонне развиты и смогут обеспечить себе благосостояние во многих сферах деятельности. Опирайтесь на свой авторитет и на связи с выгодными партнерами. Очень кстати окажутся старые друзья.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 23 сентября 2019 для Водолеев Творческих людей ждет успех. Даже привычную работу многие Водолеи будут совершать легко, с вдохновением. Делайте ставку на личные достижения. Не прибедняйтесь, оцените наконец себя по достоинству. Ведь вы этого стоите. Именно так вы сможете добиться многого: повышения зарплаты, уважения сослуживцев, понимания в семье.