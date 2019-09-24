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Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2019: все знаки Зодиака
07:21 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2019 года, предусматривает день, удачный для решения финансовых вопросов.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 24 сентября 2019 для Овнов 

    Финансовое положение представителей этого знака останется нестабильным. Довольно неприятные открытия возможны в этот период в отношениях с возлюбленными. Не стоит заводить служебные романы. Не забывайте, что вы-хранитель домашнего очага, от вас зависят мир и согласие в семье. Проводите дома как можно больше времени.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 24 сентября 2019 для Тельцов 

     Удачный период для операций с недвижимостью, решения наследственных вопросов. Быстро реагируйте на все поступающие деловые предложения. Многие из них заслуживают вашего внимания. При необходимости можно заняться оформлением любых документов.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 24 сентября 2019 для Близнецов 

    Сочетание планет подарит Близнецам неожиданный сюрприз, удивление, сильное возбуждение чувств. Вероятно какое-то заманчивое предложение. Подумайте хорошенько, прежде чем принять предложение, ведь то, что начато сегодня, будет сопровождать вас весь месяц, а может, и дольше. 

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 24 сентября 2019 для Раков

    Противоречивый, двойственный день. С одной стороны, Раки могут быть переполнены энергией и гореть желанием взяться за дело, воплотить в жизнь свои идеи. С другой же стороны, они будут чувствовать сопротивление среды, недостаток ресурсов или практических возможностей для реализации задуманного. На службе сложится авральная ситуация. Не суетитесь, не беритесь за все дела сразу, действуйте в одном направлении.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 24 сентября 2019 для Львов   

    День символизирует ограничения, аскетизм. Водные процедуры помогут снять напряжение и позволят расслабиться. Рекомендуется провести различные оздоровительные процедуры, уделить побольше внимания себе. Отложите решение всех важных вопросов и посвятите время отдыху.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 24 сентября 2019 для Дев  

    Противостояние планет может отрицательно сказаться на попытках Дев продвинуть новые проекты, установить нужные контакты. Они наверняка закончатся ничем. Не принимайте ответственных решений в бизнесе и творческих проектах.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 24 сентября 2019 для Весов 

    Не исключено, что Весы будут вращаться в изысканном обществе, знакомиться с интересными и влиятельными людьми, а вечером отдыхать в обществе тайного поклонника. На это уйдут немалые деньги. Отличная пора для отдыха, но знайте во всем меру, иначе ваши средства надолго оскудеют.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 24 сентября 2019 для Скорпионов 

    Этот день может оказаться продуктивным. Вам удастся повысить дисциплину в коллективе, улучшить организацию труда, укрепить свои служебные позиции, в общем, использовать с толком подвернувшиеся возможности. Вы сможете достичь полного осуществления своих желаний, если будете использовать свою способность свободно ориентироваться в любой социальной ситуации и находить выход из любых затруднений.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 24 сентября 2019 для Стрельцов 

    Погода улучшится, и настроение заметно начнет меняться в лучшую сторону. Улучшится и ваше здоровье. Поправить здоровье можно, уравновесив свое душевное состояние. Не ведите слишком активный образ жизни, однако не следует становиться и затворником. Самое время поискать информацию об имеющемся у вас заболевании и применить на практике рекомендации по избавлению от него. Хорошее время для изменения режима питания.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 24 сентября 2019 для Козерогов

    Материальное положение позволит Козерогам задабривать обидчивых родственников подарками, продолжая в то же время настойчиво и стремительно претворять в жизнь планы, касающиеся совместного имущества. Вы сможете достичь полного осуществления своих желаний, если сумеете извлечь преимущества из своего положения и реализуете личные достоинства, выгодно отличающие вас от окружающих.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 24 сентября 2019 для Водолеев 

    Не исключено, что ссоры с покровителем и начальником в сегодня способны вызвать снижение энергетики и жизненного тонуса, не говоря о вероятности напрасных расходов. Тщательно проверяйте поступающую информацию (чтобы она не оказалась ложной), правильность оформления документов, сведите за своей сумкой и кошельком.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 234 сентября 2019 для Рыб

    День символизирует накопление, материальные блага. Рыбы могут обзавестись недвижимостью или хотя бы кредитной карточкой. Если вы не смогли ничего накопить-это плохой показатель. Но еще есть время исправить положение. Срочно начинайте откладывать деньги-и вам не придется гадать, на что жить.

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