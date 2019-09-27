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Гороскоп на завтра, 28 сентября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 28 сентября 2019: все знаки Зодиака
19:06 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

28 сентября 2019 года следует воздержаться от радикальных шагов. Суббота плохо подходит для переезда, семейных реформ, любовных признаний и для регистрации отношений.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 28 сентября 2019 для Овнов 

    Некоторые представители этого знака не останутся равнодушными к просьбам о помощи, особенно, если они исходят от лиц противоположного пола. Овны в завтрашнее новолуние смогут много заработать, но с сохранением капитала могут возникнуть проблемы. Постарайтесь расходовать деньги аккуратно и экономно.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 28 сентября 2019 для Тельцов 

    Если в последнее время на вас навалилась уйма важных и ответственных дел или вы просто чувствовали усталость и сонливость, то будьте спокойны -- это то самое время, когда вам удастся перевести дух. Никаких происшествий, никаких проблем. Можете расслабиться и получать удовольствия от происходящего вокруг.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 28 сентября 2019 для Близнецов 

    Если вы давно искали возможность, чтобы дать ход новым достаточно сложным и трудоемким предприятиям, вы завтра сумеете найти такую лазейку. Стоит вам немного потрудиться и проявить во всем своем блеске организаторские способности, как сами увидите, все наладится само собой.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 28 сентября 2019 для Раков

    Рожденным под созвездием Рака в день новолуния следует с максимальным вниманием отнестись к своему любимому человеку. Проявите максимум такта и дипломатии, даже если ваш партнер не прав. Возникшие сегодня разногласия могут привести к затяжной ссоре.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 28 сентября 2019 для Львов   

    Вы получите прекрасную возможность повлиять на обстоятельства ради извлечения собственной материальной выгоды. Используйте любую хорошую возможность дополнительного заработка, в рамках закона и приличия, разумеется. В скором времени деньги понадобятся вам как никогда. Вечер следует посвятить пассивному отдыху.

  • 6

    Дева (27 августа – 28 сентября)

    Гороскоп на 28 сентября 2019 для Дев  

    Не спешите сегодня принимать важные решения: они наверняка окажутся не такими гениальными, как вам хочется думать. А последствия придется расхлебывать всем, и окружающие, будьте уверены, не забудут, кому принадлежит авторство. Может быть, стоит пока отсидеться в тени, смиренно починяя примус?

  • 7

    Весы (28 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 28 сентября 2019 для Весов 

    Удачный день для многих Весов. Из передряг, в которые они так старательно себя погружали, их сумеет вытянуть сама судьба. Многие представители этого знака сумеют улучшить жилищные условия. Допустив ошибку, стремитесь исправить ее и в будущем постарайтесь ее не повторять. Принимайте дары и предложения судьбы — не пожалеете!

  • 8

    Скорпион (27 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 28 сентября 2019 для Скорпионов 

    Отличный день, чтобы насладиться отдыхом. Все свободное время стоит провести в спокойной и уютной домашней обстановке, направив все силы на поиск гармонии между своими мыслями и стремлениями. Очень благоприятное время для занятий собственной личной жизнью. Постарайтесь не перечить своему партнеру и избегайте конфликтов.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 28 сентября 2019 для Стрельцов 

    Завтра вам наверняка потребуется приложить немалые умственные усилия к решению какой-то проблемы. Возможно, придется пойти на мозговой штурм. Съешьте с утра шоколадку - способствует.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 28 сентября 2019 для Козерогов

    Несмотря на то, что вы со своим партнером — внешне гармоничная пара, но как только вы поближе узнаете друг друга; могут возникнуть проблемы. Нужно расслабиться и вести себя чуть менее сдержанно и серьезно. Вам следует просто любить и наслаждаться жизнью. Для этого может потребоваться время, но, тем не менее, вам следует попытаться.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 28 сентября 2019 для Водолеев 

    Хорошее время, чтобы посвятить себя отдыху. Не планируйте слишком активной деятельности на этот день. Велика вероятность, что вам будет довольно сложно сосредоточиться на каком-то конкретном деле. Окружающие так же не облегчат вам задачу, докучая с просьбами помочь им в той или иной ситуации.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 28 сентября 2019 для Рыб

    Планы на завтрашний день будут по всей вероятности поломаны метеоритным потоком случайностей. Позаботьтесь о собственных тылах, возможно, завтра придется отступать.

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