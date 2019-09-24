Гороскоп на завтра, 25 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 25 сентября 2019 для Овнов Многие Овны сегодня будут легки на подъём и очень инициативны. Можно рассчитывать на успех, особенно тем, кто работает на себя, занят бизнесом, творчеством или фрилансом. У Овнов старшего возраста может появиться идея о том, как извлечь материальную выгоду из излишков свободного времени. Под запретом агрессивное отношение к окружающим, покупки через сомнительный интернет-магазин и поездки на неисправном транспортном средстве.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 25 сентября 2019 для Тельцов Тельцы в течение этого дня получат возможность закрепить былые успехи. Важно, чтобы это не отвлекало от новых побед. Тем, кто проходит учебный процесс, тем более не следует расслабляться. Пассивность можно проявить уже после того, как будет выполнена львиная часть безотлагательных дел, проведены ответственные переговоры, восполнен продуктовый запас, проверена готовность к школе младшего родственника и наведён порядок в личном пространстве.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 25 сентября 2019 для Близнецов Близнецы в этот день могут позволить себе легкомысленность и кокетство. Следите за тем, чтобы излишняя раскрепощённость в отношении лиц противоположного пола не была воспринята кем-то из них, как сигнал к незамедлительному сближению в сфере интима. В остальном нет строгих ограничений. Можно знакомиться, обмениваться контактами, устраивать встречи друзей, не забывая про основные дела, связанные с финансами или карьерой (в этих аспектах особых проблем не предвидится).

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 25 сентября 2019 для Раков Раков сегодня может обнадёжить чей-то изысканный комплимент. У одиночек появится шанс начать красивый роман, который закончится под марш Мендельсона. Тем, у кого уже есть постоянный партнёр, следует довольствоваться лёгким кокетством, без создания любовного треугольника. Не следует забывать о контроле над артериальным давлением и над калорийностью своего рациона. Ближе к вечеру может появиться соблазн, который спровоцирует стресс (переедание).

5 Лев (23 июля – 25 августа) Гороскоп на 25 сентября 2019 для Львов Львам сегодня строжайшим образом запрещено изводить близких людей необоснованной критикой. Стоит признать, что каждый из них имеет право на недостатки или на совершение каких-то ошибок. Станьте гуманней. Вторая половина дня может призвать к ответу за действия, совершённые когда-то в порыве эмоций. Нельзя исключать, что прошлое и настоящее тесно переплетутся между собой, создавая хаос и неразбериху. Следите за своим эмоциональным балансом.

6 Дева (25 августа – 25 сентября) Гороскоп на 25 сентября 2019 для Дев Девам 25 сентября 2019 г может потребоваться помощь специалиста в области медицины. Есть риск, что заболеет кто-то из близких членов семьи или собственный организм подаст сигнал о начале каких-то недугов. Тем, кому удастся избежать описанных выше проблем, не следует забывать о профилактических мерах. Дополните свой рацион свежими овощами и фруктами, начните прямо сейчас укреплять иммунитет, а также следите за тем, чтобы не возникало физического и эмоционального перегруза.

7 Весы (25 сентября – 23 октября) Гороскоп на 25 сентября 2019 для Весов У Весов в этот день будет возможность заявить о себе, о своих скрытых амбициях или талантах. Следует настроиться на успех, а затем смело ринуться в бой. Никто не сказал, что успех достанется без усилий. Есть вероятность возникновения некрупных проблем в сфере финансов. Возможно, придётся оплачивать довольно крупный расход, связанный с учёбой младшего родственника или с очередной прихотью партнёра по отношениям. Не рекомендуется начинать домашний ремонт и делать перестановку.

8 Скорпион (25 октября – 22 ноября) Гороскоп на 25 сентября 2019 для Скорпионов Скорпионам сегодня следует дать себе кое-какие поблажки. Во-первых, можно не столь рьяно сражаться за профессиональный или бизнес-успех. Скорее всего, планетарный расклад будет таков, что всё равно не удастся достичь заветного результата. Во-вторых, не следует активно реформировать личный фронт, добиваться чьей-то любви или ответной симпатии. Есть риск, что сближение не состоится. Успех предвидится в мелочах (например, в процессе покупок каких-то некрупных товаров).

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 25 сентября 2019 для Стрельцов Стрельцам стоит смиренно принять не событийный характер этого дня. Скорее всего, многие из намеченных дел придётся перенести на более подходящее время. При желании можно сосредоточиться на мелочах, которых постоянно нарушают покой. Сделайте всё, чтобы освободить себя от присутствия какой-то недалёкой особы (возможно, настойчивой поклонницы или навязчивого ухажёра). Не рекомендуется проносить через сердце проблемы посторонних людей и события популярного телешоу.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 25 сентября 2019 для Козерогов Многим Козерогам 25 сентября 2019 не помешает проявить чуть больше изобретательности в сфере чувств. Первое, с чего стоит начать – перемены в своей внешности и поведении. Откажитесь от гардероба, который был актуален несколько десятилетий назад. Можно посовещаться с профессиональным стилистом или поискать совет в интернете. В остальном середина недели, скорее всего, пройдёт на позитивной волне. Могут порадовать коллеги и младшие родственники.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 25 сентября 2019 для Водолеев У Водолеев среда предвидится не простой. Есть риск, что возникнет служебный аврал, который поставит под угрозу планы на вечер. Тем, кто находится в отпуске или на пенсии, могут помешать проблемы близких людей. Пытаясь их устранить, не забывайте о своём самочувствии и воздержитесь от излишнего альтруизма. Следует контролировать самочувствие и рацион. Откажитесь от блюд, которые явно вредят здоровью сосудов. Вечером есть смысл составить планы на ближайшее будущее.