Гороскоп на завтра, 28 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 28 сентября 2019 для Овнов Некоторые представители этого знака не останутся равнодушными к просьбам о помощи, особенно, если они исходят от лиц противоположного пола. Овны в завтрашнее новолуние смогут много заработать, но с сохранением капитала могут возникнуть проблемы. Постарайтесь расходовать деньги аккуратно и экономно.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 28 сентября 2019 для Тельцов Если в последнее время на вас навалилась уйма важных и ответственных дел или вы просто чувствовали усталость и сонливость, то будьте спокойны -- это то самое время, когда вам удастся перевести дух. Никаких происшествий, никаких проблем. Можете расслабиться и получать удовольствия от происходящего вокруг.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 28 сентября 2019 для Близнецов Если вы давно искали возможность, чтобы дать ход новым достаточно сложным и трудоемким предприятиям, вы завтра сумеете найти такую лазейку. Стоит вам немного потрудиться и проявить во всем своем блеске организаторские способности, как сами увидите, все наладится само собой.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 28 сентября 2019 для Раков Рожденным под созвездием Рака в день новолуния следует с максимальным вниманием отнестись к своему любимому человеку. Проявите максимум такта и дипломатии, даже если ваш партнер не прав. Возникшие сегодня разногласия могут привести к затяжной ссоре.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 28 сентября 2019 для Львов Вы получите прекрасную возможность повлиять на обстоятельства ради извлечения собственной материальной выгоды. Используйте любую хорошую возможность дополнительного заработка, в рамках закона и приличия, разумеется. В скором времени деньги понадобятся вам как никогда. Вечер следует посвятить пассивному отдыху.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 28 сентября 2019 для Дев Не спешите сегодня принимать важные решения: они наверняка окажутся не такими гениальными, как вам хочется думать. А последствия придется расхлебывать всем, и окружающие, будьте уверены, не забудут, кому принадлежит авторство. Может быть, стоит пока отсидеться в тени, смиренно починяя примус?

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 28 сентября 2019 для Весов Удачный день для многих Весов. Из передряг, в которые они так старательно себя погружали, их сумеет вытянуть сама судьба. Многие представители этого знака сумеют улучшить жилищные условия. Допустив ошибку, стремитесь исправить ее и в будущем постарайтесь ее не повторять. Принимайте дары и предложения судьбы — не пожалеете!

8 Скорпион (27 октября – 22 ноября) Гороскоп на 28 сентября 2019 для Скорпионов Отличный день, чтобы насладиться отдыхом. Все свободное время стоит провести в спокойной и уютной домашней обстановке, направив все силы на поиск гармонии между своими мыслями и стремлениями. Очень благоприятное время для занятий собственной личной жизнью. Постарайтесь не перечить своему партнеру и избегайте конфликтов.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 28 сентября 2019 для Стрельцов Завтра вам наверняка потребуется приложить немалые умственные усилия к решению какой-то проблемы. Возможно, придется пойти на мозговой штурм. Съешьте с утра шоколадку - способствует.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 28 сентября 2019 для Козерогов Несмотря на то, что вы со своим партнером — внешне гармоничная пара, но как только вы поближе узнаете друг друга; могут возникнуть проблемы. Нужно расслабиться и вести себя чуть менее сдержанно и серьезно. Вам следует просто любить и наслаждаться жизнью. Для этого может потребоваться время, но, тем не менее, вам следует попытаться.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 28 сентября 2019 для Водолеев Хорошее время, чтобы посвятить себя отдыху. Не планируйте слишком активной деятельности на этот день. Велика вероятность, что вам будет довольно сложно сосредоточиться на каком-то конкретном деле. Окружающие так же не облегчат вам задачу, докучая с просьбами помочь им в той или иной ситуации.