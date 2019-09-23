Гороскоп на завтра, 24 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 24 сентября 2019 для Овнов Финансовое положение представителей этого знака останется нестабильным. Довольно неприятные открытия возможны в этот период в отношениях с возлюбленными. Не стоит заводить служебные романы. Не забывайте, что вы — хранитель домашнего очага, от вас зависят мир и согласие в семье. Проводите дома как можно больше времени.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 24 сентября 2019 для Тельцов Не планируйте для себя слишком много дел, поскольку вашего энергетического запаса может на все не хватить. Самое время посвятить себя несложной рутинной работе, чтобы в процессе была возможность позволить себе немного расслабиться. Вечер прекрасно подойдет для небольших посиделок в узком семейном кругу.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 24 сентября 2019 для Близнецов Завтра не стоит подписывать важные договоры и продвигать новые проекты, такого рода начинания вряд ли будут успешными. Лучше посвятить вдень самообразованию - вам наверняка есть, о чем побеспокоиться в этом отношении.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 24 сентября 2019 для Раков Противоречивый, двойственный день. С одной стороны, Раки могут быть переполнены энергией и гореть желанием взяться за дело, воплотить в жизнь свои идеи. С другой же стороны, они будут чувствовать сопротивление среды, недостаток ресурсов или практических возможностей для реализации задуманного. На службе сложится авральная ситуация. Не суетитесь, не беритесь за все дела сразу, действуйте в одном направлении.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 24 сентября 2019 для Львов Собственный эгоизм в этот день может немало подпортить вашу репутацию. Постарайтесь не давать волю амбициям и контролируйте свои слова и поступки. Окружающие могут негативно повлиять на общее положение дел, если вы попытаетесь как-то задеть или обидеть их. Вечер проведите, по возможности, спокойно и уединенно.

6 Дева (24 августа – 24 сентября) Гороскоп на 24 сентября 2019 для Дев Завтра не предвидится крутых виражей и опасных поворотов судьбы. День обещает быть спокойным и тихим, так что вам о работе вспоминать почти не придется. А что касается ярких впечатлений, их вы сможете получить вечером, если примете приглашение, которое вам сегодня сделают.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 24 сентября 2019 для Весов Не исключено, что Весы будут вращаться в изысканном обществе, знакомиться с интересными и влиятельными людьми, а вечером отдыхать в обществе тайного поклонника. На это уйдут немалые деньги. Отличная пора для отдыха, но знайте во всем меру, иначе ваши средства надолго оскудеют.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 24 сентября 2019 для Скорпионов Судьба предоставит вам отличную возможность что-то кардинально изменить в собственной жизни. Не лучшее время, чтобы идти на поводу у текущих обстоятельств. Не бойтесь принимать смелые и отчаянные решения. Удача на вашей стороне, так что меняйте свою жизнь, как сами того захотите. Вечером активной деятельности следует избегать.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 24 сентября 2019 для Стрельцов На одном желании далеко не уедешь, хотя, если бы научиться использовать энергию желаний, то повсеместно отпала бы необходимость в добыче нефти. Придется предпринимать активные действия.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 24 сентября 2019 для Козерогов Материальное положение позволит Козерогам задабривать обидчивых родственников подарками, продолжая в то же время настойчиво и стремительно претворять в жизнь планы, касающиеся совместного имущества. Вы сможете достичь полного осуществления своих желаний, если сумеете извлечь преимущества из своего положения и реализуете личные достоинства, выгодно отличающие вас от окружающих.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 24 сентября 2019 для Водолеев День обещает быть не самым приятным. Обстоятельства будут складываться не в вашу пользу, так что, по возможности, постарайтесь не проявлять инициативы. Возможно, вам следует некоторое время отсидеться в тени, если вы не хотите пасть жертвой интриг и сплетен окружающих. Постарайтесь все свободное время провести уединенно.