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Четверг, 26.09.2019
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Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2019: все знаки Зодиака
07:13 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

26 сентября 2019 года не лучшим образом подходит для подвигов во имя любви и для борьбы за справедливость.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 26 сентября 2019 для Овнов 

    День переоценки ценностей, перераспределения ролей. Случившаяся неудача поможет вам научиться ценить то хорошее, что вы воспринимали как само собой разумеющееся. Не бойтесь брать на себя правовую и финансовую ответственность: если сильно чего-то захотеть, способ реализовать желание всегда найдется.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 26 сентября 2019 для Тельцов 

    Велика вероятность, что в этот день вам безумно захочется поэкспериментировать. Очень хорошо, если все свои усилия вы направите не на собственную внешность, поскольку результат может оказаться весьма плачевным. Задумайтесь от том, как именно вы можете использовать подобное настроение для извлечения личной выгоды.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 26 сентября 2019 для Близнецов 

    Есть опасность интерпретировать чьи-то слова так, как вы считаете нужным и правильным, а отнюдь не в соответствии со смыслом, который вложил в них говорящий. Лучше переспросите, иначе у вас могут возникнуть проблемы в дальнейшем сотрудничестве.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 26 сентября 2019 для Раков

    В этот день высока вероятность потерь, ограблений. Болезнь этого дня имеет ложные симптомы. Не торопитесь давать согласие на предложения, наберитесь терпения и выждите пару месяцев — как бы обещанные "златые горы" на деле не оказались всего лишь мыльным пузырем.

  • 5

    Лев (23 июля – 26 августа)

    Гороскоп на 26 сентября 2019 для Львов   

    Самое время заняться формулировкой собственных жизненных ценностей. Будьте очень внимательны в расстановке приоритетов, поскольку именно от этого может зависеть не только ваше благополучие, но и благосостояние родных и близких вам людей. В темное время суток не рекомендуется выходить на улицу. Избегайте шумных компаний.

  • 6

    Дева (26 августа – 26 сентября)

    Гороскоп на 26 сентября 2019 для Дев  

    Будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон падет на ваши плечи. Обычно это чревато нервными расстройствами различной степени тяжести, однако сегодня у вас все должно получиться ценой относительно небольшой крови.

  • 7

    Весы (26 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 26 сентября 2019 для Весов 

    В центре внимания окажутся контакты с окружающими. Вам придется в неформальной обстановке решать много вопросов с коллегами, начальством, деловыми партнерами. При этом вероятны путаница и неясности. Откажитесь от принятия важных решений, поскольку легко сделать ошибку.

  • 8

    Скорпион (26 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 26 сентября 2019 для Скорпионов 

    Время активных действий, направленных на получение собственной выгоды. С самого утра продумайте несколько вариантов на тему, как сделать свою работу еще более эффективной и приступайте. Появится немало неплохих возможностей подзаработать, не идущих в ущерб с вашим основным видом деятельности.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 26 сентября 2019 для Стрельцов 

    Работа, последнее время стала для вас каким-то наваждением. Она никуда от вас не денется, успокойтесь. Вам нужно отдохнуть от каких бы то ни было мыслей, желательно поспать.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 26 сентября 2019 для Козерогов

    Ваше самочувствие наверняка ухудшится. Вы будете склонны следовать советам шарлатанов, заниматься самолечением. Не нужно менять схему лечения, переходить на новые лекарства или медицинские процедуры, лучше использовать старые и проверенные средства! Это позволит избежать аллергии и лекарственных отравлений.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 26 сентября 2019 для Водолеев 

    Настало то самое время, когда вам безумно захочется внести в свою жизнь хотя бы небольшие изменения. Не так важно, что именно это будет — покупка нового мобильного телефона или смена места жительства. Самое главное, что вам страсть как захочется новизны и острых ощущений. Что же, сейчас самое время, дерзайте!

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 26 сентября 2019 для Рыб

    Сытое брюхо глухо только к учению, да и то только по мнению наших предков. Сегодня вам будет довольно трудно вести себя на работе адекватно и плодотворно, если вы забудете перекусить что-нибудь более калорийное и питательное, нежели кусок медного провода.

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