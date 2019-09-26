Гороскоп на завтра, 27 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 27 сентября 2019 для Овнов Постарайтесь ни с кем не спорить. Подчеркнутое дружелюбие сегодня - обязательное условие успеха в делах, в том числе самых сложных. Не стоит обсуждать с близкими вопросы, из-за которых прежде не раз возникали разногласия, лучше поговорить о чем-то более безопасном и приятном. Окружающие охотно дают советы, но не ко всем стоит прислушиваться. Нежелательно принимать решения о крупных покупках в одиночку. Там, где дело касается денег, вы склонны к некоторому легкомыслию. Это может привести к неоправданным расходам, досадным финансовым потерям.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 27 сентября 2019 для Тельцов Трудно сохранять хорошее настроение. Эмоции сильны и противоречивы, вы часто теряете контроль над собой. Возможны задержки в делах. В другое время вы отнеслись бы к ним спокойно, а сегодня нервничаете из-за каждой лишней минуты. Волнение и спешка приведут к ошибкам, если вы вовремя не возьмете себя в руки. Вторая половина дня принесет успех в деле, которому вы отдавали много сил. Окружающие увидят, на что вы способны, оценят ваши таланты. Не исключено, что вскоре вам предложат присоединиться к работе над каким-то интересным проектом.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 27 сентября 2019 для Близнецов Успех не приходит легко, но вас вовсе не пугает необходимость трудиться и бороться. Совсем наоборот: чем сложнее достичь поставленной цели, тем больше энтузиазма вы проявляете. Настойчивость приносит плоды - благодаря ей вы оставляете соперников позади, получаете то, к чему давно стремились. Во второй половине дня вероятны денежные поступления. Правда, и расходы не исключены. Это время обещает массу новых впечатлений тем, кто отправится в поездки или решится взяться за какое-то новое дело. Вы быстро учитесь всему, что может пригодиться.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 27 сентября 2019 для Раков Начало дня приносит массу переживаний, некоторые представители знака в это время совершенно лишаются покоя. Вы сентиментальны, чувствительны, все принимаете близко к сердцу и можете переживать из-за того, на что в другое время не обратили бы внимания. Окружающим с вами трудно, они то и дело вынуждены за что-то извиняться, подбирать слова, чтобы вас не ранить. Вторая половина дня пройдет куда проще и удачнее. У вас многое получится хорошо. Сомнения рассеиваются, оптимизм и уверенность в себе возвращаются. Можно браться за новые дела, в том числе сложные.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 27 сентября 2019 для Львов Вы все делаете по плану, не допускаете даже незначительных отступлений от него. Окружающим это кажется довольно странным, но они не могут спорить с тем, что результатов вы добиваетесь отличных. Там, где другие сомневаются, вы действуете. Там, где другие ленятся - трудитесь. Понятно, почему соперники остаются далеко позади, а цель становится все ближе. Только не забывайте, что и ваши силы небезграничны, и порой нужно отдыхать. Особенно важно беречь себя во второй половине дня. Перегрузки в это время могут привести к проблемам со здоровьем, к тому же есть опасность мелких, но неприятных травм.

6 Дева (27 августа – 27 сентября) Гороскоп на 27 сентября 2019 для Дев Все складывается довольно сложно и неоднозначно, но вы справляетесь со всеми возникающими трудностями, преодолеваете преграды. Часто помогает старый опыт - благодаря ему вы понимаете, как может развиваться та или иная ситуация. И старые, и новые знакомые готовы во всем доверять вам и часто обращаются за советами. Возможны денежные поступления. Скорее всего, они будут небольшими, но все же позволят сделать какие-то покупки, порадовать себя и близких. Даже незначительные решения вы принимаете без спешки, любую информацию стараетесь проверять. Это позволяет избежать ошибок.

7 Весы (27 сентября – 23 октября) Гороскоп на 27 сентября 2019 для Весов Все сложно. Сейчас вы склонны большое значение придавать мелочам, поэтому вам кажутся неразрешимыми проблемы, с которыми вы в другое время легко справились бы. Не исключены споры с близкими, взаимные претензии. К счастью, никакие обиды не омрачат отношения надолго. Вечером, когда эмоциональный фон стабилизируется, вы сможете спокойно поговорить обо всем. В это же время одни Весы получат хорошие новости, а другие поймут, как стоит вести себя, чтобы достичь поставленных целей. Будет возможность хорошо отдохнуть, уделить время любимому делу.

8 Скорпион (27 октября – 22 ноября) Гороскоп на 27 сентября 2019 для Скорпионов Нелегко сохранять хорошее настроение, но все же постарайтесь не унывать и не смотреть на происходящее слишком мрачно. На самом деле день не столь плох, как порой кажется; более того, вероятны удачные совпадения, которые откроют новые возможности. Будьте внимательны и решительны, не бойтесь совершать поступки, способные повлечь за собой какие-то кардинальные перемены. Вера в свои силы помогает достигать успеха. Ваши победы не остаются незамеченными. К концу дня многие поймут: лучше быть вашим союзником, чем врагом.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 27 сентября 2019 для Стрельцов Неплохим будет начало дня. Можно спокойно заниматься тем, что вызывает интерес, общаться с людьми, которые нравятся, и просто хорошо проводить время. Какие-то головокружительные победы в это время маловероятны, а небольшие успехи вполне возможны. Некоторых представителей знака ждут приятные сюрпризы, неожиданные подарки. Вторая половина дня требует решительности. Вам придется бороться, преодолевать преграды, делать то, что прежде казалось невозможным. Важно не довольствоваться мелкими успехами: в ваших силах сделать нечто выдающееся.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 27 сентября 2019 для Козерогов Многое может даваться непросто. Вы невнимательны, часто отвлекаетесь от того, чем заняты, поэтому рискуете что-то забыть или упустить из виду. Вряд ли это будет иметь серьезные последствия, но несколько неприятных моментов принесет. День подходит для общения, с людьми вы ладите неплохо, часто находите общий язык с теми, с кем прежде никто не мог договориться. Вероятны необычные знакомства, запоминающиеся встречи. Будет шанс узнать много интересного; вы быстро учитесь всему, что может пригодиться.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 27 сентября 2019 для Водолеев Не спешите. Начало дня будет довольно сложным, но потом ситуация изменится к лучшему. Поэтому встречи не стоит планировать на утро, как и важные дела, особенно такие, где важно внимание к мелким деталям. Возможны небольшие разногласия с близкими, какие-то взаимные обиды. К счастью, вечером удастся все уладить. Во второй половине дня вероятны незапланированные поездки, запоминающиеся и интересные. Новые впечатления вдохновляют. Многие Водолеи вновь поверят в успех тех начинаний, которые недавно считали почти безнадежными.