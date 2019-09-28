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Гороскоп на завтра, 29 сентября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 29 сентября 2019: все знаки Зодиака
18:53 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на завтрашний день.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 29 сентября 2019 для Овнов 

    Несмотря на активную деятельность, финансовое положение Овна в конце сентября 2019 недостаточно стабильно. Возможно, большие траты 29 сентября 2019 будут вызваны бурным развитием дела. Не жалейте денег на перспективные дела - без них выход на новый виток просто невозможен.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 29 сентября 2019 для Тельцов 

    Будьте осторожны: не исключены стрессы, вызванные переутомлением. Тельцов будет легко привести в ярость. Постарайтесь не принимать близко к сердцу неприятности - они не так серьезны, как вы думаете. По гороскопу 29 сентября 2019 пора сделать в делах передышку и заняться собой. Купите абонемент в спортзал или бассейн.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 29 сентября 2019 для Близнецов 

    Будьте осторожны: не исключены стрессы, вызванные переутомлением. Тельцов будет легко привести в ярость. Постарайтесь не принимать близко к сердцу неприятности - они не так серьезны, как вы думаете. По гороскопу 29 сентября 2019 пора сделать в делах передышку и заняться собой. Купите абонемент в спортзал или бассейн.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 29 сентября 2019 для Раков

    Возможно начало нового, более серьезного, этапа вашего романа. Не исключено, что вы откроете в любимом человеке удивительные качества, которых не замечали раньше. Однако Раки будут способны омрачить отношения со спутником из-за простою каприза. Проявляйте больше гибкости, готовьтесь сделать первый шаг к примирению.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 29 сентября 2019 для Львов   

    Львы, которые в последнее время в общении с близкими и знакомыми отличаются доминирующей позицией, могут столкнуться с недовольством сослуживцев. Постарайтесь избежать агрессивного метода решения конфликта. Избегайте изменений привычного быта.

  • 6

    Дева (27 августа – 28 сентября)

    Гороскоп на 29 сентября 2019 для Дев  

    День символизирует переоценку своих сил, самоуверенность, упрямство. 29 сентября 2019 многие Девы будут способны «пускать пыль в глаза». Если вы займетесь не своим делом и будете афишировать свои способности, которыми в действительности не обладаете, то вы рискуете «путаться у всех под ногами» и кроме раздражения ничего не добьетесь.

  • 7

    Весы (28 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 29 сентября 2019 для Весов 

    Положительные аспекты планет благоприятствуют учебе, поездкам, приобретению и продаже недвижимости. 29 сентября 2019 у Весов может появиться интерес к философским размышлениям, а также большая проницательность. Вы быстро справитесь с большим объемом работы, если найдете в ней особый интерес.

  • 8

    Скорпион (27 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 29 сентября 2019 для Скорпионов 

    Завтра Скорпионы - аналитики, обладающие тонкой интуицией и стремящиеся к успеху. Многие будут энергичны, деятельны. Вы заслужите расположение фортуны, если будете практичны и предприимчивы.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 29 сентября 2019 для Стрельцов 

    Вложение денег будет как нельзя кстати. Закладываются эмоциональный фундамент и надежные партнерские взаимоотношения на долгое время. По гороскопу 29 сентября 2019 представителям этого знака следует уделить особое внимание своим старым друзьям и близким родственникам.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 29 сентября 2019 для Козерогов

    Козероги будут склонны хвататься за все дела сразу. Список приоритетов может быть достаточно длинным. Но все же они будут на распутье чем бы заняться? Если вы не сможете переключить свое внимание на самое важное и не перестанете метаться от одного дела к другому, то потеряете много времени и сил.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 29 сентября 2019 для Водолеев 

    В последние дни месяца вас будет переполнять жизненная энергия. И хотя можно ждать простуды, у вас есть шанс справиться с ней легко и непринужденно, поставив себе психологическую установку: не болеть! Хорошо, если вы заранее осуществите профилактические меры, например принимая иммуностимуляторы и витамины.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 29 сентября 2019 для Рыб

    Возможна хорошая прибыль от совместных с товарищами дел или от вложений в новые предприятия. 29 сентября 2019 старайтесь не давать денег в долг, а сами верните долги, чтобы чувствовать себя свободными.

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