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Гороскоп на завтра, 26 сентября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 26 сентября 2019: все знаки Зодиака
19:31 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

26 сентября 2019 года не склоняет к тому, чтобы сидеть в четырех стенах, поэтому особенно хорошо вы будете чувствовать себя вдали от насиженного места.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 26 сентября 2019 для Овнов 

    Благоприятно начало дня. В это время можно найти ответы на вопросы, которые давно вас тревожили, справиться с какими-то старыми проблемами, решить новые задачи. Очень помогает умение быстро находить подход к самым разным людям. Благодаря ему вы обзаводитесь влиятельными союзниками. Деловые отношения могут со временем перейти в дружеские, если вы этого захотите. Во второй половине дня возможны какие-то неприятные встречи, разговоры, которых вы предпочли бы избежать. Порой будет нелегко сохранять самообладание. Но если язвительные слова сорвутся с языка, вы вскоре об этом пожалеете.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 26 сентября 2019 для Тельцов 

    Приятный день. Может, вы не одержите головокружительных побед, но проведете время хорошо. Радует общение со старыми и новыми знакомыми. Они щедро делятся идеями, которые вам вскоре пригодятся. Вероятны радостные известия, касающиеся кого-то из близких вам людей. День подходит для того, чтобы планировать поездки. Не исключено, что вас неожиданно посетит мысль отправиться в далекую страну. Некоторых Тельцов ждут неожиданные визиты. Это как раз тот день, когда в гости без приглашения может прийти человек, по которому вы скучали, хотя не признавались себе в этом.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 26 сентября 2019 для Близнецов 

    Легкий благоприятный день. Вы беретесь только за то, с чем можете справиться, не тратите силы напрасно, не даете обещаний, которые трудно будет сдержать. Решив какую-то старую проблему, вы вздохнете с облегчением; близкие разделят вашу радость. Середина дня порадует приятными сюрпризами, неожиданными подарками. Это подходящий день для того, чтобы помириться с теми, с кем вы были в ссоре, поговорить о чем-то важном с самым дорогим человеком, восстановить старые связи. Не стесняйтесь проявлять инициативу в личных отношениях; ее наверняка поддержат.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 26 сентября 2019 для Раков

    Кое-какие сложности возможны в первой половине дня, а позже ситуация начнет стремительно меняться к лучшему. Поэтому со сложными делами и важными решениями лучше не торопиться, к недоразумениям относиться философски, а из-за проблем не переживать - скорее всего, они скоро останутся в прошлом. Не пытайтесь доказывать свою правоту в спорах, время покажет, кто был прав. Вторая половина дня радует приятными встречами. Вы можете столкнуться с человеком, которого совсем недавно тепло вспоминали - и он будет рад возможности пообщаться не меньше, чем вы сами.

  • 5

    Лев (23 июля – 26 августа)

    Гороскоп на 26 сентября 2019 для Львов   

    Вы энергичны, решительны и не особенно рассудительны, поэтому можете говорить и делать то, о чем позже пожалеете. День хорошо подходит для того, чтобы двигать горы, и плохо - для занятий, требующих обдуманных шагов, внимания к деталям и взвешенных решений. Не исключены разногласия на работе. Трудно будет договориться с кем-то о совместных действиях: каждый видит только собственную цель и стремится к ней. Но вы не сердитесь и не раздражаетесь, а сохраняете самообладание и продолжаете искать компромиссы. Окружающие будут благодарны вам за то, что удалось сохранить мир.

  • 6

    Дева (26 августа – 26 сентября)

    Гороскоп на 26 сентября 2019 для Дев  

    День благоприятен. Он хорошо подходит для самых разных дел - от серьезных и важных, до мелких, но все же требующих внимания. Вы упорны, стараетесь во что бы то ни стало довести начатое до конца, и добиваетесь успеха там, где другие потерпели бы неудачу. Возможны приятные знакомства, а также встречи с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Будет шанс восстановить старые связи, наладить отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Легко найти союзников и помощников: на вашу сторону готовы встать самые разные люди.

  • 7

    Весы (26 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 26 сентября 2019 для Весов 

    Вы на многое реагируете остро, достаточно пустяка, чтобы вы утратили равновесие. Часто люди, которые прежде понимали и поддерживали вас, говорят и делают то, что огорчает не на шутку. Но даже в самые сложные моменты вы не сдаетесь, а ищете выход из положения. Благодаря вашим усилиям ситуация может заметно измениться к лучшему. Не исключено, что к концу дня вы добьетесь того, о чем давно мечтали. Некоторые Весы получат долгожданные предложения о сотрудничестве, у других появятся идеи, касающиеся развития собственного бизнеса.

  • 8

    Скорпион (26 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 26 сентября 2019 для Скорпионов 

    Вероятны задержки в делах, недоразумения и трудности, которые помешают вовремя завершить начатое. Чем меньше вы рассчитываете на других, тем проще будет справиться со всеми проблемами. Во второй половине дня вы найдете неожиданный, но очень эффективный способ решения проблемы, которая мешала двигаться вперед. Вечер подходит для общения с близкими. Это время, когда можно откровенно поговорить обо всем, обсудить темы, которые беспокоили вас в последнее время. Возможны встречи с людьми, которым вы давно хотели задать какие-то важные вопросы.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 26 сентября 2019 для Стрельцов 

    Начало дня будет очень удачным, а вот потом ситуация станет сложной и напряженной. Понятно, что лучше не откладывать дела, а стараться справиться с ними как можно быстрее. Единственное, что может помешать - разговоры, которых с утра будет очень много. Подумайте, стоит ли вести их, если есть шанс провести время с большей пользой. Вечером возможны денежные поступления, удачные покупки. Это время подходит для поездок и смены обстановки. Вдали от дома вас наверняка посетит вдохновение, могут появиться отличные идеи.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 26 сентября 2019 для Козерогов

    Максимально эффективно используйте начало дня. Всего за несколько часов вы сможете сделать то, что долго не получалось, добьетесь отличного результата в сложном деле. Вы внимательны, замечаете то, чего не увидели другие, поэтому почти не совершаете ошибок. Порой возникают небольшие разногласия с коллегами, но вам удается быстро все уладить. Вторая половина дня будет более сложной. Появляются причины для разногласий с близкими, много времени отнимают споры, в которых никто не хочет идти на уступки.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 26 сентября 2019 для Водолеев 

    Это неплохой день. Он подходит для того, чтобы строить планы на будущее, размышлять о том, что нужно предпринять, чтобы достичь цели. Переходить к действиям нужно будет чуть позже - пока у вас маловато энергии, есть опасность, что вы устанете раньше, чем добьетесь нужного результата. День благоприятен с точки зрения личных отношений. Общение с друзьями и другими близкими людьми порадует. Можно обсуждать важные вопросы: обязательно найдется решение, которое понравится всем. Будет шанс восстановить какие-то старые связи.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 26 сентября 2019 для Рыб

    Начало дня будет довольно беспокойным. Порой вы совершенно теряете контроль над ситуацией, это заставляет нервничать. Позже становится ясно, как нужно действовать - и тут к вам вновь возвращается энергия. Будет шанс сделать то, что прежде казалось невозможным, но для этого потребуется поддержка друзей. В конце дня вероятны небольшие денежные поступления, которые окажутся очень кстати. Это подходящее время для того, чтобы строить планы на будущее. Вы правильно оцениваете свои возможности, понимаете, чего можете добиться, а чего - пока нет.

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