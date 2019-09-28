Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 28 сентября 2019 для Овнов Некоторые представители этого знака не останутся равнодушными к просьбам о помощи, особенно, если они исходят от лиц противоположного пола. Овны в сегодняшнее новолуние смогут много заработать, но с сохранением капитала могут возникнуть проблемы. Постарайтесь расходовать деньги аккуратно и экономно.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 28 сентября 2019 для Тельцов У Тельцов в это новолуние вероятны осложнения в самых различных контактах: деловых, семейных, любовных. Многим будет трудно общаться с детьми и другими подопечными. Подобно тому, как любой человек должен знать, какую одежду ему следует носить в том или ином случае, думайте, какие слова надлежит говорить и как себя вести в самых различных конфликтных ситуациях и с самыми разными людьми.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 28 сентября 2019 для Близнецов Соединение Солнца и Луны сделает Близнецов нетерпимыми и чрезмерно независимыми. Появится желание во что бы то ни стало настоять на своем, не обращая при этом внимания на потребности и мнение других людей. Начинайте борьбу с эгоизмом и в случае проблем ищите причину не в других, а в себе любимом.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 28 сентября 2019 для Раков Рожденным под созвездием Рака в день новолуния следует с максимальным вниманием отнестись к своему любимому человеку. Проявите максимум такта и дипломатии, даже если ваш партнер не прав. Возникшие сегодня разногласия могут привести к затяжной ссоре.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 28 сентября 2019 для Львов Настроение Львов в это новолуние может быть изменчивым, возможны ссоры, конфликты в вопросах финансового обеспечения. Сегодня лучше отказаться от решения финансовых вопросов, заключения договоров, подписания соглашений, связанных с финансами. Избегайте чрезмерных физических нагрузок и попытайтесь пораньше лечь спать.

6 Дева (27 августа – 27 сентября) Гороскоп на 28 сентября 2019 для Дев Вполне возможно, что планы молниеносного обогащения окажутся несостоятельными. Космические влияния не способствуют решению финансовых вопросов, особенно связанных с куплей-продажей недвижимости. Отложите обсуждение серьезных профессиональных проблем, так как вы можете попасть в руки мошенников.

7 Весы (27 сентября – 23 октября) Гороскоп на 28 сентября 2019 для Весов Удачный день для многих Весов. Из передряг, в которые они так старательно себя погружали, их сумеет вытянуть сама судьба. Многие представители этого знака сумеют улучшить жилищные условия. Допустив ошибку, стремитесь исправить ее и в будущем постарайтесь ее не повторять. Принимайте дары и предложения судьбы - не пожалеете!

8 Скорпион (27 октября – 22 ноября) Гороскоп на 28 сентября 2019 для Скорпионов Скорпионам день сентябрьского новолуния не обещает каких либо серьезных проблем. Этот субботний день пройдет, скорее всего, спокойно и размеренно. Если к вечеру вы почувствуете неожиданный сильный прилив энергии, пустите ее в мирное русло - сходите в спортзал или просто выйдите на пробежку.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 28 сентября 2019 для Стрельцов Серьезная и подчас болезненная перетряска партнерских отношений сейчас почти неизбежна. Возможно, что многие из вас будут недовольны своими возлюбленными или спутниками жизни. Вам нужно понять, чего именно ожидают от вас окружающие. Обрести это понимание и, исходя из него, выстраивать свою дальнейшую жизнь. Это и есть ваша главная задача на это новолуние.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 28 сентября 2019 для Козерогов Несмотря на то, что вы со своим партнером - внешне гармоничная пара, но как только вы поближе узнаете друг друга; могут возникнуть проблемы. Нужно расслабиться и вести себя чуть менее сдержанно и серьезно. Вам следует просто любить и наслаждаться жизнью. Для этого может потребоваться время, но, тем не менее, вам следует попытаться.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 28 сентября 2019 для Водолеев Многие Водолеи сегодня способны произвести на окружающих благоприятное впечатление, поскольку честно и добросовестно делают свое дело. Окружение будет доверять им, и благодаря этому преуспеют в карьере. Готовность упорно трудиться и развивать в себе навыки, чтобы стать специалистом, гарантирует вам успех.